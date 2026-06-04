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DXG tăng vốn lên gần 12.700 tỷ đồng sau đợt chia cổ phiếu thưởng

| | Thị trường chứng khoán

Ngày 29/5, DXG đã hoàn tất phân bổ 155,7 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông, qua đó tăng vốn lên gần 12.700 tỷ đồng.

CTCP Bluemarq Group (Bluemarq Group, MCK: DXG) vừa có báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng).

Đến ngày 29/5, DXG đã hoàn tất phân bổ 155,7 triệu cổ phiếu thưởng cho 76.956 cổ đông. Tỷ lệ thực hiện quyền 100:14, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 14 cổ phiếu mới. Cổ phiếu thưởng của đợt này không bị hạn chế chuyển nhượng. Ngày chuyển giao cổ phiếu trong tháng 6/2026.

Nguồn vốn phát hành gồm 457,3 tỷ đồng từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và 1.100 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần trên BCTC hợp nhất năm 2025 đã kiểm toán. Hoàn tất phát hành, DXG sẽ tăng vốn từ 11.141 tỷ đồng lên gần 12.699 tỷ đồng.

DXG tăng vốn lên gần 12.700 tỷ đồng sau đợt chia cổ phiếu thưởng - Ảnh 1.

CTCP Bluemarq Group là tên mới của CTCP Tập đoàn Đất Xanh theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có hiệu lực từ ngày 6/5/2026.

Cùng với đó, nhiều thành viên trong hệ sinh thái cũng được đổi tên. Cụ thể, CTCP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An (HAAC) đã đổi tên thành CTCP Bluemarq Development. CTCP Đầu tư Đất Xanh Commercial đổi thành CTCP Bluemarq Asset Management.

Trong khi đó, CTCP Bluemarq Investment cũng vừa được thành lập ngày 22/4/2026. Mới đây, DXG thông qua việc góp vốn đầu tư vào CTCP Bluemarq Investment. Theo đó, pháp nhân mới thành lập có vốn điều lệ 20 tỷ đồng do DXG sở hữu 99,8%, tương đương 19,96 tỷ đồng.

Tương tự, DXG cũng thông qua việc góp vốn đầu tư vào CTCP Bluemarq Asset Management. Theo đó, công ty này có vốn điều lệ 210 tỷ đồng, do DXG sở hữu 99,8%, tương đương 209,96 tỷ đồng.

Về hoạt động kinh doanh, trong quý I/2026, DXG ghi nhận doanh thu hợp nhất tăng 59% so với cùng kỳ, lên hơn 1.467 tỷ đồng. Trong đó, đóng góp chính đến từ nguồn thu bán căn hộ và đất nền hơn 860 tỷ đồng, tăng 29% và dịch vụ môi giới bất động sản gần 604 tỷ đồng, gấp hơn 3 lần cùng kỳ.

Trừ đi giá vốn, lãi gộp hơn 634 tỷ đồng, tăng 24%. Hoạt động tài chính mang về doanh thu hơn 46 tỷ đồng, gấp 4 lần cùng kỳ, chủ yếu nhờ tăng thu nhập từ lãi vay. Kết quả, DXG báo lãi sau thuế hơn 214 tỷ đồng, tăng 173% so với quý I/2025.

Năm 2026, DXG đặt mục tiêu doanh thu 5.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 268 tỷ đồng, tương ứng mức tăng trưởng khoảng 16%. Sau 3 tháng đầu năm, công ty đã thực hiện được tới 80% chỉ tiêu lợi nhuận và hơn 1/4 chỉ tiêu doanh thu.


Theo Hà Ly

An ninh tiền tệ

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