Chuyên gia dự báo VN-Index đạt 2.000 điểm cuối năm

Sau chuỗi 7 phiên giảm liên tiếp, thị trường chứng khoán đã lấy lại sắc xanh trong phiên giao dịch ngày 4-6 khi VN-Index tăng hơn 12 điểm, đóng cửa tại 1.831,55 điểm. Dù vậy, thanh khoản vẫn ở mức thấp, cho thấy dòng tiền còn khá thận trọng và xu hướng tăng bền vững vẫn cần thêm thời gian kiểm chứng.

Kết thúc phiên, sàn HOSE ghi nhận 140 mã tăng giá và 164 mã giảm giá. Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 601 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị hơn 22.116 tỉ đồng. So với phiên trước, thanh khoản giảm gần 17% về khối lượng nhưng tăng gần 8% về giá trị nhờ các giao dịch thỏa thuận lớn, trong đó riêng cổ phiếu VIC đóng góp gần 5.000 tỉ đồng.

Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn tiếp tục đóng vai trò nâng đỡ thị trường. Đáng chú ý, PLX tăng kịch trần 6,9%, lên 41.850 đồng/cổ phiếu với hơn 6,4 triệu đơn vị được sang tay. Thông tin hỗ trợ đến từ kế hoạch dự kiến bán toàn bộ hơn 23 triệu cổ phiếu quỹ của doanh nghiệp.

Dù phục hồi trong phiên này, VN-Index vẫn thấp hơn khoảng 100 điểm so với vùng đỉnh lịch sử trên 1.930 điểm được thiết lập hồi giữa tháng 5. Nhiều cổ phiếu vẫn đang trong giai đoạn điều chỉnh, tích lũy. Thanh khoản suy giảm tiếp tục là yếu tố khiến giới đầu tư thận trọng khi đánh giá triển vọng ngắn hạn của thị trường.

VN-Index được dự báo có thể lập đỉnh mới ở vùng 2.000 điểm trong năm nay

Tại talkshow "Làn sóng IPO trở lại: Cú hích mới cho thị trường chứng khoán?" do Báo Người Lao Động tổ chức, các chuyên gia đưa ra nhiều góc nhìn tích cực về triển vọng thị trường trong nửa cuối năm 2026.

Bà Trần Thị Thanh Nhàn, Trưởng phòng Phân tích khách hàng tổ chức của Công ty Chứng khoán Maybank, cho biết đơn vị này vẫn duy trì quan điểm lạc quan với VN-Index và kỳ vọng chỉ số có thể hướng đến vùng 2.000 điểm trong năm nay.

Theo bà Nhàn, bất động sản là nhóm ngành đáng chú ý khi định giá của nhiều doanh nghiệp vẫn ở mức thấp trong khi nhu cầu nhà ở dài hạn còn rất lớn. Sau giai đoạn khó khăn kéo dài, thị trường đang có cơ hội phục hồi, mở ra dư địa tăng trưởng cho các doanh nghiệp trong ngành.

Cùng với bất động sản, ngành thép cũng được đánh giá tích cực. Theo quy luật thị trường, hoạt động sản xuất thép thường phục hồi trước khi lĩnh vực xây dựng và bất động sản bước vào chu kỳ tăng trưởng mới.

"Maybank đánh giá cao ngành bán lẻ trong trung và dài hạn. Khi thu nhập người dân tăng lên và tầng lớp trung lưu tiếp tục mở rộng, đây sẽ là nhóm ngành có nhiều dư địa tăng trưởng trong những năm tới" - bà Nhàn nhận định.

Đồ họa AI.

Đồng quan điểm, ông Trương Hiền Phương, Giám đốc cấp cao Công ty Chứng khoán KIS Việt Nam, dự báo VN-Index có thể dao động quanh mốc 2.000 điểm vào cuối năm.

Theo ông Phương, nhóm chứng khoán sẽ được hưởng lợi lớn nếu Việt Nam được nâng hạng thị trường. Khi đó, thanh khoản và dòng vốn ngoại có thể gia tăng mạnh, tạo động lực cho kết quả kinh doanh của các công ty trong ngành.

Ngoài ra, bất động sản dân dụng cũng là lĩnh vực đáng quan tâm sau giai đoạn chịu nhiều tác động từ khủng hoảng trái phiếu và những khó khăn pháp lý. Trong bối cảnh Chính phủ đẩy mạnh tháo gỡ vướng mắc cho thị trường, nhiều doanh nghiệp được kỳ vọng sẽ phục hồi hoạt động.

"Nhóm cổ phiếu của ngành đầu tư công cũng được hưởng lợi khi một loạt dự án hạ tầng lớn như cao tốc Bắc - Nam, đường vành đai, metro và nhiều công trình trọng điểm khác được triển khai. Những doanh nghiệp hưởng lợi từ đầu tư công, bao gồm cả ngành thép, sẽ có nhiều cơ hội tăng trưởng" - ông Phương nói.

Bên cạnh đó, bất động sản khu công nghiệp tiếp tục được đánh giá sáng cửa nhờ xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu và dòng vốn FDI vào Việt Nam. Môi trường đầu tư ngày càng cải thiện cùng mạng lưới các hiệp định thương mại tự do đang tạo thêm lợi thế cho nhóm doanh nghiệp này.

Ở góc nhìn thận trọng hơn, ông Võ Diệp Thành Thoại, Trưởng phòng Khách hàng cao cấp Công ty Chứng khoán DNSE, cho rằng thị trường vẫn cần thêm thời gian hấp thụ áp lực điều chỉnh sau giai đoạn tăng mạnh vừa qua. Theo ông, trong kịch bản tích cực, VN-Index có thể duy trì quanh vùng 1.800 điểm.

"Nếu các nhóm cổ phiếu như ngân hàng và chứng khoán tiếp tục duy trì xu hướng tích cực, thị trường có thể giữ được vùng 1.800 điểm. Ngược lại, nếu các nhóm vốn hóa lớn khác không tăng trưởng đủ mạnh thì chỉ số có thể thấp hơn kỳ vọng" - ông Thoại nhận định.

Các chuyên gia cũng lưu ý nhà đầu tư không nên quá tập trung vào diễn biến của chỉ số. Theo ông Thoại, điều quan trọng hơn là lựa chọn đúng ngành nghề, đúng doanh nghiệp và xây dựng chiến lược đầu tư phù hợp.





Ông Trương Hiền Phương cho rằng việc chọn đúng cổ phiếu chỉ quyết định khoảng một nửa thành công. "50% còn lại phụ thuộc vào thời điểm mua và thời điểm bán. Một cổ phiếu tốt nhưng mua ở vùng giá quá cao vẫn có thể khiến nhà đầu tư thua lỗ khi thị trường điều chỉnh. Ngược lại, mua được ở vùng giá hợp lý sẽ tạo ra dư địa sinh lời lớn hơn khi thị trường hồi phục" - ông Phương chia sẻ.



