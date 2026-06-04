Khối nội tung gần 5.000 tỷ mua cổ phiếu Vingroup

Thị trường chứng khoán phiên 4/6 bất ngờ xuất hiện nhiều giao dịch thoả thuận trên cổ phiếu Vingroup (mã VIC) với tổng khối lượng gần 25,5 triệu đơn vị, giá trị tương ứng gần 5.000 tỷ đồng. Khối lượng thoả thuận chủ yếu ở mức giá tham chiếu 197.600 đồng/cp với 2 lệnh 25,2 triệu đơn vị và 170 nghìn đơn vị.

Đáng chú ý, trong phiên 4/6, cổ phiếu VIC bị khối ngoại bán ròng gần 24,7 triệu đơn vị nhưng khối lượng khớp lệnh chỉ ở mức 2,5 triệu đơn vị. Có thể thấy, phần lớn giao dịch của khối ngoại diễn ra thông qua thoả thuận. Như vậy, về mặt đối ứng, nhà đầu tư trong nước (khối nội) đã tung gần 5.000 tỷ để cân lệnh cổ phiếu VIC từ khối ngoại trong phiên vừa qua.

Phiên 4/6 cũng ghi nhận cú lội ngược dòng ngoạn mục của cổ phiếu VIC khi đảo chiều từ mức giảm mạnh đầu phiên lên đóng cửa tăng 1,3%. Trước phiên hôm nay, cổ phiếu này đã giảm khoảng 14% từ đỉnh. Tại mức thị giá hiện tại (200.200 đồng/cp), vốn hóa thị trường của Vingroup ở mức 1,54 triệu tỷ đồng, vẫn vững vàng ở vị trí số 1 sàn chứng khoán Việt Nam.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2026, Vingroup đặt mục tiêu doanh thu năm 2026 ở mức 485.000 tỷ đồng, tăng 46% so với năm 2025; lợi nhuận sau thuế dự kiến 35.000 tỷ đồng, cao gấp 3 lần cùng kỳ năm trước. Nếu hoàn thành kế hoạch đề ra, tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng sẽ lập kỷ lục mới cả về doanh thu và lợi nhuận.

Vingroup cho biết sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh nhằm củng cố ba trụ cột chính: Công nghệ - Công nghiệp, Thương mại Dịch vụ, Thiện nguyện Xã hội, đồng thời mở rộng phát triển theo ba lĩnh vực hoạt động mới gồm Hạ tầng, Năng lượng xanh và Văn hóa. Để phục vụ chiến lược mở rộng, HĐQT Tập đoàn Vingroup cho biết sẽ triển khai nhiều hình thức huy động vốn thông qua các công cụ tài chính trong và ngoài nước.﻿

Năm nay, tập đoàn giao mục tiêu tăng trưởng cao cho các đơn vị trong hệ sinh thái. Ở mảng công nghiệp, VinFast đặt mục tiêu bàn giao 300.000 ô tô điện và hướng tới một triệu xe máy điện. Doanh nghiệp tiếp tục nghiên cứu giải pháp giảm chi phí dài hạn cho các mẫu xe phân khúc B và C mới, dự kiến thương mại hóa từ năm 2026.

Trong lĩnh vực Bất động sản nhà ở, Vinhomes đặt mục tiêu tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu trên thị trường bất động sản với các khu đô thị quy mô lớn, tọa lạc tại vị trí đắc địa và kết nối giao thông thuận lợi.

Ở mảng du lịch – giải trí, Vinpearl tập trung vào phân khúc MICE và dịch vụ tiệc cưới, đồng thời phát triển các quần thể du lịch mới. Trong đó, quần thể tại Tuyên Quang dự kiến ra mắt trong năm nay, với tham vọng trở thành điểm đến văn hóa – sinh thái độc lập.