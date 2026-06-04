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Sonadezi có động thái mới sau khi Trưởng Ban kiểm soát bị bắt

| | Thị trường chứng khoán

Sonadezi có động thái mới sau khi Trưởng Ban kiểm soát bị bắt

Bà Đặng Lê Bích Phượng, Trưởng Ban Kiểm soát SNZ đã bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra hành vi “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Tổng Công ty Cổ phần phát triển khu Công nghiệp (mã: SNZ) vừa công bố nhận được Bản án về việc tranh chấp hợp đồng cho thuê tài sản với CTCP Bê tông Biên Hòa.

Cụ thể, ngày 02/6/2026, Tổng công ty Sonadezi đã nhận được Bản án số 06/2026/KDTMST ngày 17/3/2026 của Tòa án nhân dân Khu vực 1 - Đồng Nai trên bản án có đóng dấu “Án có hiệu lực pháp luật” về việc tranh chấp hợp đồng cho thuê tài sản giữa Tổng công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp (Sonadezi) và Công ty Cổ phần Bê tông Biên Hòa.

Thứ nhất, chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Tổng công ty Sonadezi về “Tranh chấp hợp đồng cho thuê tài sản” đối với Công ty Cổ phần Bê tông Biên Hòa.

Buộc Công ty Cổ phần Bê tông Biên Hòa phải trả cho Tổng công ty Sonadezi số tiền 3,09 tỷ đồng, trong đó tiền gốc hơn 2,451 tỷ đồng và tiền lãi chậm thanh toán gần 641 triệu đồng (tính đến ngày 05/3/2026) và tiếp tục chịu lãi chậm thanh toán theo Hợp đồng thuê lại đất và sử dụng hạ tầng tại khu công nghiệp Biên Hòa 1 và các Phụ lục Hợp đồng kể từ ngày 06/3/2026 cho đến khi thanh toản xong nợ.

Về án phí, Bê tông Biên Hòa phải chịu án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm số tiền là gần 94 triệu đồng. Hoàn trả Tổng công ty Sonadezi số tiền 45,9 triệu đồng tạm ứng án phí đã nộp tại Biên lai thu tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số 0007524 ngày 12/11/2025 của Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Nai.

Về quyền kháng cáo, Tổng Công ty Sonadezi được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Bê tông Biên Hòa vắng mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết.

Trước đó, Sonadezi vào cuối tháng 5 vừa công bố thông tin về việc nhận được thông báo từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai về việc khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Đặng Lê Bích Phượng, Trưởng Ban Kiểm soát SNZ để điều tra hành vi “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Sau diễn biến trên, căn cứ biên bản họp Ban Kiểm soát ngày 28/5/2026, các thành viên Ban Kiểm soát Sonadezi đã thống nhất phân công ông Trần Ngọc Tòng, Thành viên Ban Kiểm soát tạm thời phụ trách điều hành hoạt động của Ban Kiểm soát kể từ ngày 28/5 cho đến khi có ý kiến từ cơ quan có thẩm quyền.

Tổng công ty Sonadezi là một trong những doanh nghiệp phát triển khu công nghiệp và hạ tầng lớn tại khu vực phía Nam, đặc biệt gắn liền với tỉnh Đồng Nai. Trong quý 1/2026, Sonadezi ghi nhận doanh thu đạt 1.295 tỷ đồng, giảm 19% so với cùng kỳ năm trước. Sau khi trừ chi phí, lợi nhuận sau thuế đạt 336 tỷ đồng, giảm 32%.

An Thái

Nhịp sống thị trường

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