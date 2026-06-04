Chuyện gì đây: Chủ tịch và nhiều lãnh đạo cấp cao đồng loạt xin từ chức trước thềm đại hội cổ đông

Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn (mã: SVG) vừa công bố nhận được đơn xin từ nhiệm chức vụ của 3 lãnh đạo gồm ông Lê Ngọc Quang - Chủ tịch HĐQT – Thành viên HĐQT; ông Trương Tuấn Nghĩa - Thành viên BKS; và bà Võ Hồng Nhung - Thành viên BKS.

Trong đơn, ông Lê Ngọc Quang (SN 1974) cho biết lý do từ nhiệm là theo yêu cầu công tác, ông không còn là đại diện phần vốn của Tập đoàn HCVN tại SVG.

Tương tự, ông Trương Tuấn Nghĩa (SN 1993) và bà Võ Hồng Nhung (SN 1984) có đơn xin thôi giữ chức vụ thành viên Ban Kiểm soát kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông ra Nghị quyết theo yêu cầu công tác.

Ngày 20/6 tới đây, Hơi kỹ nghệ Que hàn dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2026. Ban lãnh đạo dự trình cổ đông thông qua kế hoạch 2026 với chỉ tiêu doanh thu 276 tỷ đồng và LNTT 400 triệu đồng, lần lượt đi ngang và giảm 65% so với thực hiện trong năm 2025.

SVG xác định năm nay công ty kinh doanh trong điều kiện kinh tế thế giới và trong nước còn nhiều diễn biến phức tạp, tình hình thị trường ngày một cạnh tranh gay gắt, nội tại cũng gặp không ít khó khăn. Năng lực sản xuất các sản phẩm khí công nghiệp hiện đã khai thác hết; chi phí sản xuất kinh doanh ngày một tăng, đặc biệt là giá điện.

Nguồn cung sản phẩm Oxy, Nitơ hiện đã vượt xa nhu cầu thị trường Miền Nam và Miền Trung, do vậy, tình hình thị trường ngày một cạnh tranh gay gắt, quyết liệt, đặc biệt là cạnh tranh về giá bán sản phẩm. Chính sách đấu thầu qua mạng của khối y tế tiếp tục làm mất lợi thế cạnh tranh của Công ty, tăng chi phí bán hàng, giảm giá bán sản phẩm. Hiện nay xu hướng sử dụng que hàn tự động thay thế que hàn hồ quang tay diễn ra với tốc độ rất nhanh, làm giảm đáng kể nhu cầu sử dụng que hàn của Công ty.

Khách hàng tiêu thụ sản phẩm Acetylene của Công ty hiện nay chủ yếu tập trung ở khu vực Bình Dương, Đồng Nai, nên việc di dời hoạt động sản xuất Acetylene từ Xí nghiệp Biên Hòa ra Xí nghiệp Nha Trang sẽ làm phát sinh chỉ phí vận chuyển giao hàng, ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả SXKD của Công ty. Bên cạnh đó, mưa lớn, bão lũ trong giai đoạn 11/2025 làm thiệt hại nặng về vật tư, hàng hóa, tài sản tại Xí nghiệp Nha Trang, ảnh hưởng lớn đến hiệu quả SXKD của Công ty trong năm 2026.

Trên thị trường, cổ phiếu SVG chốt phiên 4/6 đạt 3.600 đồng/cp, không có thanh khoản trong nhiều phiên liên tiếp.