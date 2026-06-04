Chứng khoán Bảo Minh chốt ngày phát hành hơn 11 triệu cổ phiếu trả cổ tức

Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Minh (BMSC, mã: BMS) thông báo ngày 17/6 tới sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.

BMSC sẽ phát hành 11,2 triệu cổ phiếu trả cổ tức. Tỷ lệ thực hiện quyền 100:5,5, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 1 quyền nhận thêm cổ phiếu, cứ 100 quyền sẽ nhận thêm 5,5 cổ phiếu mới. Cổ phiếu trả cổ tức không bị hạn chế chuyển nhượng.

Nguồn vốn thực hiện từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ trên BCTC kiểm toán năm 2025. Thời gian triển khai dự kiến trong năm 2026. Nếu hoàn tất, Chứng khoán Bảo Minh sẽ tăng vốn điều lệ lên mức 2.151 tỷ đồng.

Đây là một trong hai phương án tăng vốn đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2026 hôm 23/4. Phương án còn lại là chào bán 101,96 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Tỷ lệ thực hiện quyền là 2:1, tức cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu sẽ được quyền mua thêm 1 cổ phiếu mới.

Đợt chào bán này sẽ được triển khai sau khi hoàn tất trả cổ tức. Giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu, qua đó dự kiến thu về 1.019,6 tỷ đồng. Trong đó 70% số vốn được dùng cho hoạt động tự doanh và 30% bổ sung vốn cho hoạt động ký quỹ.

Trong diễn biến khác, Chứng khoán Bảo Minh vừa có biến động cơ cấu cổ đông khi một cá nhân rời ghế cổ đông lớn.

Theo đó, trong phiên 20/5, bà Trương Thị Mỹ An đã bán ra 6,2 triệu cổ phiếu BMS để giảm sở hữu từ 8,02% về 4,98% (tương đương 10,15 triệu cổ phiếu) vốn điều lệ, chính thức không còn là cổ đông lớn tại Chứng khoán Bảo Minh.

Bà Trương Thị Mỹ An chính là vợ của ông Dương Tiến Dũng. Vợ chồng bà An có cô con gái là Á hậu Dương Trương Thiên Lý. Ông Dương Tiến Dũng cũng từng là cổ đông lớn của Chứng khoán Bảo Minh trước khi bán ra toàn bộ 16,37 triệu cổ phiếu BMS, tương đương 23,02% vốn hồi cuối năm 2024.

Ông Dương Tiến Dũng từng gây chú ý khi sở hữu 98% vốn điều lệ tại Công ty TNHH Hoàn Cầu (Tập đoàn Hoàn Cầu) thời điểm năm 2017. Chưa hết, ông Dũng còn được biết đến là thông gia với gia đình doanh nhân Nguyễn Chấn và bà Tư Hường.

Ngoài mối quan hệ mật thiết với Tập đoàn Hoàn Cầu, vợ chồng ông Dương Tiến Dũng và bà Trương Thị Mỹ An còn là cổ đông tại loạt doanh nghiệp ngành nước.



