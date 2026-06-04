Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lý do Petrolimex muốn bán hơn 23 triệu cổ phiếu quỹ

| | Thị trường chứng khoán

Petrolimex thống nhất chủ trương bán toàn bộ số cổ phiếu quỹ hiện có của Tập đoàn là gần 23,3 triệu cổ phiếu để đáp ứng điều kiện công ty đại chúng đồng thời giúp tăng cường năng lực tài chính và cân đối nguồn vốn dài hạn.

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex, mã: PLX) vừa thông qua Nghị quyết HĐQT về chủ trương bán cổ phiếu quỹ.

Theo đó, HĐQT Petrolimex thống nhất chủ trương bán toàn bộ số cổ phiếu quỹ hiện có của Tập đoàn là gần 23,3 triệu cổ phiếu để đáp ứng điều kiện Công ty đại chúng theo quy định pháp luật hiện hành, đồng thời giúp tăng cường năng lực tài chính và cân đối nguồn vốn dài hạn của Tập đoàn.

Chủ tịch HĐQT được giao nhiệm vụ trực tiếp chỉ đạo và tổ chức thực hiện thương vụ này.

Lý do Petrolimex muốn bán hơn 23 triệu cổ phiếu quỹ - Ảnh 1.

Theo công bố trước đó, căn cứ danh sách chốt quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2026 tại ngày 25/03/2026, Petrolimex có tổng cộng 43.266 cổ đông. Trong đó số cổ đông nắm giữ cổ phiếu có quyền biểu quyết không phải cổ đông lớn là 43.264 cổ đông với tỷ lệ nắm giữ là 9,419%.

Do đó, Petrolimex không đáp ứng điều kiện công ty đại chúng theo quy định Luật Chứng khoán, do không đảm bảo có tối thiểu 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải cổ đông lớn nắm giữ. Doanh nghiệp có 1 năm để khắc phục điều kiện công ty đại chúng theo quy định của Luật này.

Tính đến cuối năm 2025, Petrolimex có 2 cổ đông lớn gồm: cổ đông Nhà nước nắm giữ 75,87% vốn điều lệ và cổ đông chiến lược nước ngoài là ENEOS Corporation nắm 13,08% vốn điều lệ.

Về hoạt động kinh doanh, theo BCTC hợp nhất quý I/2026, PLX ghi nhận doanh thu thuần gần 98.700 tỷ đồng, tăng 45% so với cùng kỳ năm 2025. Tuy nhiên do giá vốn tăng mạnh nên lợi nhuận gộp giảm nhẹ về mức hơn 3.700 tỷ đồng.

Dưới áp lực chi phí, Petrolimex báo lãi sau thuế 662 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ vẫn có lãi 211 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ âm 763 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ có lãi 133 tỷ đồng.

Theo Hà Ly

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Một công ty chứng khoán có vốn điều lệ vượt hàng loạt ngân hàng Sacombank, Eximbank, OCB,...

Một công ty chứng khoán có vốn điều lệ vượt hàng loạt ngân hàng Sacombank, Eximbank, OCB,... Nổi bật

Những lần đổi tên mang đậm chất phong thủy của các ngân hàng Việt Nam: Điểm đặc biệt đằng sau từ khoá “Thịnh Vượng”, “Lộc Phát”, “Tài Lộc”

Những lần đổi tên mang đậm chất phong thủy của các ngân hàng Việt Nam: Điểm đặc biệt đằng sau từ khoá “Thịnh Vượng”, “Lộc Phát”, “Tài Lộc” Nổi bật

Chứng khoán Nhất Việt tăng vốn lên 1.500 tỷ đồng sau đợt trả cổ tức

Chứng khoán Nhất Việt tăng vốn lên 1.500 tỷ đồng sau đợt trả cổ tức

11:49 , 04/06/2026
Taseco Land hoàn tất phát hành gần 144 triệu cổ phiếu

Taseco Land hoàn tất phát hành gần 144 triệu cổ phiếu

11:49 , 04/06/2026
Sữa Quốc tế Lof chốt ngày chi hơn 618 tỷ đồng trả cổ tức cho cổ đông

Sữa Quốc tế Lof chốt ngày chi hơn 618 tỷ đồng trả cổ tức cho cổ đông

11:49 , 04/06/2026
AI, chip bán dẫn đưa Chủ tịch Samsung Electronics lọt top 50 người giàu nhất thế giới

AI, chip bán dẫn đưa Chủ tịch Samsung Electronics lọt top 50 người giàu nhất thế giới

11:38 , 04/06/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên