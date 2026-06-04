Taseco Land hoàn tất phát hành gần 144 triệu cổ phiếu

CTCP Đầu tư Bất động sản Taseco (Taseco Land, MCK: TAL, sàn HoSE) vừa có báo cáo về kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN).

Theo đó, ngày 28/5/2026, Taseco Land đã hoàn tất phân phối gần 36 triệu cổ phiếu trả cổ tức cho 1.723 cổ đông, còn lại 136 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.

Tỷ lệ thực hiện quyền là 10:1, tức cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận 1 cổ phiếu mới. Nguồn vốn phát hành được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến thời điểm 31/12/2025, căn cứ trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 và đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.

Đồng thời, Taseco Land cũng đã phân phối thành công gần 108 triệu cổ phiếu thưởng cho 1.723 cổ đông, còn lại 156 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.

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Tỷ lệ phát hành cổ phiếu thưởng là 10:3, tức cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận 3 cổ phiếu mới. Nguồn vốn được lấy từ thặng dư vốn cổ phần lũy kế đến 31/12/2025, căn cứ trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 và đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.

Cổ phiếu phát hành trong cả hai đợt nêu trên dự kiến được chuyển giao trong tháng 7/2026.

Sau khi hoàn tất đợt phát hành, tổng số cổ phiếu của Taseco Land tăng từ 360 triệu cổ phiếu lên gần 504 triệu cổ phiếu, tương đương vốn điều lệ tăng từ 3.600 tỷ đồng lên gần 5.040 tỷ đồng.

Cũng trong ngày 28/5/2026, Taseco Land đã chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2025 cho cổ đông bằng tiền mặt với tỷ lệ 5%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 500 đồng. Ngày thực hiện thanh toán 15/6/2026.

Với 360 triệu cổ phiếu TAL đang lưu hành trên thị trường tại thời điểm chốt danh sách cổ đông, Taseco Land sẽ phải chi khoảng 180 tỷ đồng cho đợt chi trả cổ tức tiền mặt cho cổ đông lần này.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2026, Taseco Land ghi nhận doanh thu thuần gần 692,8 tỷ đồng, tăng 84,3% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận sau thuế đạt hơn 156,6 tỷ đồng, gấp hơn 7 lần cùng kỳ.

Năm 2026, Taseco Land lên kế hoạch kinh doanh với doanh thu hợp nhất dự kiến đạt 11.062,6 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế ước đạt 2.512,5 tỷ đồng.

Như vậy, kết thúc quý đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn thành được 6,3% kế hoạch doanh thu và 6,2% kế hoạch lợi nhuận sau thuế đã đề ra.

Tính đến ngày 31/3/2026, tổng tài sản của Taseco Land tăng 10,6% so với đầu năm, lên mức hơn 16.937,2 tỷ đồng; tổng nợ phải trả hơn 10.266,5 tỷ đồng, tăng 16,7%.