Sữa Quốc tế Lof chốt ngày chi hơn 618 tỷ đồng trả cổ tức cho cổ đông

Công ty Cổ phần Sữa Quốc tế Lof (MCK: IDP) vừa công bố Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025 và tạm ứng cổ tức năm 2026.

Theo đó, Sữa Quốc tế Lof sẽ thực hiện chi trả cổ tức năm 2025 cho cổ đông bằng tiền mặt với tỷ lệ 80%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 8.000 đồng.

Đồng thời, doanh nghiệp cũng sẽ tạm ứng cổ tức năm 2026 bằng tiền mặt với tỷ lệ 20%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 2.000 đồng.

Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông hưởng quyền đối với cả hai đợt chi trả là ngày 22/6/2026. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 3/7/2026.

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Như vậy, tổng số tiền mà cổ đông nhận được trong đợt này là 10.000 đồng cho mỗi cổ phiếu đang sở hữu, tương đương tỷ lệ chi trả 100% so với mệnh giá.

Với hơn 61,8 triệu cổ phiếu đang lưu hành trên thị trường, Sữa Quốc tế Lof sẽ phải chi khoảng hơn 618 tỷ đồng cho đợt chi trả cổ tức cho cổ đông lần này.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2026, Sữa Quốc tế Lof mang về doanh thu thuần hơn 1.901 tỷ đồng, tăng 3,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp đạt gần 750,6 tỷ đồng, tăng 3,9%.

Trong kỳ, doanh nghiệp còn thu về hơn 38,2 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động tài chính, giảm 12,2% và khoản thu nhập khác gần 9,9 tỷ đồng, gấp 9 lần cùng kỳ.

Kết quả, sau khấu trừ đi các khoản thuế phí, Sữa Quốc tế Lof báo lãi ròng quý I/2026 đạt gần 244,1 tỷ đồng, tăng 128,1% so với quý I/2025.

Năm 2026, Sữa Quốc tế Lof lên kế hoạch kinh doanh với mục tiêu doanh thu thuần dự kiến đạt 8.300 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 700 tỷ đồng.

Như vậy, kết thúc quý đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn thành được 22,9% kế hoạch doanh thu thuần và 34,9% kế hoạch lợi nhuận sau thuế đã đề ra.

Tính đến ngày 31/3/2026, tổng tài sản của Sữa Quốc tế Lof tăng hơn 78 tỷ đồng so với đầu năm, lên mức 7.790,1 tỷ đồng. Trong đó, tài sản cố định chiếm 33% tổng tài sản, ở mức 2.568,5 tỷ đồng; khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn ghi nhận gần 1.887,6 tỷ đồng, chiếm 24,2% tổng tài sản.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức hơn 4.198,1 tỷ đồng, tăng 8 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, doanh nghiệp vay và nợ thuê tài chính 2.903,5 tỷ đồng, chiếm 69,2% tổng nợ.