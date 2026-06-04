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Petrosetco lên kế hoạch phát hành hơn 48 triệu cổ phiếu

| | Thị trường chứng khoán

Petrosetco lên kế hoạch phát hành hơn 5,3 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 và phát hành gần 42,7 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông. Thời gian dự kiến thực hiện trong quý II - quý III/2026.

Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ tổng hợp Dầu khí (Petrosetco, MCK: PET, sàn HoSE) vừa thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Theo đó, Petrosetco dự kiến phát hành hơn 5,3 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 cho cổ đông với tỷ lệ thực hiện quyền là 20:1, tức cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu sẽ được nhận 1 cổ phiếu mới.

Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá gần 53,4 tỷ đồng, nguồn vốn được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán của Petrosetco.

Petrosetco lên kế hoạch phát hành hơn 48 triệu cổ phiếu - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Bên cạnh đó, Petrosetco còn dự kiến phát hành gần 42,7 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông với tỷ lệ thực hiện quyền là 5:2, tức cổ đông sở hữu 5 cổ phiếu sẽ được nhận 2 cổ phiếu mới.

Với mệnh giá cổ phiếu 10.000 đồng/cổ phiếu, tổng giá trị phát hành của đợt phát hành cổ phiếu thưởng này là gần 427 tỷ đồng. Nguồn vốn được lấy từ Thặng dư vốn cổ phần và Quỹ đầu tư phát triển trên Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán.

Quyền nhận cổ phiếu trong 2 đợt phát hành nêu trên không được phép chuyển nhượng. Tuy nhiên, cổ phiếu mới phát hành cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.

Petrosetco dự kiến thực hiện các đợt phát hành trong quý II - quý III/2026, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) có thông báo bằng văn bản về việc nhận được tài liệu báo cáo phát hành của công ty.

Nếu hoàn tất, vốn điều lệ của Petrosetco sẽ tăng từ hơn 1.073,3 tỷ đồng lên gần 1.553,6 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2026, Petrosetco mang về doanh thu thuần hơn 6.129 tỷ đồng, tăng 52,6% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận sau thuế đạt hơn 100,8 tỷ đồng, tăng 125,5%.

Tính đến ngày 31/3/2026, tổng tài sản của Petrosetco tăng gần 93 tỷ đồng so với đầu năm, lên mức gần 13.510,4 tỷ đồng. Trong đó, khoản đầu tư tài chính ngắn hạn hơn 4.499,6 tỷ đồng, chiếm 33,3% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn hơn 5.504,9 tỷ đồng, chiếm 40,7% tổng tài sản.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức gần 10.802,8 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn hơn 7.222,3 tỷ đồng, chiếm 66,9% tổng nợ.


PV

An Ninh Tiền Tệ

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