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Chủ tịch Nguyễn Hữu Chỉnh bị bắt, doanh nghiệp phát thông báo mới

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Chủ tịch Nguyễn Hữu Chỉnh bị bắt, doanh nghiệp phát thông báo mới

Trước đó, ngày 22/5, TV1 đã công bố thông tin bất thường cho biết ông Nguyễn Hữu Chỉnh bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố, tạm giam.

CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 1 (mã TV1) vừa công bố thay đổi công tác nhân sự cấp cao sau khi Chủ tịch HĐQT Nguyễn Hữu Chỉnh bị khởi tố, tạm giam. Theo đó, ông Nguyễn Hữu Chỉnh bị tạm đình chỉ chức vụ Chủ tịch HĐQT TV1 cho đến khi có quyết định tiếp theo.

Đồng thời, HĐQT giao ông Nguyễn Kim Cương - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc TV1 - phụ trách hoạt động của HĐQT kể từ ngày 2/6, thay ông Nguyễn Hữu Chỉnh. Trong thời gian này, ông Nguyễn Kim Cương sẽ thay mặt HĐQT ký các văn bản với tư cách Thành viên HĐQT được giao phụ trách HĐQT.

Trước đó, ngày 22/5, TV1 đã công bố thông tin bất thường cho biết ông Nguyễn Hữu Chỉnh bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố, tạm giam. Doanh nghiệp cho biết tội danh và các sai phạm liên quan chưa được cơ quan chức năng công bố.

Ông Nguyễn Hữu Chỉnh giữ chức Chủ tịch HĐQT TV1 từ ngày 29/4/2021. Trước đó, ông là Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc phụ trách khối thủy điện của TV1. Hiện ông Chỉnh sở hữu 2.401 cổ phiếu TV1, tương đương 0,01% vốn điều lệ.

TV1 hoạt động chính trong lĩnh vực tư vấn, thiết kế các công trình điện, thủy lợi, công nghiệp và dân dụng; xây lắp và đầu tư nguồn điện. Doanh nghiệp có vốn điều lệ hơn 266,9 tỷ đồng, trong đó Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) nắm giữ 54,34% vốn.

Đáng chú ý, trước ông Nguyễn Hữu Chỉnh, một lãnh đạo khác trong ngành tư vấn điện là ông Nguyễn Chơn Hùng - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 (mã TV2) - cũng đã bị khởi tố do liên quan đến vụ án xảy ra tại Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT), CTCP Tập đoàn PC1 và các đơn vị liên quan trên cả nước.

Mai Chi

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