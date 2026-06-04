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Khối ngoại bán ròng đột biến gần 5.800 tỷ trong ngày VN-Index hồi phục, cổ phiếu nào bị "xả" mạnh nhất?

| | Thị trường chứng khoán

Khối ngoại bán ròng đột biến gần 5.800 tỷ trong ngày VN-Index hồi phục, cổ phiếu nào bị "xả" mạnh nhất?

Chiều mua, khối ngoại mua ròng mạnh nhất cổ phiếu FPT với giá trị khoảng 257 tỷ đồng.

Thị trường chứng khoán Việt Nam có phiên giao dịch 4/6 khá tích cực khi lực cầu cải thiện về cuối phiên. Đóng cửa, VN-Index tăng 12,5 điểm lên vùng 1.832 điểm. Tuy nhiên, thanh khoản vẫn ở mức thấp, với giá trị khớp lệnh trên HoSE chưa tới 13.000 tỷ đồng.

Điểm đáng chú ý nhất trong phiên lại đến từ giao dịch khối ngoại. Dù thị trường hồi phục, nhà đầu tư nước ngoài bất ngờ bán ròng đột biến khoảng 5.760 tỷ đồng trên toàn thị trường, trong đó áp lực bán tập trung mạnh tại một số cổ phiếu vốn hóa lớn.

Trên HoSE, khối ngoại bán ròng đột biến 5.775 tỷ đồng﻿

Chiều mua, khối ngoại mua ròng mạnh nhất cổ phiếu FPT với giá trị khoảng 257 tỷ đồng. Xếp sau là SHB khoảng 33 tỷ đồng, PLX khoảng 19 tỷ đồng, VPI gần 14 tỷ đồng và NVL khoảng 9 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, áp lực bán ròng tập trung áp đảo tại VIC với giá trị khoảng 4.900 tỷ đồng, chủ yếu qua thoả thuận. Theo sau là MWG khoảng 96 tỷ đồng, ACB khoảng 90 tỷ đồng, VPB khoảng 82 tỷ đồng và VHM khoảng 80 tỷ đồng.

Nguồn: Vietcap

Trên HNX, khối ngoại mua ròng 12 tỷ đồng

Ở chiều mua, khối ngoại mua ròng mạnh nhất PVS với giá trị khoảng 29 tỷ đồng. Các mã được mua ròng tiếp theo gồm MST khoảng 1 tỷ đồng, MBS khoảng 0,4 tỷ đồng, LAS khoảng 0,2 tỷ đồng và TNG khoảng 0,1 tỷ đồng.

Chiều bán ròng ghi nhận áp lực lớn nhất tại IDC với giá trị khoảng 10 tỷ đồng, tiếp đến là CEO khoảng 4 tỷ đồng, VFS gần 3 tỷ đồng, VC3 khoảng 1 tỷ đồng và SHS khoảng 1 tỷ đồng.

Nguồn: Vietcap

Trên UPCOM, khối ngoại mua ròng nhẹ 3 tỷ đồng

Tại chiều mua, khối ngoại mua ròng mạnh nhất F88 với giá trị khoảng 4 tỷ đồng, theo sau là AIG khoảng 1 tỷ đồng. Các mã BIG và ALC cũng được mua ròng nhưng giá trị không đáng kể.

Ở chiều bán ròng, HNG bị bán mạnh nhất với giá trị khoảng 2 tỷ đồng. Các mã bị bán ròng tiếp theo gồm QNS khoảng 1 tỷ đồng, MSR khoảng 0,4 tỷ đồng, ACV khoảng 0,2 tỷ đồng và DDV khoảng 0,2 tỷ đồng.

Nguồn: Vietcap

Ngọc Ly

Nhịp sống thị trường

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