Chứng khoán ASAM vi phạm quy định về thời hạn công bố thông tin

CTCP Chứng khoán ASAM vừa công bố nhận được Quyết định số 269/QĐ-XPHC ngày 2/6/2026 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) về việc xử phạt hành chính.

Theo đó, Chứng khoán ASAM bị xử phạt 60 triệu đồng do vi phạm quy định về thời hạn công bố thông tin. Công ty chậm công bố thông tin dưới 15 ngày so với quy định.

Cụ thể, ngày 05/3/2026, công ty thực hiện giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ với giá trị trên 10% tổng tài sản của Công ty tại Báo cáo tài chính bán niên năm 2025 được soát xét. Tuy nhiên đến ngày 9/3/2026, công ty mới thực hiện công bố thông tin.

Giao diện website Chứng khoán ASAM. Ảnh chụp màn hình

Về hoạt động kinh doanh, trong quý I/2026, Chứng khoán ASAM ghi nhận doanh thu hoạt động 5,5 tỷ đồng, giảm 25% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, hầu hết các mảng kinh doanh đều ghi nhận tăng trưởng nhưng riêng mảng tự doanh giảm tới 75% xuống còn 1,1 tỷ đồng đã kéo lùi doanh thu cả kỳ.

Doanh thu giảm trong khi chi phí hoạt động tăng tới 95% lên gầ 8 tỷ đồng. Trong đó, riêng lỗ từ tài sản tài chính FVTPL tăng hơn 400%, lên mức trên 3 tỷ đồng. Cộng với áp lực từ chi phí quản lý, kết quả, công ty báo lỗ trước thuế 6,3 tỷ đồng, gấp 10 lần cùng kỳ năm 2025.

Lũy kế đến cuối quý I/2026, Chứng khoán ASAM ghi nhận lỗ lũy kế 9,6 tỷ đồng, qua đó kéo vốn chủ sở hữu giảm xuống còn khoảng 298 tỷ đồng.

Đến 31/3/2026, tổng tài sản của công ty chứng khoán này ở mức gần 300 tỷ đồng. Chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu tài sản là danh mục tài sản tài chính FVTPL chiếm tỷ trọng lớn với giá trị khoảng 221 tỷ đồng. Danh mục này tập trung chủ yếu vào trái phiếu, chiếm hơn 90%, phần lớn là trái phiếu niêm yết với giá trị khoảng 184 tỷ đồng; phần còn lại là cổ phiếu niêm yết và một phần nhỏ trái phiếu chưa niêm yết.



