Hành trình đầu tư của Lotte tại Việt Nam

Từ bán lẻ, khách sạn đến các tổ hợp đa chức năng

Cuối năm 2008, siêu thị Lotte Mart Nam Sài Gòn chính thức đi vào hoạt động tại TP.HCM, đánh dấu cột mốc khởi đầu cho hành trình của Lotte tại Việt Nam. Từ đây, hệ thống Lotte Mart từng bước mở rộng mạng lưới tại nhiều địa phương trên cả nước, trở thành một trong những thương hiệu bán lẻ có độ nhận diện cao trên thị trường.

Không dừng lại ở mô hình siêu thị truyền thống, Lotte phát triển các điểm bán thành những trung tâm mua sắm đa chức năng, kết hợp bán lẻ, ẩm thực, giải trí và dịch vụ trong cùng một không gian.

Tiếp đó, Lotte mở rộng sang mảng khách sạn và lưu trú với sự kiện Legend Hotel Saigon chính thức đổi tên thành Lotte Hotel Saigon vào năm 2013. Nằm bên sông Sài Gòn, gần khu vực trung tâm TP.HCM, khách sạn đánh dấu sự hiện diện rõ nét hơn của thương hiệu Lotte trong phân khúc lưu trú cao cấp tại Việt Nam.

Một năm sau, Lotte Center Hanoi chính thức khai trương. Nằm trên đường Liễu Giai, một trong những khu vực trung tâm của Hà Nội, dự án có tổng vốn đầu tư gần 400 triệu USD, tương đương khoảng 10.400 tỷ đồng theo tỷ giá tham chiếu hiện tại. Công trình cao 272 m, gồm 65 tầng nổi, 5 tầng hầm và tổng diện tích sàn 253.402 m².

Điểm đáng chú ý không chỉ nằm ở chiều cao hay quy mô xây dựng mà còn ở mô hình phát triển của dự án. Tại đây, Lotte kết hợp văn phòng, khách sạn, căn hộ dịch vụ, trung tâm thương mại, siêu thị, nhà hàng và các không gian trải nghiệm trong cùng một tổng thể.

Lotte Center Hanoi đánh dấu bước phát triển của Lotte từ lĩnh vực bán lẻ sang mô hình tổ hợp đa chức năng quy mô lớn.

Sau gần một thập niên, cách tiếp cận này tiếp tục được mở rộng với Lotte Mall West Lake Hanoi.

Dự án nằm trên trục đường Võ Chí Công, thuộc khu vực Tây Hồ, Hà Nội và đi vào hoạt động năm 2023 với tổng vốn đầu tư 643 triệu USD, tương đương khoảng 16.700 tỷ đồng theo tỷ giá tham chiếu hiện tại. Công trình có tổng diện tích hơn 380.000 m², gồm trung tâm thương mại rộng hơn 120.000 m², khách sạn 5 sao, căn hộ dịch vụ cao cấp và văn phòng hạng A.

Đây là một trong những tổ hợp có quy mô lớn nhất của Lotte tại Việt Nam hiện nay. Dự án cho thấy sự phát triển tiếp nối của mô hình đa chức năng mà tập đoàn đã theo đuổi trong nhiều năm, đồng thời phản ánh năng lực phát triển và vận hành các điểm đến ngày càng hoàn thiện hơn.

Tích lũy năng lực và khẳng định dấu ấn qua các dự án hiện hữu

Nhìn lại hành trình của Lotte tại Việt Nam, có thể nhận thấy một logic phát triển khá rõ ràng.

Tập đoàn khởi đầu từ các lĩnh vực gần gũi với đời sống đô thị như bán lẻ và khách sạn. Đây là những ngành nghề giúp doanh nghiệp tiếp cận trực tiếp người tiêu dùng, đồng thời tích lũy kinh nghiệm về vận hành, quản lý tài sản, dịch vụ khách hàng và phát triển điểm đến.

Trên nền tảng đó, Lotte từng bước mở rộng sang những dự án có quy mô và cấu trúc phức tạp hơn. Điểm đáng chú ý không chỉ nằm ở việc đa dạng hóa danh mục đầu tư mà còn ở khả năng kết nối nhiều loại hình tài sản trong cùng một tổng thể.

Năng lực này đã được thể hiện qua các dự án hiện hữu. Lotte Center Hanoi tạo dấu ấn như một công trình đa chức năng tại khu vực trung tâm Thủ đô, kết hợp văn phòng, khách sạn, căn hộ dịch vụ, thương mại và các tiện ích trải nghiệm.

Trong khi đó, Lotte Mall West Lake Hanoi tiếp tục phát triển mô hình này trên một không gian lớn hơn. Không chỉ nổi bật về quy mô đầu tư, dự án còn cho thấy khả năng thu hút lượng khách lớn trong thực tế. Theo thông tin được truyền thông Hàn Quốc dẫn lại, đến tháng 3/2026, sau khoảng hai năm rưỡi hoạt động, Lotte Mall West Lake Hanoi đã đón hơn 30 triệu lượt khách.

Con số này phản ánh sức hút của dự án đối với người dân địa phương và khách du lịch, đồng thời cho thấy năng lực vận hành của Lotte đối với mô hình tổ hợp đa chức năng.

Lotte Mall West Lake Hanoi là một trong những tổ hợp có quy mô lớn nhất của Lotte tại Việt Nam hiện nay. Ảnh: CBRE.

Những dự án này cho thấy Lotte không chỉ có kinh nghiệm phát triển công trình mà còn từng bước khẳng định năng lực vận hành, kết nối dịch vụ và tạo sức hút cho các điểm đến đa chức năng.

Đây là yếu tố quan trọng đối với các mô hình đô thị tích hợp hiện đại. Bên cạnh năng lực xây dựng, nhà phát triển còn cần khả năng tổ chức dòng khách, duy trì trải nghiệm người dùng, kết nối các hoạt động thương mại – dịch vụ và tạo sức sống lâu dài cho toàn bộ dự án.

Thu Thiem Eco Smart City: Bước tiến mới của Lotte tại Việt Nam

Thu Thiem Eco Smart City nằm tại phân khu chức năng 2A, vùng lõi Khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường An Khánh, TP.HCM. Theo một số nguồn thông tin gần đây, quy mô đầu tư của dự án được ước tính hơn 50.000 tỷ đồng.

Dự án được phát triển trên quỹ đất khoảng 7,45 ha, gồm hơn 11 tòa tháp và tổng diện tích sàn xây dựng hơn 680.000 m². Theo định hướng phát triển, Thu Thiem Eco Smart City dự kiến kết hợp căn hộ cao cấp, văn phòng, khách sạn hạng sang, thương mại – dịch vụ cùng hệ thống tiện ích đô thị.

Quy mô của dự án không chỉ được thể hiện qua tổng vốn đầu tư hay diện tích xây dựng. Nếu đặt trong một số kịch bản tham chiếu, Thu Thiem Eco Smart City có thể hình thành cộng đồng khoảng 3.000–8.000 cư dân và phục vụ khoảng 10.000–18.000 người làm việc. Bên cạnh đó là lượng khách lưu trú, khách mua sắm, khách sử dụng dịch vụ và khách tham gia các hoạt động thương mại – giải trí.

Cách tiếp cận này có những điểm tương đồng với các mô hình mà Lotte từng triển khai trước đó. Tuy nhiên, Thu Thiem Eco Smart City được phát triển trong một bối cảnh khác, với quy mô và mức độ phức hợp cao hơn.

Dự án Thu Thiem Eco Smart City - Bước tiến mới của Lotte tại Việt Nam. Ảnh: CĐT.

Dự án hướng đến việc hình thành một không gian đô thị đa chức năng tại khu vực được xem là trung tâm phát triển mới của TP.HCM. Trong bối cảnh Thủ Thiêm đang từng bước định hình vai trò là trung tâm tài chính, thương mại và dịch vụ mới của thành phố, Thu Thiem Eco Smart City được kỳ vọng bổ sung thêm các hoạt động cư trú, làm việc, lưu trú, mua sắm và giải trí cho khu vực.

Từ Lotte Mart, Lotte Hotel Saigon, Lotte Center Hanoi đến Lotte Mall West Lake Hanoi, hành trình của Lotte tại Việt Nam không chỉ được thể hiện qua số lượng dự án mà còn ở sự nâng cấp liên tục về quy mô, mức độ kết nối giữa các chức năng và khả năng tạo ra những điểm đến có sức sống lâu dài.

Trong tiến trình đó, Thu Thiem Eco Smart City có thể được xem là bước tiếp nối đáng chú ý, phản ánh mức độ tham gia ngày càng sâu hơn của Lotte vào thị trường bất động sản cũng như quá trình phát triển không gian đô thị tại Việt Nam.