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Phát Đạt thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại Công ty Cổ phần Đầu tư Serenity

| | Thị trường chứng khoán

Phát Đạt thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại Công ty Cổ phần Đầu tư Serenity

Việc thoái vốn này nằm trong chiến lược tái cấu trúc dự án và tài chính của PDR để tập trung nguồn lực cho các dự án trọng điểm trong năm 2026. Giá trị thương vụ chưa được nêu rõ tại thời điểm công bố nghị quyết nhưng với quy mô của dự án thì có thể lên đến 3.000 tỷ đồng.

Ngày 04/06/2026, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (PDR: HOSE) đã thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần mà Công ty đang sở hữu tại Công ty Cổ phần Đầu tư Serenity.

Theo Quyết định của Hội đồng Quản trị, số cổ phần dự kiến chuyển nhượng chiếm 99,34% tổng số cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Serenity. Giá chuyển nhượng được xác định theo nguyên tắc không thấp hơn giá vốn, bảo đảm hiệu quả và tuân thủ quy định pháp luật.

Việc triển khai giao dịch sẽ được thực hiện theo các nội dung đã được Hội đồng Quản trị thông qua và phù hợp với quy định pháp luật hiện hành. Sau khi hoàn tất việc chuyển nhượng số cổ phần nêu trên, Công ty Cổ phần Đầu tư Serenity sẽ không còn là công ty con của Phát Đạt.

Việc thoái vốn này nằm trong chiến lược tái cấu trúc dự án và tài chính của Phát Đạt để tập trung nguồn lực cho các dự án trọng điểm trong năm 2026. Giá trị thương vụ chưa được nêu rõ tại thời điểm công bố nghị quyết nhưng với quy mô của dự án thì có thể lên đến 3.000 tỷ đồng.

Thời gian qua, Phát Đạt đã có loạt hoạt động đáng chú ý. ﻿Ngày 28/5 vừa qua, Phát Đạt thông báo đã chính thức thực hiện chuyển khoản tiền đặt cọc trị giá 900 tỷ đồng theo các nội dung đã thống nhất tại Biên bản Ghi nhớ Hợp tác (MoU) giữa PDR và Lotte Properties HCMC Co., Ltd. liên quan đến dự án Thu Thiem Eco Smart City.

Trước đó, ngày 26/5, Phát Đạt và Lotte Properties HCMC Co., Ltd. đã chính thức ký kết Biên bản Ghi nhớ Hợp tác (MoU) nhằm thúc đẩy định hướng hợp tác chiến lược liên quan đến dự án Thu Thiem Eco Smart City tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, TP.HCM.﻿

Bảo Sơn

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