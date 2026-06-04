Hodeco chốt quyền trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu tỷ lệ 15%

CTCP Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (Hodeco, MCK: HDC, sàn HoSE) vừa có văn bản thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025.

Theo đó, ngày 22/6/2026 tới đây, Hodeco sẽ chốt danh sách cổ đông để phát hành gần 30 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2025. Tỷ lệ thực hiện quyền là 15% (100:15), tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 15 cổ phiếu mới.

Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá gần 300 tỷ đồng, nguồn vốn được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến thời điểm ngày 31/12/2025 theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025.

Số lượng cổ phiếu phát hành để trả cổ tức sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.

Nếu hoàn tất, Hodeco dự kiến tăng số lượng cổ phiếu lưu hành lên mức hơn 229,7 triệu cổ phiếu, tương đương vốn điều lệ tăng lên mức 2.297 tỷ đồng.

Ảnh minh họa

Liên quan đến giao dịch cổ phiếu, mới đây ông Đoàn Hữu Hà Vinh- Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc của Hodeco, đã đăng ký mua vào 200.000 cổ phiếu HDC nhằm mục đích tăng tỷ lệ nắm giữ.

Giao dịch dự kiến được thực hiện bằng phương thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận diễn ra từ ngày 1/6/2026 đến ngày 30/6/2026.

Nếu giao dịch thành công, ông Đoàn Hữu Hà Vinh sẽ tăng sở hữu cổ phiếu HDC từ hơn 3,3 triệu cổ phiếu lên hơn 3,5 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu tăng từ 1,67% lên 1,77% vốn tại Hodeco.

Được biết, ông Đoàn Hữu Hà Vinh cũng chính là con trai của ông Đoàn Hữu Thuận- Chủ tịch HĐQT của Hodeco.

Trước đó, ông Thuận cũng đã mua vào thành công 500.000 cổ phiếu HDC trong khoảng thời gian từ ngày 13/5/2026 đến ngày 15/5/2026. Qua đó tăng sở hữu cổ phiếu HDC từ gần 17,5 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 8,75%) lên gần 18 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 8,99%).

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2025, Hodeco ghi nhận doanh thu thuần gần 248,7 tỷ đồng, gấp 2,5 lần cùng kỳ năm ngoái. Sau khấu trừ đi các khoản thuế phí, doanh nghiệp báo lãi ròng đạt gần 58,4 tỷ đồng, gấp 4,3 lần.

Năm 2026, HDC đặt mục tiêu doanh thu 1.959 tỷ đồng, tăng 48% so với thực hiện 2025; trong khi lợi nhuận sau thuế 493 tỷ đồng, giảm 23%. Sau 3 tháng đầu năm, doanh nghiệp mới thực hiện được khoảng 12% cho cả 2 chỉ tiêu.

Tính đến ngày 31/3/2026, tổng tài sản của Hodeco giảm 5,8% so với đầu năm, xuống còn gần 5.728 tỷ đồng. Trong đó, hàng tồn kho hơn 1.467 tỷ đồng tập trung lớn tại dự án khu nhà ở phức hợp The Light City hơn 980 tỷ đồng.

Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang gần 2.258 tỷ đồng, trải rộng tại các dự án khu nhà ở xã Long Điền (TPHCM) 803 tỷ đồng, khu đô thị Cỏ Mây 652 tỷ đồng, khu đô thị Phước Thắng gần 508 tỷ đồng và các dự án khác.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức hơn hơn 2.732 tỷ đồng, giảm 13,1% so với đầu năm. Trong đó, tổng vay và nợ thuê tài chính 1.604,8 tỷ đồng.



