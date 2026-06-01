Kế toán trưởng một công ty chứng khoán xin thôi việc sau 6 tháng

Công ty cổ phần Chứng khoán Funan đã công bố thông tin về việc nhận Đơn xin thôi việc của ông Phi Tuấn Thành – Kế toán trưởng Công ty vào ngày 4/6/2026.

Trong đơn, ông Phi Tuấn Thành cho biết đã ký hợp đồng lao động với công ty có thời hạn tới 08/06/2026. Song thời gian tới đây vì lý do có định hướng khác mà vị này không thể thu xếp được tiếp tục làm việc tại công ty. Vì vậy, ông Thành viết đơn xin được thôi việc tại Công ty theo đúng quy định.

Được biết, ông Phi Tuấn Thành được bổ nhiệm giữ chức vụ Kế toán trưởng từ ngày 28/10/2025, thay thế cho bà Vũ Thúy Nga. Như vậy chỉ sau 6 tháng, vị trí này tại Chứng khoán Funan tiếp tục có sự thay đổi.

Về Chứng khoán Funan, công ty tiền thân là ông ty CP Chứng khoán Miền Nam thành lập năm 2008. Tới năm 2018, công ty đổi tên thành Chứng khoán Funan như hiện tại. Hiện vốn điều lệ của Funan đạt 4.631 tỷ đồng.

Ghi nhận trong quý 1/2026, doanh thu hoạt động đạt 42 tỷ đồng, tăng 62% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) đạt hơn 24 tỷ và lãi từ các khoản cho vay và phải thu gần 13 tỷ đồng.

Chi phí hoạt động tăng chậm hơn, cộng thêm doanh thu tài chính hơn 2 tỷ đồng. Kết quả, Chứng khoán Funan báo lãi trước thuế gần 8 tỷ đồng sau 3 tháng đầu năm, tăng đột biến 239% so với cùng kỳ năm trước.