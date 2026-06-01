Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Kế toán trưởng một công ty chứng khoán xin thôi việc sau 6 tháng

| | Thị trường chứng khoán

Kế toán trưởng một công ty chứng khoán xin thôi việc sau 6 tháng

Vì lý do có định hướng khác mà vị này không thể thu xếp được tiếp tục làm việc tại công ty.

Công ty cổ phần Chứng khoán Funan đã công bố thông tin về việc nhận Đơn xin thôi việc của ông Phi Tuấn Thành – Kế toán trưởng Công ty vào ngày 4/6/2026.

Trong đơn, ông Phi Tuấn Thành cho biết đã ký hợp đồng lao động với công ty có thời hạn tới 08/06/2026. Song thời gian tới đây vì lý do có định hướng khác mà vị này không thể thu xếp được tiếp tục làm việc tại công ty. Vì vậy, ông Thành viết đơn xin được thôi việc tại Công ty theo đúng quy định.

Được biết, ông Phi Tuấn Thành được bổ nhiệm giữ chức vụ Kế toán trưởng từ ngày 28/10/2025, thay thế cho bà Vũ Thúy Nga. Như vậy chỉ sau 6 tháng, vị trí này tại Chứng khoán Funan tiếp tục có sự thay đổi.

Về Chứng khoán Funan, công ty tiền thân là ông ty CP Chứng khoán Miền Nam thành lập năm 2008. Tới năm 2018, công ty đổi tên thành Chứng khoán Funan như hiện tại. Hiện vốn điều lệ của Funan đạt 4.631 tỷ đồng.

Ghi nhận trong quý 1/2026, doanh thu hoạt động đạt 42 tỷ đồng, tăng 62% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) đạt hơn 24 tỷ và lãi từ các khoản cho vay và phải thu gần 13 tỷ đồng.

Chi phí hoạt động tăng chậm hơn, cộng thêm doanh thu tài chính hơn 2 tỷ đồng. Kết quả, Chứng khoán Funan báo lãi trước thuế gần 8 tỷ đồng sau 3 tháng đầu năm, tăng đột biến 239% so với cùng kỳ năm trước.

An Thái

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
AI, chip bán dẫn đưa Chủ tịch Samsung Electronics lọt top 50 người giàu nhất thế giới

AI, chip bán dẫn đưa Chủ tịch Samsung Electronics lọt top 50 người giàu nhất thế giới Nổi bật

Những lần đổi tên mang đậm chất phong thủy của các ngân hàng Việt Nam: Điểm đặc biệt đằng sau từ khoá “Thịnh Vượng”, “Lộc Phát”, “Tài Lộc”

Những lần đổi tên mang đậm chất phong thủy của các ngân hàng Việt Nam: Điểm đặc biệt đằng sau từ khoá “Thịnh Vượng”, “Lộc Phát”, “Tài Lộc” Nổi bật

VNDirect: VN-Index có 30% xác suất vượt đỉnh trong tháng 6

VNDirect: VN-Index có 30% xác suất vượt đỉnh trong tháng 6

00:04 , 05/06/2026
Tổng Giám đốc một công ty lĩnh án chung thân vì lừa đảo hơn 265 tỷ đồng

Tổng Giám đốc một công ty lĩnh án chung thân vì lừa đảo hơn 265 tỷ đồng

00:03 , 05/06/2026
VinaCapital: Hơn 70% số cổ phiếu đang ở vùng định giá thấp như các giai đoạn khủng hoảng

VinaCapital: Hơn 70% số cổ phiếu đang ở vùng định giá thấp như các giai đoạn khủng hoảng

00:01 , 05/06/2026
Gây chú ý với kế hoạch bán cổ phiếu quỹ, PLX tăng trần

Gây chú ý với kế hoạch bán cổ phiếu quỹ, PLX tăng trần

19:15 , 04/06/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên