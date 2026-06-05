Becamex Group dự kiến chia cổ tức năm 2026 tỷ lệ 10%

Tập đoàn Đầu tư và Phát triển công nghiệp - CTCP (Becamex Group, MCK: BCM, sàn HoSE) vừa có công bố thông tin tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

Theo đó, Becamex Group dự kiến tổ chức đại hội vào ngày 25/6/2026, tại Khách sạn Becamex – B2, Hùng Vương, Phường Bình Dương, TP.HCM. Cổ đông tham dự theo danh sách được chốt 25/5/2026.

Tại đại hội, BCM dự trình cổ đong thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025; Báo cáo của HĐQT và từng thành viên HĐQT độc lập; Báo cáo của BKS; Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026; Báo cáo kết quả phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2025; Chi trả thù lao Thành viên HĐQT năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao Thành viên HĐQT, BKS và thư ký năm 2026;...

Đáng chú ý, Becamex Group dự kiến trình cổ đông kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 bằng cổ phiếu/tiền mặt với tỷ lệ chi trả 14% tổng số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành.

Với 1,035 triệu cổ phiếu đang lưu hành, tập đoàn dự kiến phát hành 144,9 triệu cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 100:14 (Cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ có 1 quyền nhận thêm cổ phiếu. Cứ 100 quyền nhận thêm cổ phiếu sẽ được nhận 14 cổ phiếu mới).

Đối tượng phát hành là cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp. ĐHĐCĐ giao cho HĐQT quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu.

Thời gian phát hành dự kiến trong năm 2026; nguồn vốn phát hành từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế tính đếnngày 31/12/2025 theo Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được phép chuyển nhượng nhưng cổ phiếu phát hành trả cổ tức không bị hạn chếchuyển nhượng.

Trường hợp Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 không thực hiện được, ĐHĐCĐ giao ủy quyền cho HĐQT tiến hành thủ tục chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền.

Sang năm 2026, Becamex Group dự kiến chia cổ tức tỷ lệ 10%; tương ứng số tiền chi trả gần 1.180 tỷ đồng.

Nguồn: BCM

Năm 2026, Becamex Group lên kế hoạch tổng doanh thu hợp nhất 10.230 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 3.883 tỷ đồng, lần lượt tăng 4% và 10% so với thực hiện 2025.

Trong một diễn biến khác, tập đoàn mới đây đã công bố thông tin về điều kiện công ty đại chúng.

Theo đó, tại ngày 26/5/2026, Becamex Group có tổng cộng 9.221 cổ đông, trong đó số cổ đông nắm giữ cổ phiếu có quyền biểu quyết không phải cổ đông lớn là 9.220 cổ đông với tỷ lệ nắm giữ là 4,56%.

Theo quy định hiện hành, Becamex chưa đáp ứng điều kiện công ty đại chúng (không đảm bảo có tối thiểu 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải cổ đông lớn nắm giữ).

Dù vậy, BCM cho biết Công ty vẫn thuộc trường hợp được duy trì tư cách công ty đại chúng theo quy định chuyển tiếp của Luật Quản lý và đầu tư vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, có hiệu lực từ ngày 01/08/2025.

Trước tình hình đó, Becamex Group đã chủ động xây dựng phương án và kiến nghị UBND TP.HCM phê duyệt tỷ lệ vốn Nhà nước nắm giữ tại doanh nghiệp giảm từ 95,44% vốn điều lệ xuống mức nắm giữ trên 65% vốn điều lệ giai đoạn 2026-2030, bằng hình thức phát hành cổ phiếu ra công chúng để đảm bảo đáp ứng điều kiện về cơ cấu cổ đông của công ty đại chúng.



