Một tổ chức vừa tung gần 10 tấn vàng ra thị trường

Theo dữ liệu từ Muavangbac.vn, quỹ vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust tiếp tục bán ròng 1,72 tấn vàng trong phiên 4/6, qua đó kéo lượng nắm giữ xuống còn 1.025 tấn. Đây đã là ngày thứ 6 liên tiếp quỹ này xả hàng, tổng khối lượng bán ròng gần 10 tấn. Động thái diễn ra trong bối cảnh giá vàng thế giới đang dao động quanh vùng 4.500 USD/oz.

Sau khi giảm mạnh từ đỉnh, giá vàng đã có dấu hiệu cân bằng hơn nhưng xu hướng hồi phục chưa rõ ràng. Các dự báo giá vàng cuối năm nay đang có sự phân hóa mạnh. Một số tổ chức đưa ra kịch bản khá thận trọng, trong khi nhiều định chế lớn cho rằng giá vàng có thể tiếp tục lập mặt bằng cao mới nếu các yếu tố vĩ mô thuận lợi.

Goldman Sachs duy trì mục tiêu giá vàng ở mức 5.400 USD/ounce vào cuối năm 2026, bất chấp việc kim loại quý từng có nhịp điều chỉnh mạnh trong tháng 3. Trong khi đó, J.P. Morgan nâng mục tiêu 90 ngày lên 5.000 USD/ounce và cho rằng trong kịch bản tích cực hơn, giá vàng có thể hướng tới vùng 6.000-6.300 USD/ounce.

Thận trọng hơn, Morgan Stanley đưa ra kịch bản cơ sở quanh 4.800 USD/ounce vào quý 4/2026. Trong khi đó, Macquarie dự báo giá vàng trung bình năm 2026 chỉ ở mức 4.323 USD/ounce, do lo ngại lợi suất trái phiếu Mỹ tăng có thể gây sức ép lên kim loại quý.

Một khảo sát của Financial Times với 11 nhà phân tích cho thấy mức dự báo đồng thuận cho giá vàng cuối năm là 4.610 USD/ounce. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng rủi ro tăng giá đang lớn hơn rủi ro giảm, nhất là trong bối cảnh nhu cầu vàng từ các ngân hàng trung ương vẫn duy trì ở mức cao.

Theo các chuyên gia, một trong những yếu tố hỗ trợ quan trọng nhất cho giá vàng là xu hướng các ngân hàng trung ương, đặc biệt tại những nền kinh tế mới nổi, tiếp tục tăng nắm giữ vàng nhằm giảm phụ thuộc vào đồng USD. Nhu cầu ở cấp độ chủ quyền này được xem là lực đỡ bền vững cho giá vàng trong trung và dài hạn.