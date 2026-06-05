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VinaCapital nói về tác động của cổ phiếu Vingroup

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VinaCapital nói về tác động của cổ phiếu Vingroup

TPO - Theo Quỹ đầu tư VinaCapital, tỷ trọng nhóm doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Vingroup, gồm Vingroup trong VN-Index đã tăng từ khoảng 8% cách đây 2 năm lên gần 30% hiện nay.

Báo cáo của VinaCapital cho biết, VN-Index hiện giao dịch ở mức P/E dự phóng 13 lần, trong khi tăng trưởng lợi nhuận năm 2026 được kỳ vọng đạt 15%. Tuy nhiên, nếu nhìn chi tiết hơn, hơn 70% cổ phiếu trên thị trường đang giao dịch dưới mức P/E 10 lần - mức định giá thấp thường chỉ xuất hiện trong các giai đoạn khủng hoảng.

Ông Michael Kokalari - Giám đốc Phân tích Kinh tế vĩ mô và Nghiên cứu thị trường - cho rằng, thị trường hiện đang đối mặt với một số khó khăn, gồm gián đoạn vận tải kéo dài tại eo biển Hormuz, thâm hụt thương mại của Việt Nam tăng từ 3% GDP trước chiến sự lên trên 6% GDP vào giữa tháng 5, lạm phát vượt 5%, tạo áp lực lên lãi suất, dòng vốn ngoại tiếp tục rút ròng với khoảng 2 tỷ USD giá trị cổ phiếu Việt Nam bị bán ròng từ đầu năm đến nay, sau mức 5 tỷ USD của năm 2025.

“Dù vậy, chúng tôi tin rằng Việt Nam có đủ năng lực ứng phó với các thách thức này và kỳ vọng tăng trưởng GDP năm 2026 đạt mức 7%”, ông Michael Kokalari nói.

Đáng chú ý, theo tính toán của ông Michael Kokalari, lợi nhuận sau thuế của các doanh nghiệp niêm yết tăng 51% so với cùng kỳ trong quý I, vượt xa mức kỳ vọng đồng thuận của thị trường là 15%. Đà tăng này một phần đến từ Vinhomes (mã chứng khoán: VHM). Tuy nhiên, ngay cả khi loại trừ VHM, lợi nhuận vẫn tăng khoảng 30% - gấp đôi kỳ vọng thị trường.

“Chúng tôi nhận định các rủi ro vẫn hiện hữu, cũng như tác động đối với kinh tế toàn cầu từ xung đột Mỹ - Iran, nhưng phần lớn thị trường hiện vẫn đang giao dịch ở vùng định giá tương đương như trong giai đoạn khủng hoảng, dù nền tảng cơ bản của nhiều doanh nghiệp vẫn vững chắc”, ông Michael Kokalari nói.

Cụ thể, tỷ trọng nhóm doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Vingroup, gồm Vingroup (mã chứng khoán: VIC), Vinhomes (mã chứng khoán: VHM), Vincom Retail (mã chứng khoán: VRE) và Vinpearl (mã chứng khoán: VPL), trong VN-Index đã tăng từ khoảng 8% cách đây 2 năm lên gần 30% hiện nay.

Năm ngoái, VN-Index tăng khoảng 41% nhưng nếu loại trừ nhóm cổ phiếu liên quan đến Vingroup, mức tăng chỉ còn khoảng 10%. Trong năm nay, VN-Index tiếp tục vượt trội so với chỉ số không bao gồm nhóm Vingroup khoảng 4 - 5%, qua đó nới rộng chênh lệch định giá giữa VN-Index đang giao dịch ở mức P/E 13 lần với tăng trưởng lợi nhuận 15%, và phần còn lại của thị trường đang giao dịch ở mức P/E 10 lần với tăng trưởng lợi nhuận 16%.

Ông Michael Kokalari nhận định, đà tăng của nhóm cổ phiếu thuộc hệ sinh thái Vingroup trong năm nay được hỗ trợ bởi 3 yếu tố chính, gồm kế hoạch tái cấu trúc VinFast (mã chứng khoán: VFS) và tách công ty này khỏi VIC, hiện nắm giữ hơn 50% lượng cổ phiếu VFS lưu hành. Kế hoạch IPO của Green SM - công ty taxi thuộc Vingroup hiện tiêu thụ khoảng 1/3 sản lượng xe của VinFast và kết quả kinh doanh bứt phá của Vinhomes.

“Thời điểm xuất hiện các thông tin hỗ trợ giá cổ phiếu VIC dường như có sự trùng hợp với lịch tái cấu trúc nợ của doanh nghiệp này. Đáng lưu ý, trong trường hợp lợi nhuận tăng đột biến như tại VHM, các doanh nghiệp bất động sản có dư địa tương đối lớn trong việc lựa chọn thời điểm ghi nhận doanh thu và lợi nhuận. Chẳng hạn, doanh thu có thể tăng mạnh khi chủ đầu tư bán một lô căn hộ lớn hoặc chuyển nhượng một dự án quy mô lớn cho bên trung gian”, ông Michael Kokalari nói.

Lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết tăng 51% so với cùng kỳ trong quý I, vượt xa mức kỳ vọng đồng thuận của thị trường là 15%. Mức tăng của VHM giải thích phần lớn đà bứt phá này, tuy nhiên ngay cả khi loại trừ yếu tố đó, lợi nhuận vẫn tăng khoảng 30% - gấp đôi dự báo được đồng thuận của thị trường - nhờ tăng trưởng lan tỏa ở các nhóm bất động sản, vật liệu, bán lẻ, năng lượng và hàng tiêu dùng thiết yếu, như thể hiện trong bảng bên dưới.

Theo Việt Linh

Tiền Phong

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