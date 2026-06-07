Giá vàng "tuột dốc", quỹ vàng lớn nhất thế giới bán ròng gần 10 tấn sau 1 tuần

Quỹ vàng khổng lồ SPDR Gold Trust vừa hoàn tất một tuần chỉ có bán ròng, với lượng bán ròng lớn trong phiên cuối của tuần. Tính chung cả tuần giao dịch 1/6-5/6, quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR đã bán ròng 9,2 tấn vàng, giảm khối lượng nắm giữ còn 1.020 tấn.

Động thái bán ra của SPDR diễn ra đúng thời điểm giá vàng thế giới lao dốc. Theo dữ liệu từ sàn Kitco, giá vàng trong phiên 5/6 giảm mạnh về mức 4.328 USD/ounce, tương ứng mất 3,3% so với phiên trước. Đây là vùng giá đóng cửa thấp nhất kể từ đầu năm, qua đó xóa sạch toàn bộ thành quả tăng của vàng trong năm 2026.

Thông thường, vàng là tài sản không sinh lãi nên dễ chịu bất lợi khi lãi suất và đồng USD đi lên. Khi triển vọng Fed duy trì lãi suất cao lâu hơn được củng cố, sức hấp dẫn của vàng suy giảm, kéo theo áp lực chốt lời sau giai đoạn tăng nóng trước đó.

Trong bối cảnh đó, việc SPDR Gold Trust liên tục bán ròng càng khiến tâm lý thị trường trở nên thận trọng hơn. Dù lượng nắm giữ của quỹ vẫn duy trì trên mốc 1.000 tấn, chuỗi bán ròng kéo dài cho thấy nhà đầu tư tổ chức đang giảm bớt sự hứng thú với vàng trong ngắn hạn.

Mặc dù năm 2026 khởi đầu tích cực với hàng loạt mức cao kỷ lục mới, đà tăng trưởng gần như chưa từng có này đã không kéo dài. Trong báo cáo mới đây, các nhà phân tích của Metals Focus cho rằng những kỳ vọng thay đổi về lãi suất chính sách của Mỹ và thực tế thị trường đã trở nên quá mua đã thúc đẩy một đợt điều chỉnh ngay sau đó.

Xung đột ở Iran cũng gây thêm áp lực lên giá vàng, vì những lo ngại về lạm phát đã làm giảm thêm khả năng cắt giảm lãi suất của Mỹ và đẩy lợi suất trái phiếu chính phủ lên cao hơn, làm dốc hơn đường cong lợi suất.

“ Bất chấp những khó khăn này, chúng tôi tin tưởng rằng, một khi cuộc xung đột Iran lắng xuống, giá vàng sẽ tiếp tục tăng mạnh ”, các nhà phân tích viết. “ Điều này dựa trên kỳ vọng của chúng tôi rằng điều tồi tệ nhất sẽ được tránh khỏi và nhìn chung, các nhà hoạch định chính sách sẽ chấp nhận lạm phát cao hơn là hy sinh tăng trưởng. Điều quan trọng là, tất cả các yếu tố khác đã hỗ trợ giá vàng năm ngoái có khả năng sẽ tiếp tục duy trì trong suốt năm 2026 và những năm tiếp theo".