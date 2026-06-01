Phát hiện một tổ chức mua vàng nhiều hơn hầu hết các NHTW, “ngang ngửa” với Trung Quốc

Tether – công ty phát hành stablecoin được hỗ trợ bằng USD lớn nhất thế giới (USDT), đã mua hơn 6 tấn vàng trong quý 1/2026, qua đó nâng tổng lượng vàng nắm giữ lên 132 tấn, tương đương gần 20 tỷ USD. Theo số liệu từ Hội đồng Vàng thế giới (WGC), chỉ có 4 ngân hàng trung ướng (NHTW) mua nhiều vàng hơn Tether trong quý đầu năm, gồm Ba Lan, Uzbekistan, Kazakhstan và Trung Quốc.

Các giao dịch mua của Tether trong quý 1/2026 đang tiếp nối xu hướng trước đó. Trong năm 2025, duy nhất NHTW Ba Lan mua vàng nhiều hơn công ty này. Đặc biệt trong 2 quý cuối năm, Tether đã mua tổng cộng gần 50 tấn vàng. Việc gia tăng tích lũy vàng thời gian gần đây cho thấy xu hướng phòng ngừa rủi ro nội bộ cấu trúc USD.

Tether lấy tiền đâu để mua vàng?

Tether phát hành USDT, một loại tiền kỹ thuật số luôn có giá trị xấp xỉ 1 USD. Khách hàng gửi USD, nhận lại USDT, và Tether sau đó đầu tư số đô la đó vào các tài sản an toàn và có tính thanh khoản cao. Hầu hết các khoản dự trữ đó nằm trong trái phiếu chính phủ Mỹ. Theo số liệu mới nhất, Tether có khoảng 117 tỷ USD trái phiếu chính phủ Mỹ trong dự trữ USDT vào quý 1/2026.

Nói một cách đơn giản, Tether hoạt động giống như một công ty quản lý quỹ thị trường tiền tệ cực kỳ sinh lời. Tuy nhiên, công ty không trả lãi cho người nắm giữ USDT mà giữ lại số tiền đó. Số tiền này sau đó có thể được sử dụng để củng cố bảng cân đối kế toán, thực hiện các khoản đầu tư mới và tích lũy dự trữ vàng.

Trong quý 1/2026, Tether báo cáo ghi nhận lợi nhuận ròng 1,04 tỷ USD. Số tiền dự trữ bổ sung cho USDT, vượt quá mức bảo đảm chính thức, đã tăng lên mức kỷ lục 8,23 tỷ USD. Đây là phương tiện mà Tether có thể sử dụng để tài trợ cho vàng, bitcoin và các khoản đầu tư khác, cùng nhiều thứ khác nữa.

Điều đó cũng giải thích tại sao Tether có thể mua vàng mạnh mẽ như vậy. Để làm được điều đó, công ty không cần phải huy động vốn mới từ các cổ đông mỗi lần. Chừng nào nhu cầu về USDT vẫn cao và lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ vẫn hấp dẫn, một dòng tiền khổng lồ sẽ tiếp tục chảy vào.

Tuy nhiên, điều này cũng là tiềm ẩn rủi ro. Mô hình hoạt động tốt miễn là người dùng tin tưởng vào USDT và miễn là dự trữ vẫn đủ thanh khoản và an toàn. Tuy nhiên, cần nhấn mạnh rằng Tether không phải là ngân hàng trung ương hay một ngân hàng truyền thống được quản lý. Công ty công bố các báo cáo xác nhận về dự trữ của mình, nhưng không có kiểm toán đầy đủ.

Trước đó, vào tháng 2, Tether đã đầu tư 150 triệu đô la vào Gold.com Incorporated, qua đó nhấn mạnh vai trò quan trọng của vàng trong chiến lược rộng lớn hơn của công ty này. Đây là một điều đặc biệt bởi vì Tether xuất phát từ thế giới tiền điện tử, ở đó, bitcoin thường được coi là sự thay thế kỹ thuật số cho vàng.