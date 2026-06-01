Lịch chốt quyền cổ tức tuần 8-12/6: Novaland "lăn chốt", cổ tức tiền mặt cao nhất 25%

Theo thống kê, có khoảng 40 doanh nghiệp thông báo chốt quyền cổ tức trong tuần 8/6– 12/6. Tuần này có gần 25 doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền mặt, mức cao nhất là 25% và thấp nhất là 2%.

CTCP Đầu tư Nam Long (mã NLG) thông báo chi cổ tức năm 2025 bằng tiền tỷ lệ chi trả là 5%, tức 500 đồng/cổ phiếu. Ngày đăng ký cuối cùng là 15/6/2026 và ngày thanh toán là 30/6/2026.

Với hơn 485 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Nam Long dự chi hơn 240 tỷ đồng để trả cổ tức đợt này. Tạii thời điểm cuối năm 2025, ông Nguyễn Xuân Quang - Chủ tịch HĐQT NLG nắm giữ gần 33,5 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ sở hữu 8,69%. Hai người con của ông Quang là Nguyễn Nam và Nguyễn Hiệp cũng nắm giữ hơn 6 triệu cổ phiếu NLG.

Ngày 15/6 tới đây, CTCP Phát triển Điện lực Việt Nam (mã: VPD) sẽ chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2025 bằng tiền với tỷ lệ 23%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận 2.300 đồng. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 15/7/2026.

Với gần 106,6 triệu cổ phiếu đang lưu hành, VPD dự kiến chi gần 245 tỷ đồng cho đợt cổ tức lần này. Trong đó, cổ đông lớn nhất là Tổng Công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1), hiện nắm giữ 36,65% vốn tại VPD, dự kiến thu về gần 90 tỷ đồng tiền cổ tức. Bên cạnh đó, cổ đông ngoại Tepco Renewable Power Singapore Pte.Ltd cũng sẽ nhận khoảng 73 tỷ đồng nhờ sở hữu 30% vốn doanh nghiệp.

Đây là mức cổ tức cao nhất kể từ khi VPD niêm yết trên sàn chứng khoán. Trong khoảng một thập kỷ qua, doanh nghiệp luôn duy trì chính sách chi trả cổ tức tiền mặt đều đặn. Hai năm gần nhất, công ty lần lượt chia cổ tức 20% và 16% bằng tiền.

CTCP Dịch vụ biển Tân Cảng (TCO, UPCoM: TOS) thông báo chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt tỷ lệ 25%, tương ứng cổ đông sở hữu một cổ phiếu sẽ nhận 2.500 đồng. Ngày 10/6 tới đây là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông, thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 13/7/2026.

Với gần 45 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính doanh nghiệp sẽ phải chi khoảng 112,5 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức này.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (mã NVL-HOSE) thông báo ngày 11/6 tới sẽ là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ phiếu thưởng.

Theo đó, NVL dự kiến sẽ phát hành gần 167,6 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 40:3, tương ứng cổ đông sở hữu 40 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 3 cổ phiếu mới. Quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm không được phép chuyển nhượng, trong khi số cổ phiếu mới phát hành sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.

Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá đạt gần 1.676 tỷ đồng, được thực hiện từ nguồn thặng dư vốn cổ phần theo Báo cáo tài chính riêng năm 2025 đã được kiểm toán. Sau khi hoàn tất đợt phát hành, vốn điều lệ của NVL dự kiến tăng từ gần 22.345 tỷ đồng lên khoảng 24.021 tỷ đồng.