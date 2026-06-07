Lãnh đạo doanh nghiệp, cổ đông lớn đua nhau bán cổ phiếu

Tuần qua, VN-Index giảm 24,59 điểm xuống 1.838,9 điểm. Thanh khoản tiếp tục giảm mạnh khi cả tuần, giá trị giao dịch trên sàn HoSE đạt 91.038 tỷ đồng, giảm gần 11% so với tuần trước. Ngược lại, HNX-Index kết tuần ở mức 293,79 điểm, tăng 26,28 điểm so với tuần trước. Tuy nhiên, thanh khoản trên HNX cũng kém sôi động với giá trị giao dịch cả tuần đạt 4.464 tỷ đồng, giảm gần 11% so với tuần trước.

Trên sàn HoSE, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 126 triệu đơn vị, giá trị bán ròng hơn 7.335 tỷ đồng. Trên sàn HNX, khối ngoại mua ròng 5,9 triệu đơn vị, giá trị mua ròng gần 100 tỷ đồng.

Với thị trường Upcom, khối ngoại mua ròng 1,4 triệu đơn vị, giá trị mua ròng hơn 44 tỷ đồng. Như vậy, tuần giao dịch từ ngày 1 - 5/6 trên toàn thị trường, khối ngoại bán ròng hơn 118,7 triệu đơn vị, giá trị bán ròng hơn 7.191 tỷ đồng.

Người mua, kẻ bán

Ông Chu Hồng Hà - Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (mã chứng khoán: MPC) - đăng ký bán 275.000 cổ phiếu MPC, giảm sở hữu về 0,01% vốn điều lệ. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 8-30/6.

Phó Tổng Giám đốc Thủy sản Minh Phú đăng ký bán 275.000 cổ phiếu MPC.

Tương tự, ông Trần Mạnh Hùng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Sài Gòn VRG (mã chứng khoán: SIP) - đăng ký bán 3,7 triệu cổ phiếu SIP để giảm sở hữu về 7,11% vốn điều lệ. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 10/6-9/7.

Ở chiều ngược lại, cùng thời gian và phương thức giao dịch như trên, ông Trần Lê An - con ông Hùng, đăng ký mua 3,7 triệu cổ phiếu SIP để nâng sở hữu lên 2,48% vốn điều lệ.

Nhóm cổ đông lớn liên quan Công ty CP Chứng khoán SSI (mã chứng khoán: SSI) mua thêm hơn 2,06 triệu cổ phiếu Công ty CP Tập đoàn PAN (mã chứng khoán: PAN) để nâng sở hữu lên gần 19,11% vốn điều lệ.

Cụ thể, Công ty CP Đầu tư đường Mặt Trời mua vào 2.061.500 cổ phiếu PAN, nâng sở hữu lên 6,06% vốn điều lệ. Sau giao dịch, đường Mặt Trời và bên liên quan đang sở hữu 19,11% vốn tại PAN.

Công ty TNHH Thương mại Đầu tư CII - công ty con của Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TPHCM (mã chứng khoán: CII) mua vào 3.888.700 cổ phiếu Công ty CP Tập đoàn PC1 (mã chứng khoán: PC1) để nâng sở hữu lên 1,55% vốn điều lệ.

CII đang sở hữu 4,22% vốn điều lệ của Tập đoàn PC1. Sau giao dịch, nhóm cổ đông liên quan CII đã sở hữu 5,77% vốn điều lệ và trở thành cổ đông lớn tại PC1.

Công ty CP VP Energy mua vào 500.000 cổ phiếu Công ty CP Xây dựng 47 (mã chứng khoán: C47). Sau giao dịch, lượng sở hữu của VP Energy tăng lên 2,5 triệu cổ phiếu, tương ứng 6,88% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của C47.

Đáng chú ý, ông Phạm Nam Phong - Chủ tịch Hội đồng quản trị C47, Chủ tịch Hội đồng quản trị VP Energy - đang nắm giữ 582.008 cổ phiếu C47, tương ứng 1,6% vốn.

Bà Nguyễn Thị Kim Thanh mua vào 8 triệu cổ phiếu KBC.

Ở chiều ngược lại, bà Nguyễn Thị Kim Thanh - mẹ của thành viên Hội đồng quản trị Đặng Nguyễn Quỳnh Anh và Phó Tổng Giám đốc Đặng Nguyễn Nam Anh vừa mua vào 8 triệu cổ phiếu Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (mã chứng khoán: KBC) để nâng sở hữu lên 0,89% vốn điều lệ.

Tiếp tục bị bán giải chấp

Gia đình Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp - mã chứng khoán: DIG) tiếp tục bị bán giải chấp thêm hơn 1,8 triệu cổ phiếu.

Trong đó, ông Nguyễn Hùng Cường - Chủ tịch Hội đồng quản trị DIG - bị bán thêm 900.000 cổ phiếu DIG, giảm sở hữu về 5,55% vốn. Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, là em gái của ông Cường - bị bán 610.000 cổ phiếu, giảm sở hữu về 1,29% vốn. Mẹ ông Cường là bà Lê Thị Hà Thành bị bán 315.000 cổ phiếu, giảm sở hữu về 1,65% vốn.

Trước đó, vào ngày 25/5, ông Cường, em gái và mẹ bị bán giải chấp tổng cộng 1.787.000 cổ phiếu DIG. Như vậy, trong hai đợt bán giải chấp gần nhất, gia đình ông Cường bị bán tổng cộng 3.612.000 cổ phiếu DIG.

Gia đình Chủ tịch Hội đồng quản trị DIG tiếp tục bị bán giải chấp thêm hơn 1,8 triệu cổ phiếu.

Công ty CP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (Becamex IJC - mã chứng khoán: IJC) miễn nhiệm Trưởng Ban kiểm toán nội bộ đối với bà Trần Nguyên Thảo và thành viên Ban kiểm toán nội bộ với bà Bùi Phương Hồng. Lý do miễn nhiệm hai nhân sự này là để tập trung thực hiện các nhiệm vụ mới.

Ở chiều ngược lại, Becamex IJC bổ nhiệm ông Lê Hữu Thanh Tuấn vào vị trí Trưởng Ban kiểm toán nội bộ. Ông Tuấn năm nay 35 tuổi, có trình độ chuyên ngành Kế toán và mới được bổ nhiệm vào Ban kiểm toán nội bộ IJC từ ngày 23/10/2025.

Công ty CP Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS - mã chứng khoán: TCX) thông báo bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thu Hiền đảm nhiệm chức vụ Phó chủ tịch Hội đồng quản trị và bà Trần Thị Thu Trang giữ chức quyền tổng giám đốc. Các quyết định này có hiệu lực từ 1/7.

Bà Hiền đảm nhiệm chức Tổng Giám đốc TCBS từ năm 2014 đến nay. Còn bà Trang cũng là lãnh đạo gắn bó gần 20 năm với hệ sinh thái Techcombank, trong đó có 12 năm đồng hành cùng TCBS với 5 năm ngồi ghế Phó tổng Giám đốc.