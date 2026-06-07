Góc nhìn chuyên gia: VN-Index vẫn khả năng nhúng dưới 1.800 điểm, 3 nhóm cổ phiếu có thể hút tiền trong nhịp tới

Sau nhịp giảm hơn 100 điểm từ đỉnh lịch sử về quanh 1.800 điểm, VN-Index đã hồi phục trong hai phiên cuối tuần về quanh 1.838 điểm. Dù vậy, chỉ số vẫn giảm 1,32% trong tuần qua, đánh dấu tuần điều chỉnh thứ ba liên tiếp.

Nhìn về tuần tới, đa số chuyên gia cho rằng thị trường có thể tiếp tục giằng co và tích lũy quanh vùng hiện tại. Tuy nhiên, thanh khoản thấp, độ lan tỏa hạn chế và áp lực bán ròng của khối ngoại khiến nhiều ý kiến nghiêng về kịch bản đây chỉ là nhịp hồi kỹ thuật, VN-Index có thể lùi sâu nếu không có lực kéo từ cổ phiếu trụ.

﻿VN-Index vẫn có khả năng lùi dưới 1.800 điểm

Đánh giá về nhịp hồi phục của VN-Index sau khi giảm hơn 100 điểm từ đỉnh, ông Bùi Văn Huy, Phó Giám đốc FIDT cho rằng đây vẫn mang nhiều tính chất của một nhịp hồi kỹ thuật hơn là tín hiệu xác nhận thị trường đã tạo đáy đáng tin cậy.

Theo ông Huy, bối cảnh vĩ mô trong nước hiện chưa thực sự thuận lợi cho các tài sản rủi ro. Áp lực lạm phát vẫn ở mức cao khi CPI tháng 5 tăng 5,6% so với cùng kỳ, còn bình quân 5 tháng đầu năm tăng 4,31%. Trong khi đó, lạm phát cơ bản tháng 5 cũng tăng 4,67%. Với mặt bằng lạm phát hiện nay, dư địa giảm lãi suất là không nhiều, trong khi nền kinh tế vẫn có nhu cầu vốn lớn. Điều này khiến định giá của các tài sản rủi ro, bao gồm cổ phiếu tiếp tục chịu áp lực.

Bên cạnh yếu tố trong nước, dòng vốn ngoại cũng chưa phát đi tín hiệu tích cực. Riêng trong tháng 5/2026, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng gần 19.357 tỷ đồng, cho thấy dòng tiền ngoại vẫn chưa sẵn sàng quay trở lại thị trường Việt Nam.

Ở góc độ quốc tế, chuyên gia FIDT cho rằng môi trường đầu tư hiện cũng không thuận lợi hơn. Các tài sản rủi ro trên toàn cầu đang chịu áp lực khi kỳ vọng về chính sách tiền tệ của Mỹ thay đổi theo hướng kém tích cực.

Theo CME Market Watch, thị trường đang định giá khoảng 80% khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất cơ bản trong năm 2026. Trong bối cảnh đó, ông Huy cho rằng rất khó để thị trường chứng khoán Việt Nam có thể hình thành một vùng đáy mạnh và vận động độc lập với xu hướng chung của thế giới.

Nhìn vào diễn biến thực tế trên thị trường, ông Huy cho rằng các phiên tăng điểm gần đây diễn ra trong bối cảnh thanh khoản suy giảm mạnh, thậm chí có phiên xuống mức thấp nhất trong hơn một năm. Độ rộng thị trường cũng chưa cải thiện khi xuất hiện tình trạng "xanh vỏ đỏ lòng", tức chỉ số tăng nhưng số lượng cổ phiếu giảm giá vẫn chiếm ưu thế. Ngoài ra, diễn biến của VN-Index vẫn phụ thuộc đáng kể vào một số cổ phiếu vốn hóa lớn.

Về triển vọng ngắn hạn, ông Huy cho rằng VN-Index vẫn có khả năng quay lại kiểm định mốc 1.800 điểm trong thời gian tới. Nếu chỉ số giữ vững được vùng hỗ trợ này, đồng thời thanh khoản cải thiện và dòng tiền lan tỏa tốt hơn, nhà đầu tư mới có thể kỳ vọng vào một kịch bản tích cực hơn.

"Nếu đánh mất mốc 1.800 điểm, triển vọng ngắn hạn sẽ kém khả quan. Tôi đánh giá xác suất xảy ra kịch bản tiêu cực hiện cao hơn và VN-Index có thể xuyên thủng ngưỡng hỗ trợ này nếu không còn lực kéo từ các cổ phiếu trụ", chuyên gia nhận định.

﻿Tránh FOMO mua đuổi

Dưới góc nhìn khác, ông Nguyễn Tấn Phong, Chuyên gia Phân tích Chứng khoán Pinetree cho rằng VN-Index đã hình thành đáy ngắn hạn sau chuỗi phiên giảm mạnh đầu tuần với áp lực bán lan rộng trên diện rộng.

Theo ông Phong, thời điểm thị trường tạo đáy ngắn hạn cũng trùng với nhịp đảo chiều của VIC vào giữa tuần. Đà hồi phục của cổ phiếu này đã góp phần kéo chỉ số bật tăng trở lại, dù diễn biến diễn ra trong bối cảnh thanh khoản ở mức thấp.

Hai phiên cuối tuần tiếp tục cho thấy vai trò nâng đỡ đáng kể của VIC đối với thị trường. Trong khi cổ phiếu này duy trì đà tăng và hỗ trợ chỉ số, phần lớn các mã còn lại vẫn giao dịch khá ảm đạm, phản ánh trạng thái "xanh vỏ đỏ lòng" khi điểm số tăng nhưng độ lan tỏa của dòng tiền chưa thực sự tích cực.

Một điểm trừ đáng chú ý khác là hoạt động bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài. Theo chuyên gia Pinetree, khối ngoại vẫn duy trì xu hướng bán ròng mạnh và tập trung vào chính các cổ phiếu vốn hóa lớn, qua đó tạo thêm áp lực lên nỗ lực hồi phục của thị trường.

Ở chiều ngược lại, diễn biến tích cực của thị trường chứng khoán Mỹ phần nào đã cải thiện tâm lý nhà đầu tư trong khu vực, qua đó hỗ trợ tâm lý giao dịch tại thị trường Việt Nam trong những phiên cuối tuần.

Đánh giá về triển vọng tuần tới, ông Phong cho rằng kịch bản cơ sở là VN-Index sẽ tiếp tục vận động theo hướng tích lũy và tăng điểm trong sự nghi ngờ của nhà đầu tư. Chỉ số nhiều khả năng sẽ dao động quanh vùng đỉnh cũ với các nhịp rung lắc đan xen thay vì xuất hiện một nhịp bứt phá mạnh và dứt khoát.

Dù vậy, chuyên gia này cũng lưu ý rằng đà hồi phục hiện tại vẫn còn nhiều yếu tố cần kiểm chứng. Vùng đáy ngắn hạn vừa được thiết lập trên nền thanh khoản thấp, trong khi động lực tăng của chỉ số chủ yếu đến từ một số cổ phiếu trụ. Điều đó khiến độ tin cậy của nhịp hồi phục chưa thực sự cao và thị trường hoàn toàn có thể quay trở lại kiểm định vùng đáy nếu lực cầu suy yếu.

Ngoài ra, áp lực bán ròng từ khối ngoại nếu tiếp tục kéo dài sẽ làm suy giảm hiệu quả của các nhịp hồi phục. Cùng với đó, dư nợ cho vay ký quỹ trên toàn thị trường hiện đang ở mức cao kỷ lục, khiến rủi ro xuất hiện một nhịp ép bán giảm margin vẫn luôn hiện hữu.

Về chiến lược đầu tư, ông Phong cho rằng nhà đầu tư đang nắm giữ cổ phiếu có thể tiếp tục duy trì vị thế ở các doanh nghiệp cơ bản tốt và đang thu hút dòng tiền, trong đó đáng chú ý là nhóm ngân hàng và các cổ phiếu thuộc hệ sinh thái Vingroup, nhằm tối ưu hóa lợi nhuận. Nhà đầu tư cũng có thể tận dụng những nhịp rung lắc để gia tăng tỷ trọng đối với các cổ phiếu đã có sẵn trong danh mục.

Trong khi đó, với những nhà đầu tư chưa kịp giải ngân ở nhịp hồi vừa qua, chuyên gia Pinetree khuyến nghị chỉ nên giải ngân từng phần và tránh tâm lý FOMO mua đuổi khi VN-Index tiến sát vùng đỉnh. Thay vào đó, nhà đầu tư nên kiên nhẫn chờ đợi các tín hiệu xác nhận rõ ràng hơn từ thanh khoản và diễn biến giao dịch của khối ngoại trước khi gia tăng tỷ trọng một cách mạnh mẽ.

Ba nhóm cổ phiếu có triển vọng tích cực

Trên quan điểm thận trọng, ông Nguyễn Anh Khoa, Giám đốc Phân tích Agriseco cho rằng các tín hiệu kỹ thuật hiện vẫn chưa thực sự tích cực. Chỉ báo MACD tiếp tục nằm dưới ngưỡng 0 và mở rộng khoảng cách với đường tín hiệu, phản ánh rủi ro điều chỉnh ngắn hạn vẫn hiện hữu.

Để xác nhận xu hướng hồi phục rõ ràng hơn trong thời gian tới, ông Khoa cho rằng nhà đầu tư cần theo dõi một số tín hiệu quan trọng như thanh khoản cải thiện trở lại, VN-Index duy trì ổn định trên đường MA50 ngày, độ rộng thị trường tích cực hơn với số mã tăng áp đảo trên HoSE, đồng thời khối ngoại quay lại mua ròng sau chuỗi bán ròng kéo dài. Đây sẽ là những yếu tố giúp củng cố niềm tin của nhà đầu tư và giảm áp lực cung trên thị trường.

Liên quan đến câu chuyện thanh khoản sụt giảm mạnh trong thời gian gần đây, chuyên gia Agriseco cho rằng điều này không đồng nghĩa với việc nhà đầu tư đã quay lưng với chứng khoán. Thay vào đó, đây chủ yếu là biểu hiện của tâm lý thận trọng sau giai đoạn thị trường tăng nhanh trước đó. Trong bối cảnh mặt bằng lãi suất huy động tại nhiều ngân hàng vẫn duy trì ở mức tương đối hấp dẫn, một phần dòng tiền lựa chọn gửi tiết kiệm thay vì chấp nhận rủi ro trên thị trường cổ phiếu.

Tuy nhiên, nửa cuối năm 2026 vẫn được kỳ vọng xuất hiện nhiều yếu tố có thể thu hút dòng tiền quay trở lại thị trường. Nổi bật nhất là câu chuyện nâng hạng khi FTSE Russell đã xác nhận nâng hạng Việt Nam lên thị trường mới nổi thứ cấp từ tháng 9/2026. Bên cạnh đó, kỳ vọng Việt Nam được MSCI đưa vào danh sách theo dõi nâng hạng tiếp tục là điểm nhấn được giới đầu tư quan tâm trong tháng 6.

Ngoài yếu tố nâng hạng, kết quả kinh doanh quý II và quý III của doanh nghiệp niêm yết cũng được xem là động lực quan trọng. Nếu lợi nhuận doanh nghiệp tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, dòng tiền có thể dịch chuyển từ trạng thái phòng thủ sang tìm kiếm cơ hội đầu tư. Cùng với đó, các câu chuyện như thoái vốn Nhà nước, IPO doanh nghiệp quy mô lớn hay đẩy mạnh giải ngân đầu tư công cũng có thể trở thành chất xúc tác hỗ trợ tâm lý thị trường.

Dù vậy, theo chuyên gia, để dòng tiền quay lại một cách bền vững, thị trường vẫn cần sự xác nhận đồng thời từ thanh khoản, tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp và diễn biến giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài.

Trong bối cảnh thị trường phân hóa và chưa xuất hiện nhóm dẫn dắt đủ mạnh, chuyên gia Agriseco nhận định dòng tiền sẽ khó lan tỏa đồng đều mà có xu hướng luân chuyển giữa các nhóm ngành sở hữu câu chuyện riêng.

Trong đó, nhóm chứng khoán được đánh giá có nhiều cơ hội thu hút sự quan tâm nhờ hưởng lợi trực tiếp từ câu chuyện nâng hạng thị trường. Nhóm xây dựng và vật liệu xây dựng, bao gồm thép, đá xây dựng và nhựa đường, cũng đáng chú ý khi Chính phủ đang đẩy mạnh giải ngân đầu tư công trong những tháng cuối năm. Bên cạnh đó, nhóm ngân hàng vẫn giữ vai trò dẫn dắt thị trường và được kỳ vọng hưởng lợi từ tăng trưởng tín dụng cũng như triển vọng phục hồi lợi nhuận.

Tuy nhiên, trong giai đoạn thị trường còn phân hóa mạnh, ông Khoa khuyến nghị nhà đầu tư nên tập trung vào các doanh nghiệp đầu ngành, có nền tảng tài chính lành mạnh, triển vọng lợi nhuận rõ ràng và thanh khoản tốt. Ở giai đoạn hiện nay, việc lựa chọn đúng cổ phiếu quan trọng hơn nhiều so với việc đầu tư theo cả một nhóm ngành.