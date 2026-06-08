Thế lực nắm nhiều vàng hơn các ngân hàng trung ương: Thay đổi cuộc chơi trên loại tài sản lớn nhất thế giới

Trong suốt hàng nghìn năm lịch sử, vàng được xem là loại tài sản có thể chống lại ảnh hưởng của chiến tranh, lạm phát hay khủng hoảng. Hình ảnh về vàng gắn liền với những thanh kim loại quý nặng trĩu nằm trong kho, hầm, két sắt,... và được bảo vệ nghiêm ngặt. Nhưng bước sang thế kỷ XXI, khái niệm về hình thái của vàng bắt đầu thay đổi.

Vàng không chỉ nằm bất động trong kho mà có thể lưu thông một cách linh hoạt như một tài sản tài chính phổ biến, giống với chứng khoán. Hàng tỷ USD ra vào thị trường vàng chỉ với những cú nhấp chuột. Trong sự thay đổi mang tính cách mạng này, SPDR Gold Trust (GLD) chính là tiên phong.

GLD là quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới với lượng nắm giữ lên đến 1.100 tấn vào cuối quý 1/2026. Nếu coi GLD như kho giự trữ của một quốc gia, đây sẽ là một cường quốc về vàng, chỉ sau Mỹ, Đức, Ý, Pháp, Nga và Trung Quốc. Thậm chí, GLD từng có thời điểm nắm giữ đến hơn 1.300 tấn vàng, tương đương khoảng 160 tỷ USD.

Quỹ ETF vàng vận hành như thế nào?

Trước thời đại ETF, đầu tư vàng là một quá trình phức tạp. Nhà đầu tư phải mua vàng vật chất, thuê nơi lưu trữ, trả chi phí bảo hiểm, đối mặt rủi ro vận chuyển và chịu chênh lệch mua - bán khá cao. Điều này khiến vàng khó trở thành một phần linh hoạt trong danh mục tài chính hiện đại. GLD xuất hiện (năm 2004) và thay đổi điều đó.

Mỗi chứng chỉ quỹ GLD đại diện cho khoảng 1/10 ounce vàng (sau khi trừ dần chi phí vận hành theo thời gian). Khi mua GLD, nhà đầu tư không trực tiếp cầm vàng trong tay, nhưng họ sở hữu “quyền lợi kinh tế” gắn với lượng vàng vật chất mà quỹ nắm giữ. Điểm quan trọng nhất nằm ở cơ chế tạo và mua lại chứng chỉ.

Các tổ chức tài chính lớn, gọi là Authorized Participants (AP) như JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Bank of America, có thể đưa vàng vật chất vào quỹ để đổi lấy chứng chỉ quỹ GLD, hoặc đổi chứng chỉ quỹ GLD để lấy vàng vật chất. Chính cơ chế này giúp giá GLD luôn bám rất sát giá vàng giao ngay.

Nếu GLD giao dịch cao hơn giá vàng, các AP có thể đưa vàng vào quỹ để tạo thêm chứng chỉ và hưởng chênh lệch. Ngược lại, nếu GLD thấp hơn giá vàng, họ có thể mua cổ phiếu GLD rồi đổi lấy vàng vật chất. Đây là một cỗ máy kinh doanh chênh lệch giá (arbitrage) hoạt động gần như liên tục.

Để đảm bảo cho chứng chỉ lưu hành, GLD phải sở hữu vàng thật. Vàng của GLD chủ yếu được lưu ký tại các kho đạt chuẩn của HSBC Holdings ở London, là vàng thỏi chuẩn LBMA, độ tinh khiết tối thiểu 99,5%. Mỗi thỏi thường nặng khoảng 400 ounce Troy (12,4 kg). Toàn bộ danh sách thỏi vàng được công bố định kỳ để thị trường kiểm tra.

Cầu nối giữa vàng vật chất và thế giới tài chính

Sau sự ra đời của GLD và sau đó là hàng loạt ETF vàng tạo ra bước ngoặt định nghĩa lại vai trò của vàng trong dòng chảy tài chính toàn cầu. Không dừng lại ở một sản phẩm đầu tư đơn thuần ETF vàng trở thành cầu nối trực tiếp giữa hệ thống tài chính và thị trường vàng vật chất.

Khi dòng tiền đổ vào quỹ, GLD buộc phải mua thêm vàng vật chất để bảo đảm giá trị tài sản. Điều này tạo ra cầu thực sự trên thị trường vàng quốc tế. Ngược lại, khi nhà đầu tư rút vốn, quỹ phải bán vàng, gia tăng nguồn cung và tạo áp lực giảm giá. Chính vì vậy, dòng vốn ETF ngày nay được xem là một trong những biến số quan trọng nhất của thị trường vàng.

Ngày nay, nhiều mô hình phân bổ tài sản toàn cầu mặc định dành một phần tỷ trọng cho vàng như một công cụ phòng thủ. Các ETF vàng với thánh khoản cả tỷ USD cho phép các quỹ lớn phân bổ tài sản một cách dễ dàng, điều rất khó thực hiện nếu giao dịch vàng vật chất truyền thống. Không quá khi cho rằng ETF giúp vàng trở thành một phần “chuẩn hóa” trong danh mục đầu tư hiện đại.

Nhìn chung, dòng vốn qua các ETF vàng chính là thước đo tâm lý rủi ro toàn cầu. Nó phản ánh xu hướng lãi suất, chính sách tiền tệ sức mạnh đồng USD, sức khoẻ nền kinh tế, bất ổn địa chính trị. GLD hay các ETF vàng chính là cầu nối giữa vàng vật chất khô khan và thế giới tài chính đầy biến động.