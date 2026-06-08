Nhà đầu tư chứng khoán "nín thở" trước biến số mới

Nếu như đầu năm 2026, thị trường còn tranh luận FED sẽ giảm lãi suất bao nhiêu lần thì đến nay, câu hỏi đã chuyển sang liệu FED có phải tăng lãi suất trở lại vào cuối năm hay không.

Theo ông Bùi Văn Huy, Phó Giám đốc FIDT, tâm điểm của tuần tới sẽ là cách thị trường Việt Nam hấp thụ cú sốc từ diễn biến tài chính toàn cầu đêm 5/6. Phiên giao dịch này cho thấy nhà đầu tư đang định giá lại triển vọng chính sách tiền tệ, với kỳ vọng FED có thể quay lại chu kỳ tăng lãi suất trong bối cảnh lạm phát còn dai dẳng và kinh tế Mỹ vẫn duy trì sức chống chịu.

Thị trường toàn cầu phát tín hiệu FED có thể thắt chặt trở lại

Phiên giao dịch đêm 05/06 chứng kiến trạng thái "risk-off" trên diện rộng khi chứng khoán Mỹ, Bitcoin, dầu và vàng đồng loạt giảm mạnh, trong khi USD và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ tăng vọt.

Theo ông Huy, đây là phản ứng của thị trường trước kịch bản FED có thể duy trì lãi suất cao lâu hơn, thậm chí tăng lãi suất trở lại. Chứng khoán Mỹ giảm mạnh sau khi vừa lập đỉnh lịch sử, Bitcoin lùi về quanh 60.000 USD, còn vàng chịu áp lực từ lợi suất thực tăng cao và đồng USD mạnh lên.

Trong khi đó, DXY vượt mốc 100 điểm và lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm bật tăng mạnh sau báo cáo việc làm tích cực. Bức tranh tổng thể cho thấy dòng tiền đang dịch chuyển khỏi các tài sản rủi ro để tìm đến USD và trái phiếu.

Theo chuyên gia FIDT, có ba nguyên nhân chính khiến kỳ vọng FED tăng lãi suất quay trở lại.

Thứ nhất, căng thẳng Mỹ - Iran có nguy cơ tạo cú sốc cung đối với thị trường năng lượng, từ đó làm gia tăng áp lực lạm phát.

Thứ hai, lạm phát Mỹ tiếp tục phát đi tín hiệu đáng lo ngại. Mô hình Nowcast của Fed Cleveland dự báo CPI tháng 5/2026 tăng 0,46% so với tháng trước, trong khi CPI tháng 4 đã lên 3,8% - mức cao nhất kể từ tháng 5/2023.

Thứ ba, thị trường lao động Mỹ vẫn duy trì trạng thái vững chắc với 172.000 việc làm mới được tạo ra trong tháng 5, vượt xa kỳ vọng của giới phân tích, còn tỷ lệ thất nghiệp giữ ở mức 4,3%.

Theo CME FedWatch, xác suất FED tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 12/2026 đã vượt 80%.

Việt Nam đối mặt áp lực tỷ giá, lãi suất và dòng vốn

Theo ông Huy, những biến động trên thị trường quốc tế có thể tác động trực tiếp đến Việt Nam thông qua tỷ giá, dòng vốn ngoại và mặt bằng lãi suất.

Khi USD tăng giá, VND chịu áp lực mất giá. Tỷ giá USD/VND hiện dao động quanh 26.275-26.330 đồng/USD, tiệm cận vùng đỉnh lịch sử. Trong khi đó, lạm phát Việt Nam tháng 5 đã tăng lên 5,6%, vượt xa mục tiêu kiểm soát dưới 4,5% của Chính phủ, còn thâm hụt thương mại tiếp tục nới rộng.

Áp lực cũng đến từ dòng vốn ngoại khi xu hướng bán ròng kéo dài nhiều năm chưa có dấu hiệu đảo chiều. Theo chuyên gia FIDT, nếu lợi suất trái phiếu Mỹ tiếp tục tăng và USD duy trì sức mạnh, dòng vốn quốc tế nhiều khả năng sẽ tiếp tục ưu tiên các thị trường phát triển thay vì các thị trường mới nổi.

Đáng chú ý hơn là áp lực lên lãi suất trong nước. Trong bối cảnh nền kinh tế vẫn cần lượng vốn lớn để duy trì tăng trưởng cao, hệ thống ngân hàng tiếp tục phải gánh phần lớn nhu cầu vốn trung và dài hạn của doanh nghiệp. Nếu FED tăng lãi suất và USD tiếp tục mạnh lên, áp lực duy trì mặt bằng lãi suất cao tại Việt Nam sẽ càng lớn, đặc biệt khi lạm phát trong nước đã vượt 5,6%.

Theo ông Huy, phiên giao dịch ngày 05/06 là lời nhắc nhở rằng rủi ro FED tăng lãi suất vào cuối năm không còn là kịch bản xa vời. Với Việt Nam, áp lực lên tỷ giá, dòng vốn ngoại và lãi suất nhiều khả năng sẽ tiếp tục là những biến số cần theo dõi trong các tháng còn lại của năm 2026.