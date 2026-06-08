Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

EVN nói gì về khoản tiền gửi, đầu tư tài chính ngắn hạn hơn 152.000 tỉ đồng?

| | Thị trường chứng khoán

EVN nói gì về khoản tiền gửi, đầu tư tài chính ngắn hạn hơn 152.000 tỉ đồng?

Theo EVN, số dư tiền gửi hơn 152.000 tỉ đồng cần được xem xét tổng thể cùng với số nợ phải trả của EVN và các đơn vị thành viên.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) làm rõ một số thông tin trong báo cáo tài chính năm 2025 của công ty mẹ - EVN và báo cáo hợp nhất toàn tập đoàn.

EVN công bố số tiền gửi ngắn hạn 152 . 000 Tỉ đồng trong báo cáo tài chính 2025 - Ảnh 1.

Theo EVN, nếu so với số dư nợ ngắn hạn tại cùng thời điểm là hơn 227.000 tỉ đồng thì mức tiền gửi 152.000 tỉ đồng vẫn chưa thể đáp ứng được việc trả nợ

EVN cho rằng để phản ánh đúng tình hình sản xuất kinh doanh điện và đảm bảo nhất quán việc phân tích, so sánh phù hợp theo hệ thống số liệu mà EVN đã báo cáo đối với các năm trước đó và trong thời gian vừa qua, cần xem xét, cung cấp các thông tin đánh giá số liệu tại Báo cáo tài chính riêng năm 2025 của Công ty mẹ EVN đã được kiểm toán.

Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ EVN năm 2025 đã được kiểm toán, lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ EVN năm 2025 đạt 39.762 tỉ đồng, số lỗ lũy kế đến hết năm 2025 của Công ty mẹ EVN còn lỗ 5.611 tỉ đồng.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất của EVN, lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2025 đạt 51.881 tỉ đồng, không còn lỗ lũy kế hợp nhất.

Với báo cáo tài chính hợp nhất của EVN, chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế hợp nhất toàn Tập đoàn là 51.881 tỉ đồng, trong đó phần thuộc Công ty mẹ là 50.511 tỉ đồng. Chỉ tiêu này bao gồm lợi nhuận của Công ty mẹ EVN và lợi nhuận thuộc Công ty mẹ EVN tại các công ty con (các công ty TNHH MTV và các công ty cổ phần mà EVN nắm quyền kiểm soát) tương ứng với tỷ lệ sở hữu của EVN tại các công ty con này, công ty liên kết; do đó số liệu này khác với số liệu trình bày tại Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ EVN.

Ngoài ra, báo cáo tài chính hợp nhất chưa xét tới việc trích lập các quỹ ở các công ty con, phương án phân phối/giữ lại lợi nhuận theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Về vấn đề số dư tiền gửi có kỳ hạn, EVN thông tin về tổng số tiền gửi ngân hàng hợp nhất cuối năm 2025 (bao gồm tiền, tương đương tiền, các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn là 152.000 tỉ đồng) là số liệu tổng hợp từ tất cả báo cáo tài chính của các đơn vị thành viên của EVN, trong đó bao gồm cả các đơn vị phát điện, truyền tải điện, phân phối điện và dịch vụ phụ trợ.

Nếu so với số dư nợ ngắn hạn tại cùng thời điểm là hơn 227.000 tỉ đồng thì mức tiền gửi 152.000 tỉ đồng vẫn chưa thể đáp ứng được việc trả nợ ngay cho các nhà cung cấp nhiên liệu (than, dầu, khí) và trả tiền mua điện từ các nhà máy điện ngoài EVN (tổng cộng hơn 118.000 tỉ đồng), ngoài ra còn phải trả nợ vay đến hạn (hơn 47.000 tỉ đồng).

Điều này cho thấy nhu cầu vốn cho đầu tư và sản xuất kinh doanh của EVN và các đơn vị thành viên là rất lớn. Do đó, việc số dư tiền gửi cần được xem xét tổng thể cùng với số nợ phải trả của EVN và các đơn vị thành viên.

Theo EVN, việc duy trì số dư tiền gửi là cần thiết để EVN và các đơn vị có nguồn lực phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Theo Thùy Linh

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Vietcap đưa ra 2 kịch bản cho VN-Index tháng 6, gọi tên cổ phiếu có triển vọng tích cực

Vietcap đưa ra 2 kịch bản cho VN-Index tháng 6, gọi tên cổ phiếu có triển vọng tích cực Nổi bật

Lịch chốt quyền cổ tức tuần 8-12/6: Novaland "lăn chốt", cổ tức tiền mặt cao nhất 25%

Lịch chốt quyền cổ tức tuần 8-12/6: Novaland "lăn chốt", cổ tức tiền mặt cao nhất 25% Nổi bật

Công ty chưa đầy một tuần tuổi muốn mua gần 25% cổ phần Viwaseen

Công ty chưa đầy một tuần tuổi muốn mua gần 25% cổ phần Viwaseen

10:09 , 08/06/2026
Doanh nghiệp hàng không của ông Johnathan Hạnh Nguyễn muốn trả cổ tức tiền mặt cao kỷ lục, cổ đông nhận hơn 4.600 đồng/cp

Doanh nghiệp hàng không của ông Johnathan Hạnh Nguyễn muốn trả cổ tức tiền mặt cao kỷ lục, cổ đông nhận hơn 4.600 đồng/cp

08:24 , 08/06/2026
Nâng hạng FTSE giúp Việt Nam thu hút sự quan tâm vượt kỳ vọng từ tổ chức quốc tế

Nâng hạng FTSE giúp Việt Nam thu hút sự quan tâm vượt kỳ vọng từ tổ chức quốc tế

08:13 , 08/06/2026
KIS khởi động “Bản Lĩnh Chứng Trường” mùa 6, giải thưởng lên tới 340 triệu

KIS khởi động “Bản Lĩnh Chứng Trường” mùa 6, giải thưởng lên tới 340 triệu

08:00 , 08/06/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên