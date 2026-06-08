Một cổ phiếu bất ngờ "trần cứng" 11 phiên liên tiếp, chuyện gì đang xảy ra?

Trong khi thị trường chung lao dốc, cổ phiếu DST của CTCP Đầu tư Sao Thăng Long tiếp tục trở thành tâm điểm trên sàn chứng khoán. Phiên sáng 8/6, mã này tiếp tục tăng kịch trần lên 11.800 đồng/cp, đánh dấu phiên tăng trần thứ 8 liên tiếp. Nhịp bứt phá mạnh giúp thị giá cổ phiếu leo lên vùng cao nhất kể từ đầu năm, vốn hóa đạt 380 tỷ đồng.

Lý giải về đà tăng tốc của cổ phiếu, Đầu tư Sao Thăng Long cho biết hoạt động kinh doanh của công ty vẫn diễn ra bình thường. Theo doanh nghiệp, biến động giá cổ phiếu phản ánh quan hệ cung - cầu trên thị trường và nằm ngoài sự kiểm soát của công ty.

Trong văn bản giải trình, DST cũng cho biết ngày 5/6, doanh nghiệp nhận được báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn của CTCP Thiên Hoàng Holdings - tổ chức sở hữu từ 5% vốn điều lệ trở lên tại công ty.

Thông tin mới nhất cho thấy CTCP Thiên Hoàng Holdings - doanh nghiệp có liên quan đến ông Đỗ Thành Nhân đã mua thành công 6,5 triệu cổ phiếu DST, tương đương hơn 20% vốn điều lệ, qua đó chính thức trở thành cổ đông lớn của Đầu tư Sao Thăng Long. Thiên Hoàng Holdings cho biết hiện không có người liên quan nội bộ tại DST.

Đáng chú ý, Thiên Hoàng Holdings hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản và mới được thành lập ngày 20/5/2026, tức chỉ khoảng 15 ngày trước khi hoàn tất thương vụ nói trên. Doanh nghiệp có vốn điều lệ 120 tỷ đồng, trong đó bà Ngô Thị Như Phượng sở hữu 91,67% cổ phần, bà Đặng Thị Hồng nắm 8,25% cổ phần và ông Đỗ Thành Nhân sở hữu 0,08% cổ phần.

Ông Đỗ Thành Nhân từng là nhân vật "quen mặt" trên các diễn đàn chứng khoán, ở thời điểm cổ phiếu “họ” Louis biến động thất thường. Năm 2022, ông bị khởi tố tội "Thao túng thị trường chứng khoán".

Về phía DST, doanh nghiệp tiền thân là Phòng sách giáo khoa trực thuộc Sở Giáo dục - Đào tạo Nam Định, được thành lập từ năm 1983. Sau nhiều lần chuyển đổi mô hình hoạt động, công ty chính thức cổ phần hóa và niêm yết trên HNX từ năm 2007.

Hiện DST hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh sách giáo khoa, với thế mạnh là sách tham khảo và văn phòng phẩm. Vốn điều lệ của doanh nghiệp ở mức 323 tỷ đồng.

Tuy nhiên, đà tăng trần liên tiếp của cổ phiếu DST lại phần nào trái ngược với bức tranh kinh doanh thời gian gần đây. Kết quả hoạt động của Đầu tư Sao Thăng Long trong nhiều năm qua không mấy khả quan, đặc biệt khi doanh nghiệp gần như không ghi nhận doanh thu từ hoạt động cốt lõi.

Năm 2025, DST không phát sinh doanh thu nhưng vẫn báo lãi ròng khoảng 2,2 tỷ đồng, chủ yếu nhờ nguồn thu tài chính từ lãi tiền gửi, lãi cho vay và cổ tức.

Dù vậy, doanh nghiệp vẫn đặt kế hoạch kinh doanh khá tham vọng cho năm 2026 với mục tiêu doanh thu 50 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế gần 7,5 tỷ đồng, lần lượt tăng hơn 843% và 235% so với thực hiện năm 2025.

Tuy nhiên, sau quý đầu năm, DST vẫn chưa ghi nhận doanh thu từ hoạt động kinh doanh cốt lõi. Lợi nhuận sau thuế chỉ đạt hơn 66 triệu đồng, chủ yếu đến từ khoản doanh thu tài chính 689 triệu đồng.