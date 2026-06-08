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Khối ngoại bán ròng gần 700 tỷ đồng phiên VN-Index giảm gần 50 điểm, cổ phiếu nào bị "xả" mạnh?

| | Thị trường chứng khoán

Khối ngoại bán ròng gần 700 tỷ đồng phiên VN-Index giảm gần 50 điểm, cổ phiếu nào bị "xả" mạnh?

Giao dịch của khối ngoại là điểm trừ khi bán ròng khoảng 668 tỷ đồng cổ phiếu trên toàn thị trường.

Đồng pha với thị trường toàn cầu, VN-Index giảm sâu trong phiên giao dịch đầu tuần. VN-Index lao dốc 48 điểm về 1.790 điểm. Thanh khoản vẫn neo ở mức thấp với giá trị khớp lệnh trên HoSE chỉ đạt 15.000 tỷ đồng.

Giao dịch của khối ngoại là điểm trừ khi bán ròng khoảng 668 tỷ đồng cổ phiếu trên toàn thị trường.

Trên HOSE, khối ngoại bán ròng 668 tỷ đồng

Tại chiều mua, cổ phiếu VCB được khối ngoại mua mạnh nhất trên HOSE với giá trị hơn 99 tỷ đồng. Theo sau, ACB và STB là mã tiếp theo được gom mạnh 98 và 42 tỷ đồng.

(Nguồn Vietcap)

Ở chiều ngược lại, FPT dẫn đầu danh sách bị bán ròng với 121 tỷ đồng. Theo sau là VHM và MSN , lần lượt bị bán ròng 114 tỷ đồng và 94 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại mua ròng 4 tỷ đồng

Tại chiều mua, CEO được mua ròng mạnh nhất với giá 25 tỷ đồng. Bên cạnh đó, PVS xếp tiếp theo trong sách mua ròng mạnh trên HNX với 12 tỷ đồng. Ngoài ra, khối ngoại cũng chi vài tỷ đồng để gom ròng NTP, VC3, C69.

(Nguồn Vietcap)

Chiều ngược lại, MBS là mã chịu áp lực bán ròng của khối ngoại với giá trị 14 tỷ đồng; theo sau SHS bị bán 12 tỷ, IDC, KSF, VFSbị bán từ vài tỷ đồng.

Trên UPCOM, khối ngoại bán ròng 4 tỷ đồng

Chiều mua, cổ phiếu QNS được khối ngoại mua 2 tỷ đồng. Theo sau, ABB và MML cũng được mua ròng mỗi mã vài trăm triệu đồng.

(Nguồn Vietcap)

Ngược chiều, F88 bị khối ngoại bán ròng 7 tỷ đồng. Ngoài ra khối ngoại cũng bán ròng tại , VNB, OIL, , ,...

Mai Chi

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