Chứng khoán Việt Nam làm sao thế ?

Chứng khoán Việt Nam khởi đầu phiên giao dịch đầu tuần đầy sóng gió khi VN-Index lao dốc gần 50 điểm, đánh mất mốc tâm lý quan trọng 1.800 điểm. Đây cũng là phiên giảm mạnh nhất kể từ cuối tháng 3 đến nay.

Trong phiên, có thời điểm VN-Index mất tới 55 điểm trước khi thu hẹp đà giảm nhờ lực cầu bắt đáy xuất hiện ở vùng giá thấp. Kết phiên, chỉ số giảm 48 điểm xuống mức 1.790 điểm. Tính từ đỉnh, chỉ số đã "bay hơi" gần 150 điểm.

Điều đáng chú ý không chỉ nằm ở mức giảm sâu của chỉ số mà còn ở sự thiếu vắng lực đỡ từ dòng tiền. Thanh khoản khớp lệnh dù cải thiện so với hai phiên trước đó nhưng vẫn chỉ loanh quanh 15.000 tỷ đồng. Điều này cho thấy nhà đầu tư vẫn chưa thực sự sẵn sàng tham gia bắt đáy, bất chấp mặt bằng giá đã chiết khấu đáng kể.

Nỗi lo Fed đổi chiều chính sách

Theo ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc Ngân hàng đầu tư Chứng khoán An Bình (ABS), đợt giảm mạnh của chứng khoán Việt Nam diễn ra đồng pha với xu hướng điều chỉnh trên các thị trường tài chính toàn cầu. Trạng thái "risk-off" lan rộng vào cuối tuần khi hàng loạt tài sản rủi ro đồng loạt suy yếu. Chứng khoán Mỹ, Bitcoin, dầu thô và vàng đều giảm mạnh, trong khi đồng USD và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ tăng vọt.

Nguyên nhân xuất phát từ việc thị trường bắt đầu tính đến khả năng Fed sẽ duy trì mặt bằng lãi suất cao lâu hơn dự kiến, thậm chí không loại trừ kịch bản tăng lãi suất trở lại. Lo ngại này được thúc đẩy bởi rủi ro lạm phát gia tăng khi căng thẳng Mỹ - Iran có nguy cơ tạo ra cú sốc nguồn cung đối với thị trường năng lượng.

Bên cạnh đó, các dữ liệu kinh tế Mỹ gần đây cũng chưa cho thấy dấu hiệu đủ yếu để Fed phải nới lỏng chính sách. Trong khi thị trường lao động vẫn duy trì sự vững chắc khi số việc làm vượt xa kỳ vọng của giới phân tích, còn tỷ lệ thất nghiệp giữ nguyên ở mức 4,3%. Theo dữ liệu từ CME FedWatch, xác suất Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 12/2026 đã vượt ngưỡng 80%.

Trong bối cảnh đó, chuyên gia cho rằng giới đầu tư đang hướng sự chú ý vào cuộc họp chính sách tiền tệ của Fed diễn ra trong hai ngày 16-17/6 tới, cùng các dữ liệu lạm phát công bố trong thời gian tới để đánh giá rõ hơn triển vọng lãi suất.

Tuy nhiên, ông Minh cho rằng lo ngại về khả năng Fed tăng lãi suất hiện nay vẫn mang nặng yếu tố tâm lý. Theo vị chuyên gia, Fed vẫn theo dõi hai biến số quan trọng nhất là lạm phát và thị trường lao động.

Dù giá dầu đang neo ở vùng cao và gây áp lực lên lạm phát, nhưng nếu loại bỏ yếu tố năng lượng, nhiều chỉ số giá hàng hóa đã cho thấy xu hướng giảm khá rõ trong thời gian gần đây.

Ông Minh nhận định đợt tăng lạm phát vừa qua chủ yếu đến từ cú sốc giá dầu. Trong khi đó, giá dầu hiện đã quay về quanh ngưỡng 100 USD/thùng và chưa có nhiều cơ sở để tiếp tục tăng mạnh. Đồng thời, căng thẳng giữa Mỹ và Iran cũng đang dần hạ nhiệt so với giai đoạn trước.

" Do đó, khả năng Fed tăng lãi suất trong cuộc họp sắp tới không cao" , ông Minh đánh giá.

VN-Index có thể cân bằng ở vùng 1.760 điểm

Theo chuyên gia ABS, thị trường chứng khoán Việt Nam hiện đang chịu tác động kép từ diễn biến bất lợi của chứng khoán thế giới và sự suy yếu của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn trong nước.

Áp lực bán không chỉ xuất hiện ở nhóm Vin mà còn lan rộng trên toàn thị trường. Thực tế, phần lớn cổ phiếu đã bước vào nhịp điều chỉnh từ giữa tháng 5, trong khi chỉ số chung trước đó chủ yếu được nâng đỡ bởi một số mã vốn hóa lớn.

Điểm đáng lưu ý là dù VN-Index giảm mạnh nhưng dòng tiền vẫn chưa cho thấy tín hiệu nhập cuộc quyết liệt. Thanh khoản có cải thiện so với những phiên trước nhưng chưa đủ để xác nhận hoạt động bắt đáy quy mô lớn.

Theo ông Minh, điều này phản ánh tâm lý thận trọng, thậm chí bi quan của nhà đầu tư. Mặt bằng giá hiện tại vẫn chưa đủ hấp dẫn để thu hút dòng tiền quay trở lại, nhất là khi các thị trường quốc tế mới bước vào giai đoạn điều chỉnh và rủi ro giảm điểm vẫn còn hiện hữu.

" Các thị trường quốc tế mới chỉ bước vào giai đoạn điều chỉnh nên nhà đầu tư trong nước vẫn có xu hướng đứng ngoài quan sát thay vì vội vàng giải ngân" , ông Minh nhận định.

Về mặt kỹ thuật, chuyên gia ABS cho rằng kịch bản có xác suất cao hơn là VN-Index sẽ tiếp tục có thêm một nhịp chiết khấu trước khi tìm được vùng cân bằng quanh 1.760 điểm.

Đây là ngưỡng tương ứng với mức điều chỉnh khoảng 50% của toàn bộ nhịp tăng từ tháng 3 đến tháng 5, đồng thời cũng là khu vực tiệm cận đường trung bình động 200 ngày (MA200) - vùng hỗ trợ kỹ thuật quan trọng của thị trường.

Trong trường hợp tiêu cực hơn, VN-Index vẫn có khả năng lùi về vùng 1.710 điểm, dù đây không phải là kịch bản được đánh giá cao nhất.

Đối với chiến lược đầu tư, ông Minh cho rằng những nhà đầu tư đang duy trì tỷ trọng cổ phiếu thấp, khoảng 30-40% danh mục, không nhất thiết phải tiếp tục bán ra ở thời điểm hiện tại.

Ngược lại, những nhà đầu tư đang nắm giữ tỷ trọng tiền mặt lớn có thể cân nhắc giải ngân thăm dò khoảng 10-20% danh mục nếu thị trường tiếp tục điều chỉnh. Tuy nhiên, việc giải ngân nên được thực hiện từng phần với tỷ trọng thấp nhằm duy trì nguồn lực để gia tăng vị thế nếu thị trường xuất hiện các vùng giá hấp dẫn hơn trong thời gian tới.