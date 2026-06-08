Hội đồng quản trị Tập đoàn Vingroup (VIC) đã ban hành nghị quyết phê duyệt việc nhận chuyển nhượng phần vốn góp từ Chủ tịch Phạm Nhật Vượng và các cá nhân liên quan. Động thái này nhằm mục tiêu mở rộng giá trị cho Vingroup, đưa tỷ lệ sở hữu tại nhóm công ty vận tải và năng lượng lên ngưỡng tối đa 35% lợi ích.

Điểm đáng chú ý nhất của nghị quyết là Vingroup được cấp quyền chứ không bắt buộc phải nhận chuyển nhượng. Việc thực hiện sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào chiến lược phân bổ vốn của tập đoàn trong từng giai đoạn. Do đó, ở thời điểm hiện tại, Vingroup chưa phải thanh toán bất kỳ giá trị chuyển nhượng nào.

Đối với mảng dịch vụ vận tải, Vingroup dự kiến nhận 29,99% cổ phần ưu đãi tại Công ty cổ phần GSM VN Holding. Cùng với đó, tập đoàn cũng có quyền nhận 30% phần vốn góp tại Công ty Smart & Green Trans Limited (SGT). Tỷ lệ thực tế có thể linh hoạt thay đổi theo thỏa thuận giữa các bên tại thời điểm diễn ra giao dịch.

Tương tự ở mảng năng lượng, Vingroup dự kiến nhận 16,01% cổ phần ưu đãi của Công ty cổ phần VinEnergo Holding và 16% vốn góp tại Công ty G-Energo Limited. Mức giá chuyển nhượng cho tất cả các thương vụ này đều được xác định theo đúng giá vốn thực góp ban đầu của bên chuyển nhượng, đảm bảo lợi ích tối đa cho tập đoàn.

Tập đoàn Vingroup sẽ nắm toàn quyền quyết định việc thực thi các quyền này. Nếu Vingroup chọn nhận chuyển nhượng, giao dịch sẽ được hoàn tất trước thời điểm niêm yết của hai công ty SGT và G-Energo, dự kiến trong thời hạn tối đa 36 tháng kể từ ngày ký hợp đồng.

Theo đánh giá từ doanh nghiệp, cơ chế này mang lại lợi thế chiến lược lớn cho Vingroup. Tập đoàn vừa duy trì được sự linh hoạt về dòng tiền, vừa tạo ra động lực để sẵn sàng tham gia sâu hơn vào quá trình tạo giá trị của GSM và VinEnergo ngay khi nhận thấy thời cơ phù hợp.