Ô tô điện được miễn phí trước bạ: Có xe tiết kiệm được cả tỷ đồng

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 202/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 10 quy định về lệ phí trước bạ.

Theo đó, ô tô điện chạy pin sẽ nộp lệ phí trước bạ lần đầu với mức thu là 0% đến hết 2030. Việc xác định, phân loại ô tô điện chạy pin được thực hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Nghị định 202/2026 sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/3/2027, thay thế Nghị định 51/2025, văn bản trước đó cũng từng gia hạn ưu đãi lệ phí trước bạ 0% cho xe điện đến hết tháng 2/2027.

Với quy định mới, thời gian hưởng ưu đãi đã được kéo dài thêm gần 4 năm. Điều này tạo ra một khung chính sách ổn định hơn cho thị trường ô tô điện tại Việt Nam trong dài hạn, hứa hẹn sẽ tạo thêm động lực cho người tiêu dùng chuyển sang loại phương tiện thân thiện với môi trường.

Chính sách miễn 100% phí trước bạ đối với ô tô điện đăng ký lần đầu đến hết năm 2030 được kỳ vọng sẽ tiếp tục thúc đẩy người tiêu dùng chuyển sang xe thuần điện.

Tại Việt Nam, mức lệ phí trước bạ đối với ô tô dao động 10-12% trên mức giá niêm yết. Khi được ưu đãi khoản này, chi phí để lăn bánh của các dòng xe điện mà người dùng phải bỏ ra sẽ giảm đáng kể. Con số tiết kiệm được tỷ lệ thuận với giá niêm yết của từng dòng xe.

Ví dụ, với các dòng xe điện hạng sang đến từ Audi, Mercedes-Benz, BMW, Porsche hay Rolls-Royce, người dùng có thể tiết kiệm vài trăm đến hàng tỷ đồng chi phí lăn bánh nhờ được miễn 100% phí trước bạ.

Tại Việt Nam, mẫu xe điện có giá đắt nhất hiện tại là Rolls-Royce Spectre Series II, khởi điểm từ 17,8 tỷ và lên đến 19,8 tỷ đồng cho bản Black Badge. Nhờ được áp mức lệ phí trước bạ 0%, các chủ xe siêu sang này có thể tiết kiệm được khoảng 1,8 tỷ đồng chi phí lăn bánh.

Trong khi đó với các dòng SUV điện hạng sang như Mercedes-Benz G 580 EQ (giá 7,75-8,68 tỷ đồng) hay Porsche Cayenne EV (từ 4,72-6,32 tỷ đồng) sắp về Việt Nam, ưu đãi phí trước bạ giúp giá lăn bánh xe giảm trung bình khoảng 500-700 triệu đồng. Con số này tương đương giá mua mới của một số dòng SUV cỡ A/B.

Mercedes-Benz G 580 EQ có giá khởi điểm 7,75 tỷ đồng, là một trong những mẫu xe điện đắt nhất Việt Nam. Ảnh: Đại lý

Với các dòng xe điện phổ thông như của VinFast, số tiền tiết kiệm được nhờ ưu đãi phí trước bạ sẽ dao động từ vài chục cho đến hơn 150 triệu đồng.

Hiện tại, mẫu xe giá thấp nhất của thương hiệu Việt là Minio Green có giá 269 triệu đồng, còn mẫu giá cao nhất là VinFast VF 9 Plus ở mức 1,7 tỷ đồng.

VinFast cũng là hãng có dải sản phẩm xe điện phong phú nhất ở nước ta với 13 mẫu mã thuộc dòng phổ thông-dịch vụ bên cạnh thương hiệu xe sang Lạc Hồng.

Tính hết tháng 4/2026, hãng này đã bán ra thị trường tổng cộng 78.458 xe ô tô điện các loại, dẫn đầu thị trường về doanh số. Các mẫu bán chạy nhất gồm Limo Green, VF 3, VF 5 và VF 6.