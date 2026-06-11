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4 chiếc iPhone cũ đáng mua nhất hiện nay

| | Thị trường

Sức nóng của dòng iPhone 17 hiện nay là không thể phủ nhận và đang thống trị thị trường di động. Tuy nhiên, sự xuất hiện của thế hệ mới này lại vô tình tạo ra một "thời điểm vàng" vô cùng lý tưởng để người dùng có thể săn tìm những chiếc iPhone cũ với mức giá cực kỳ hời.

1. iPhone 15 Pro Max

Để hoàn thiện danh sách 5 thiết bị đáng mua nhất, iPhone 15 Pro Max là cái tên không thể vắng mặt dành cho những ai yêu thích trải nghiệm màn hình rộng rãi. Với mức giá hiện tại dao động từ 17.500.000 - 19.000.000 VNĐ , thiết bị này mang đến hàng loạt công nghệ đột phá như khung viền Titan siêu nhẹ, cổng sạc USB-C tốc độ cao và ống kính zoom quang học 5x sắc nét. Sức mạnh từ con chip A17 Pro kết hợp cùng thời lượng pin xuất sắc biến đây trở thành cỗ máy giải trí và làm việc không có điểm chê, hoàn toàn đủ sức đồng hành cùng bạn trong ít nhất 3 đến 4 năm tới.

2. iPhone 15 Pro

Được cập nhật mức giá mới vô cùng hấp dẫn chỉ từ 14.500.000 - 16.500.000 VNĐ , iPhone 15 Pro đang là món hời lớn cho những người dùng thích một thiết kế vừa vặn cầm nắm nhưng không muốn đánh đổi sức mạnh. Máy kế thừa trọn vẹn những tinh hoa công nghệ của Apple với bộ khung Titan bền bỉ, nút Tác vụ (Action Button) tiện lợi và màn hình ProMotion 120Hz siêu mượt. Hiệu năng của thiết bị dư sức xử lý trơn tru mọi tựa game đồ họa nặng hay các ứng dụng chỉnh sửa video phức tạp, mang lại trải nghiệm chuẩn "Pro" với mức chi phí đầu tư vô cùng hợp lý.

3. iPhone 16

Dù là một model khá mới, iPhone 16 hàng "lướt" hiện đã hạ nhiệt đáng kể, rơi vào khoảng 15.500.000 - 17.500.000 VNĐ . Quyết định đầu tư vào thiết bị này đồng nghĩa với việc bạn sẽ sở hữu một chiếc máy gần như mới tinh, mang lại sự an tâm tuyệt đối về cả phần cứng lẫn sự mượt mà của phần mềm. Máy được trang bị khu vực Dynamic Island hiện đại, cổng USB-C tiêu chuẩn cùng vòng đời hỗ trợ cập nhật hệ điều hành iOS lâu dài nhất trong danh sách. Đây là lựa chọn "ăn chắc mặc bền" hoàn hảo cho những ai có ngân sách thoải mái và mong muốn một thiết bị hoạt động ổn định lâu dài.

4. iPhone 14 Pro Max

Ở thời điểm hiện tại, mức giá của iPhone 14 Pro Max đã lùi về mốc vô cùng dễ chịu, chỉ còn từ 13.500.000 - 15.000.000 VNĐ . Đây là một sự lựa chọn cực kỳ cân bằng khi bạn vẫn được trải nghiệm thiết kế Dynamic Island thời thượng, cụm camera chính độ phân giải 48MP sắc nét và một hiệu năng tổng thể vô cùng ổn định. Chiếc điện thoại này đặc biệt phù hợp với những người dùng cần một thiết bị có không gian hiển thị rộng, thời lượng pin trâu bò để phục vụ tối đa cho công việc và giải trí hàng ngày mà không cần phải chạy đua theo những công nghệ mới nhất.

Theo Khả Văn

Phụ nữ mới

Từ Khóa:
apple, iphone cũ

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