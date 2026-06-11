Công tác an ninh cho World Cup 2026 tại Mỹ, Mexico và Canada đang được tăng cường bằng các công nghệ giám sát ở quy mô chưa từng có. Theo tạp chí WIRED, nhiều chuyên gia cho rằng các mối đe dọa an ninh, đặc biệt là nguy cơ khủng bố trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị toàn cầu, có thể trở thành cơ sở để các cơ quan chức năng mở rộng hoạt động giám sát.

Tuy nhiên, điều khiến các tổ chức nhân quyền lo ngại là việc áp dụng những công nghệ này có thể diễn ra mà chưa đi kèm các cơ chế bảo vệ quyền riêng tư đủ rõ ràng.

Tại Mỹ, một mối lo ngại khác tập trung vào Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE). Cơ quan này hiện sở hữu các công nghệ tiên tiến, bao gồm hệ thống nhận dạng khuôn mặt và các loại phần mềm gián điệp, khiến dư luận lo ngại về khả năng thực thi luật nhập cư một cách quyết liệt trong suốt thời gian diễn ra World Cup.

Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (Human Rights Watch) đã kêu gọi FIFA ngừng hợp tác với ICE trong các hoạt động liên quan đến World Cup, dù vai trò cụ thể của cơ quan này tại giải đấu hiện vẫn chưa được xác định rõ.

Trong khi đó, Liên minh Tự do Dân sự Mỹ (ACLU) đã cùng hơn 120 nhóm khác đưa ra cảnh báo du lịch cho người nước ngoài, viện dẫn lý do gia tăng hoạt động giám sát đối với khách quốc tế.

Ông Jay Stanley từ ACLU chia sẻ với WIRED rằng, an ninh cho World Cup hoàn toàn có thể biến thành cái cớ để phục vụ cho các mục đích quản lý khác.

Công ty Fortem Technologies tuyên bố đã ký một hợp đồng trị giá hàng triệu đô la với Bộ An ninh Nội địa, nhằm cung cấp các giải pháp chống drone cho các địa điểm thi đấu tại Mỹ.

Tương tự, Sentrycs cũng được cho là đã giành được nhiều hợp đồng với các cơ quan liên bang, tiểu bang và địa phương để triển khai công nghệ phát hiện và vô hiệu hóa thiết bị bay không người lái. Ngoài ra, một số địa điểm còn dự kiến sử dụng các giải pháp công nghệ do Axon cung cấp.

Công tác đảm bảo an ninh cho kỳ World Cup năm nay được chuẩn bị kỹ lưỡng hơn bao giờ hết.

Từ đầu năm nay, Bộ An ninh Nội địa Mỹ đã thành lập một văn phòng chuyên trách nhằm đẩy nhanh việc triển khai các thiết bị bay và công nghệ đối phó drone. Chính phủ nước này đồng thời công bố khoản đầu tư 115 triệu USD phục vụ công tác an ninh cho World Cup 2026 và các sự kiện kỷ niệm 250 năm lập quốc.

Bên cạnh đó, Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Liên bang Mỹ (FEMA) đã phân bổ 250 triệu USD cho Đặc khu Columbia và 11 bang đăng cai thông qua Chương trình Tài trợ Hệ thống Chống Máy bay không người lái.

Song song với các giải pháp trên không, AI cũng được dự báo sẽ đóng vai trò trung tâm trong việc quản lý và vận hành các sân vận động.

Tại Boston, sân vận động đăng cai đã triển khai công nghệ nhận diện khuôn mặt bằng AI trước thềm World Cup. Hệ thống cho phép người hâm mộ sử dụng khuôn mặt để xác thực danh tính khi vào sân hoặc thực hiện một số giao dịch liên quan đến vé.

Những công nghệ tương tự cũng đã xuất hiện tại các sân vận động ở Miami và Atlanta. Ngoài ra, các chú chó robot tích hợp camera và AI sẽ được triển khai tại Trung tâm Phát sóng Quốc tế ở Dallas. Hai thiết bị tương tự cũng được điều động tới các sân vận động ở New York và New Jersey nhằm hỗ trợ công tác tuần tra và giám sát.

AI sẽ được ứng dụng để quản lý và vận hành các sân vận động tại kỳ World Cup năm nay.

Mức độ giám sát công nghệ tại World Cup không phải là điều hoàn toàn mới. Tại World Cup 2022 ở Qatar, hơn 15.000 camera đã được sử dụng để theo dõi hoạt động của người hâm mộ tại tám sân vận động cũng như trên nhiều tuyến phố ở Doha.

Tuy nhiên, theo các tổ chức bảo vệ quyền riêng tư, mức độ minh bạch trong việc sử dụng AI và các hệ thống giám sát vẫn khác nhau đáng kể tùy thuộc vào quốc gia, đơn vị vận hành và địa điểm áp dụng.

Bên cạnh AI và nhận diện khuôn mặt, các nền tảng chỉ huy và tình báo thời gian thực cũng sẽ được đưa vào sử dụng để hỗ trợ công tác quản lý đám đông trong thời gian diễn ra ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Là đối tác công nghệ chính thức của FIFA, Lenovo dự kiến xây dựng các Trung tâm Chỉ huy Thông minh sử dụng mô hình bản sao kỹ thuật số (digital twin) của các địa điểm thi đấu. Thông qua các mô hình ảo này, ban tổ chức có thể theo dõi luồng di chuyển của khán giả, tình trạng vận hành cơ sở hạ tầng và các hoạt động liên quan trong thời gian thực.

Trong khi đó, Booz Allen Hamilton cho biết sẽ triển khai nền tảng Sit(x) tại một số địa điểm được lựa chọn. Hệ thống này cho phép tổng hợp dữ liệu từ drone, phương tiện giao thông, máy bay, lực lượng cảnh sát và các thiết bị giám sát khác trên cùng một giao diện điều hành, giúp cơ quan chức năng có cái nhìn toàn cảnh về tình hình an ninh.

Không chỉ Mỹ, hai quốc gia đồng đăng cai còn lại là Canada và Mexico cũng đang tăng cường đầu tư vào các biện pháp giám sát phục vụ World Cup.

Tại Toronto, chính quyền thành phố đã đưa vào hoạt động một trung tâm chỉ huy cảnh sát mới với chi phí khoảng 12,5 triệu đô la Canada, tương đương 9 triệu USD. Đồng thời, chương trình trang bị camera đeo trên người cho nhân viên làm việc tại các nhà ga tàu điện ngầm cũng được mở rộng.

Ở Vancouver, khoảng 200 camera giám sát đã được lắp đặt như một phần trong kế hoạch tăng cường an ninh cho World Cup. Động thái này khiến các cơ quan bảo vệ dữ liệu tại Ontario và British Columbia lên tiếng yêu cầu chính quyền địa phương bảo đảm việc triển khai hệ thống giám sát phải tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật hiện hành.

Tại Mexico, bang Nuevo León đã đưa các chú chó robot vào hoạt động quanh khu vực sân vận động Monterrey nhằm hỗ trợ tuần tra và giám sát đám đông trước khi World Cup khởi tranh.