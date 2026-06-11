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Giá bạc sáng ngày 11/6

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Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay tiếp tục giữ mức thấp.

Theo dữ liệu từ Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc hôm nay 999 1 lượng niêm yết ở mức 2.424.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.499.000 đồng/lượng (bán ra).

Trong khi đó, loại bạc thỏi 999 1kg có giá hơn 64,6 triệu đồng/thỏi (mua vào) và 66,6 triệu đồng/thỏi (bán ra), cập nhật lúc 08:59 ngày 11/6, phục hồi nhẹ so với phiên hôm qua. Tuy nhiên, giá bạc 1 tháng qua vẫn mất 22% giá trị.

Trên thị trường thế giới, giá bạc giao dịch gần mức dưới 64 USD/ounce, dao động ở mức thấp nhất kể từ ngày 23 tháng 3 khi Mỹ tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran ngày thứ hai liên tiếp, đe dọa kéo dài cuộc xung đột đã làm rung chuyển thị trường toàn cầu và làm dấy lên lo ngại về lạm phát.

Các cuộc tấn công diễn ra sau cáo buộc của Tổng thống Donald Trump rằng Iran đang trì hoãn các cuộc đàm phán về một thỏa thuận hòa bình tạm thời, trong khi Tehran tuyên bố sẽ chống lại bất kỳ mối đe dọa nào.

Cuộc xung đột kéo dài và việc đóng cửa gần như hoàn toàn eo biển Hormuz đã làm gián đoạn dòng chảy năng lượng từ Vịnh Ba Tư, làm dấy lên lo ngại về lạm phát gia tăng và khả năng tăng lãi suất của ngân hàng trung ương.

Trong khi đó, lạm phát của Mỹ đã tăng tốc trong tháng 5 lên mức nhanh nhất trong hơn ba năm, do chi phí năng lượng tăng vọt, mặc dù con số này phù hợp với kỳ vọng của thị trường. Các nhà giao dịch đã giảm nhẹ kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tăng lãi suất trong năm nay, mặc dù mức tăng 0,25 điểm phần trăm vào tháng 12 vẫn được phản ánh đầy đủ vào giá cả.

Bên cạnh yếu tố lạm phát, giới đầu tư cũng theo dõi sát các cuộc đàm phán thương mại Mỹ - Trung diễn ra tại London, đặc biệt là những nội dung liên quan đến xuất khẩu chip và đất hiếm. Nếu hai bên đạt được tiến triển tích cực, nhu cầu đối với các tài sản trú ẩn có thể suy giảm, tạo áp lực điều chỉnh lên giá kim loại quý.﻿

Mỹ tấn công đáp trả Iran, giá bạc lập tức rơi mạnh

Khánh Vy

Nhịp sống thị trường

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