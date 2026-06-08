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Giá bạc giữ mức 70 triệu đồng/kg

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Giá bạc hôm nay trong nước và thế giới gần như đi ngang sau khi giảm sâu cuối tuần trước.

Theo dữ liệu từ Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc hôm nay 999 1 lượng niêm yết ở mức 2.570.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.649.000 đồng/lượng (bán ra).

Trong khi đó, loại bạc thỏi 999 1kg có giá hơn 68,5 triệu đồng/thỏi (mua vào) và 70,6 triệu đồng/thỏi (bán ra), cập nhật lúc 09:08 ngày 8/6, ngang với mức giá cuối tuần trước.

So với một tuần trước, giá bạc Phú Quý đã giảm 10,3%. Trong khi so với đỉnh 123 triệu đồng/thỏi hồi cuối tháng 1, người mua đã chịu lỗ hơn 52 triệu đồng/thỏi.

Trên thị trường thế giới, giá bạc giao dịch gần mức 68 USD/ounce, sau khi giảm gần 10% vào tuần trước xuống mức thấp nhất trong hơn hai tháng. Giá kim loại lao dốc do căng thẳng leo thang ở Trung Đông đẩy giá dầu lên cao và làm dấy lên lo ngại về lạm phát và lãi suất.

Iran đã phóng nhiều loạt tên lửa về phía Israel như một lời cảnh báo chống lại các hành động quân sự tiếp theo ở Lebanon, mặc dù quân đội Israel cho biết tất cả các quả tên lửa đã bị đánh chặn và không có thương vong nào được báo cáo.

Cuộc xung đột kéo dài và việc eo biển Hormuz gần như bị đóng cửa liên tục đã làm gián đoạn nguồn cung năng lượng từ Vịnh Ba Tư, hỗ trợ giá dầu tăng cao và làm gia tăng lo ngại về lạm phát.

Đồng thời, dữ liệu việc làm của Mỹ tốt hơn dự kiến đã gây áp lực lên kim loại quý vào tuần trước bằng cách củng cố kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) có thể tăng lãi suất vào cuối năm nay. Thị trường hiện đang định giá khoảng 70% khả năng Fed tăng lãi suất vào tháng 12, tăng từ khoảng 50% trước khi báo cáo việc làm được công bố.

Dự báo giá bạc mới nhất sau cú sập mạnh cuối tuần

Khánh Vy

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