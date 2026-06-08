Giá bạc giữ mức 70 triệu đồng/kg

Trên thị trường thế giới, giá bạc giao dịch gần mức 68 USD/ounce, sau khi giảm gần 10% vào tuần trước xuống mức thấp nhất trong hơn hai tháng. Giá kim loại lao dốc do căng thẳng leo thang ở Trung Đông đẩy giá dầu lên cao và làm dấy lên lo ngại về lạm phát và lãi suất.

Iran đã phóng nhiều loạt tên lửa về phía Israel như một lời cảnh báo chống lại các hành động quân sự tiếp theo ở Lebanon, mặc dù quân đội Israel cho biết tất cả các quả tên lửa đã bị đánh chặn và không có thương vong nào được báo cáo.

Cuộc xung đột kéo dài và việc eo biển Hormuz gần như bị đóng cửa liên tục đã làm gián đoạn nguồn cung năng lượng từ Vịnh Ba Tư, hỗ trợ giá dầu tăng cao và làm gia tăng lo ngại về lạm phát.

Đồng thời, dữ liệu việc làm của Mỹ tốt hơn dự kiến đã gây áp lực lên kim loại quý vào tuần trước bằng cách củng cố kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) có thể tăng lãi suất vào cuối năm nay. Thị trường hiện đang định giá khoảng 70% khả năng Fed tăng lãi suất vào tháng 12, tăng từ khoảng 50% trước khi báo cáo việc làm được công bố.