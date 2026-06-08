Top những mẫu SUV giảm giá trong tháng 6, tối đa hơn 300 triệu đồng

Thị trường ô tô Việt Nam bước vào giai đoạn giữa năm, chứng kiến làn sóng giảm giá mạnh mẽ từ các hãng xe để kích thích nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng. Phân khúc SUV ghi nhận nhiều dòng xe có mức điều chỉnh từ hàng chục đến hàng trăm triệu đồng tiền mặt, tạo cơ hội sở hữu xe với chi phí tối ưu cho người mua.

Subaru Forester: Giảm 310 triệu đồng

Trong tháng 6, nhà phân phối chính thức áp dụng chương trình ưu đãi lớn cho dòng xe Subaru Forester nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Theo doanh nghiệp, chính sách khuyến mại này sẽ kéo dài cho đến khi toàn bộ số lượng xe trong lô hàng hiện tại được bàn giao hết tới tay người tiêu dùng.

Cụ thể, phiên bản Forester 2.0 iL EyeSight ghi nhận mức giảm giá tiền mặt trực tiếp 260 triệu đồng. Sự điều chỉnh này giúp kéo giá bán thực tế của xe từ mức niêm yết 1,099 tỷ đồng xuống còn 839 triệu đồng, đi kèm bộ quà tặng nâng cấp hệ thống cốp điện và các phụ kiện cao cấp chính hãng.

Đối với phiên bản cao cấp nhất Forester 2.0 iS EyeSight, mức giảm giá được đẩy lên tới 310 triệu đồng so với giá khuyến nghị 1,199 tỷ đồng của nhà sản xuất. Sau khi áp dụng ưu đãi, khách hàng có thể sở hữu phiên bản này với chi phí 889 triệu đồng và được tặng kèm gói phụ kiện theo xe.

Hyundai Santa Fe: Giảm 220 triệu đồng

Theo mức ưu đãi tối đa được công bố, giá bán thực tế của Hyundai Santa Fe có thể hạ xuống còn khoảng 849 triệu đồng đối với phiên bản tiêu chuẩn. Trong khi đó, phiên bản cao cấp nhất của dòng xe gầm cao cỡ D này ghi nhận mức giá sau giảm khoảng 1,145 tỷ đồng.

Tuy nhiên, tương tự những chương trình kích cầu trước đây, nhà sản xuất không đưa ra thông tin chi tiết về mức giảm cụ thể cho từng phiên bản. Trên thực tế, mức điều chỉnh giá tại hệ thống đại lý sẽ có sự chênh lệch đáng kể, phụ thuộc vào cấu hình xe, năm sản xuất (số VIN) cũng như chính sách bán hàng của từng khu vực. Tại một số đại lý, những chiếc Santa Fe thuộc lô sản xuất năm 2025 hiện vẫn còn tồn kho và đang được chào bán với mức giảm phổ biến dao động từ 190 đến 200 triệu đồng.

Suzuki Jimny: Giảm 180 triệu đồng

Mẫu xe SUV mang kiểu dáng địa hình của Suzuki cũng tham gia vào cuộc đua hạ giá với mức điều chỉnh mạnh mẽ tại hệ thống đại lý. Hiện tại, dòng xe này đang nhận được chương trình khuyến mại với tổng giá trị quy đổi lên tới 180 triệu đồng.

Gói ưu đãi kỷ lục này bao gồm chương trình hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ từ chính hãng và gói bảo dưỡng xe miễn phí trong thời hạn 6,5 năm. Đối với những khách hàng không có nhu cầu sử dụng gói bảo dưỡng, đại lý sẵn sàng hỗ trợ quy đổi toàn bộ sang hình thức giảm trừ tiền mặt trực tiếp vào giá bán.

Động thái ưu đãi sâu này giúp kéo giá xe thực tế xuống mức thấp kỷ lục kể từ khi dòng xe nhập khẩu nguyên chiếc này được giới thiệu tại thị trường Việt Nam, giải quyết bài toán kén khách và giúp người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận.

Hyundai Tucson: Giảm 68 triệu đồng

Mẫu xe này được áp dụng chương trình ưu đãi tiền mặt trực tiếp lên tới 68 triệu đồng, áp dụng tùy thuộc vào từng phiên bản. Sự điều chỉnh này giúp kéo giá bán thực tế của xe xuống mức cạnh tranh hơn đáng kể so với giá niêm yết ban đầu.

Cụ thể, phiên bản 2.0 Xăng tiêu chuẩn giảm từ 769 triệu đồng xuống còn khoảng 701 triệu đồng. Phiên bản 2.0 Xăng Đặc biệt có giá sau giảm còn 791 triệu đồng (giá cũ 859 triệu đồng). Đối với các phiên bản cao cấp như 1.6 Turbo HTRAC, giá thực tế giảm xuống còn 911 triệu đồng (giá cũ 979 triệu đồng). Hai phiên bản có mức giá niêm yết cao nhất là 2.0 Dầu đặc biệt và Tucson N Line cùng giảm xuống còn khoảng 921 triệu đồng thay vì mức 989 triệu đồng ban đầu, gia tăng sức cạnh tranh với các đối thủ mạnh cùng phân khúc như Mazda CX-5 hay Ford Territory.

Mazda CX-8: Giảm 60 triệu đồng

Chương trình áp dụng mức điều chỉnh giá khác nhau tùy thuộc vào từng phiên bản, đi kèm gói quà tặng phụ kiện chính hãng cao cấp trị giá lên tới 30 triệu đồng đối với các biến thể cận sang. Sự điều chỉnh mạnh tay từ Thaco Auto giúp bảng giá thực tế của dòng xe này chạm đáy mới.

Cụ thể, phiên bản tiêu chuẩn mới ra mắt CX-8 2.5 Luxury nhận mức ưu đãi 10 triệu đồng, hạ giá bán từ 899 triệu đồng xuống còn 889 triệu đồng. Trong khi đó, các phiên bản cao cấp hơn ghi nhận mức giảm sâu nhất lên tới 60 triệu đồng. Bản tầm trung CX-8 2.5 Premium giảm từ 1,049 tỷ đồng xuống còn 979 triệu đồng. Đáng chú ý, phiên bản cao cấp nhất CX-8 2.5 Signature AWD cũng được giảm thẳng 60 triệu đồng, đưa giá xe từ 1,149 tỷ đồng xuống chỉ còn 1,089 tỷ đồng.