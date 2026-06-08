Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Baoviet Fund lập "cú đúp" giải thưởng quốc tế uy tín năm 2026

| | Thị trường

Baoviet Fund lập "cú đúp" giải thưởng quốc tế uy tín năm 2026

Các giải thưởng lớn tại Global Banking & Finance Awards lần thứ 16 tiếp tục ghi nhận tốc độ tăng trưởng vượt trội và bước đi chuyển đổi số đột phá của Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt.

Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt (Baoviet Fund) vừa chính thức được vinh danh tại giải thưởng quốc tế uy tín Global Banking & Finance Awards lần thứ 16 với cú đúp giải thưởng danh giá: Fastest Growing Fund Management Company Vietnam 2026; Best New Mobile Trading App (BVF Mobile) Vietnam 2026.

Baoviet Fund lập cú đúp giải thưởng quốc tế uy tín năm 2026 - Ảnh 1.

Sự kiện này không chỉ khẳng định năng lực quản lý tài sản xuất sắc, tốc độ phát triển bứt phá mà còn ghi nhận bước tiến tiên phong của Baoviet Fund trong việc ứng dụng công nghệ để nâng cao trải nghiệm cho nhà đầu tư.

Tăng trưởng bứt phá trên nền tảng vững chắc

Được thành lập từ năm 2005, trải qua hơn hai thập kỷ hoạt động, Baoviet Fund đã khẳng định vị thế là một trong những định chế tài chính uy tín và lâu đời trên thị trường quản lý quỹ Việt Nam. Thành tựu cốt lõi của công ty luôn được minh chứng bằng các chỉ số tài chính tăng trưởng bền vững qua từng năm. Từ quy mô tổng tài sản quản lý ban đầu chỉ gần 10.000 tỷ đồng, tính đến giai đoạn hiện tại, tổng tài sản quản lý của công ty đã tăng trưởng vượt bậc, đạt 160.000 tỷ đồng (quý 1/2026).

Giải thưởng "Fastest Growing Fund Management Company Vietnam 2026" là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng của đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, giúp công ty duy trì hiệu quả hoạt động ổn định của các danh mục và quỹ đầu tư, đồng thời giữ vững niềm tin trọn vẹn từ phía khách hàng và đối tác.

Dấu ấn chuyển đổi số với ứng dụng BVF Mobile

Baoviet Fund lập cú đúp giải thưởng quốc tế uy tín năm 2026 - Ảnh 2.

Song song với việc duy trì tốc độ tăng trưởng kinh doanh, năm 2026 đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của Baoviet Fund trong chiến lược dài hạn nhằm hiện đại hóa nền tảng giao dịch. Giải thưởng "Best New Mobile Trading App" dành cho BVF Mobile chính là minh chứng rõ nét cho tư duy đổi mới này.

Chính thức ra mắt như một giải pháp đầu tư và giao dịch chứng chỉ quỹ thông minh, BVF Mobile sở hữu những tính năng công nghệ đột phá, phá bỏ mọi rào cản thủ tục truyền thống:

Trải nghiệm số toàn diện: Tích hợp công nghệ định danh điện tử (eKYC), cho phép nhà đầu tư mở tài khoản trực tuyến 100% và ký hợp đồng điện tử chỉ trong vài phút.

Quản lý tài sản thông minh: Giúp người dùng theo dõi danh mục và hiệu quả đầu tư theo thời gian thực 24/7 một cách minh bạch, dễ dàng.

Bảo mật tiêu chuẩn tài chính cao bậc nhất: Hệ thống bảo mật đa lớp tiên tiến tích hợp công nghệ sinh trắc học (vân tay/Face ID) và xác thực qua Smart OTP, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho tài sản và dữ liệu của khách hàng.

Việc vinh danh BVF Mobile tại một giải thưởng tầm cỡ quốc tế một lần nữa khẳng định cam kết mạnh mẽ của Baoviet Fund: Luôn lấy nhà đầu tư làm trung tâm, không ngừng sáng tạo để mang đến những công cụ tài chính đắc lực và hiện đại bậc nhất.

Góp phần kiến tạo tương lai thị trường quản lý quỹ

Bước sang một chặng đường phát triển mới, định hướng của Baoviet Fund là tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ chuyên sâu, đa dạng hóa hệ sinh thái sản phẩm và nâng cao tiêu chuẩn quản trị rủi ro ở mức cao bậc nhất. Khát vọng của công ty không dừng lại ở việc duy trì vị thế hàng đầu về quy mô, mà còn là người bạn đồng hành tin cậy, giúp nhà đầu tư cá nhân và tổ chức dễ dàng tiếp cận các kênh đầu tư chuyên nghiệp, minh bạch và hiệu quả.

Về Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt (Baoviet Fund): Được thành lập vào năm 2005, Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt (Baoviet Fund) là đơn vị thành viên do Tập đoàn Bảo Việt sở hữu 100% vốn điều lệ. Baoviet Fund chuyên cung cấp các dịch vụ quản lý danh mục đầu tư, quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và tư vấn đầu tư chuyên nghiệp. Sứ mệnh của công ty là mang lại lợi ích bền vững cho nhà đầu tư, đồng thời đóng góp vào sự phát triển minh bạch, chuyên nghiệp của thị trường tài chính Việt Nam.

Thông tin liên hệ:

Website: www.baovietfund.com.vn

Trang giao dịch trực tuyến: online.baovietfund.com.vn

Email: baovietfund@baoviet.com.vn

Ánh Dương

Thanh niên Việt

Từ Khóa:
thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tất cả người dân đang dùng xăng E10 chú ý thông báo mới nhất

Tất cả người dân đang dùng xăng E10 chú ý thông báo mới nhất Nổi bật

Phát hiện 2 tàu Trung Quốc dài bằng 3 sân bóng đá vừa hạ thuỷ, bắt đầu thực hiện nhiệm vụ lớn

Phát hiện 2 tàu Trung Quốc dài bằng 3 sân bóng đá vừa hạ thuỷ, bắt đầu thực hiện nhiệm vụ lớn Nổi bật

Mercedes-Benz GLC sắp lần đầu có bản PHEV tại Việt Nam: Giá dự kiến hơn 3 tỷ đồng, hết xăng vẫn chạy được hơn 100km, thêm cạnh tranh X3, Q5

Mercedes-Benz GLC sắp lần đầu có bản PHEV tại Việt Nam: Giá dự kiến hơn 3 tỷ đồng, hết xăng vẫn chạy được hơn 100km, thêm cạnh tranh X3, Q5

09:27 , 08/06/2026
Top những mẫu SUV giảm giá trong tháng 6, tối đa hơn 300 triệu đồng

Top những mẫu SUV giảm giá trong tháng 6, tối đa hơn 300 triệu đồng

08:08 , 08/06/2026
Xe Trung Quốc liên tiếp ‘đổ bộ’ vào phân khúc nóng nhất thị trường Việt

Xe Trung Quốc liên tiếp ‘đổ bộ’ vào phân khúc nóng nhất thị trường Việt

07:49 , 08/06/2026
Chi tiết 2 mẫu xe máy điện mới của Honda

Chi tiết 2 mẫu xe máy điện mới của Honda

07:32 , 08/06/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên