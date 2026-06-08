Mercedes-Benz GLC sắp lần đầu có bản PHEV tại Việt Nam: Giá dự kiến hơn 3 tỷ đồng, hết xăng vẫn chạy được hơn 100km, thêm cạnh tranh X3, Q5

Theo thông tin từ tư vấn bán hàng đại lý, Mercedes-Benz GLC sắp bổ sung phiên bản GLC 350e 4MATIC tại thị trường Việt Nam vào khoảng quý IV năm nay. Đây là cấu hình lai điện cắm sạc (PHEV) đầu tiên xuất hiện trên dòng xe GLC tại Việt Nam, với mức giá dự kiến hơn 3 tỷ đồng. Đây sẽ là phiên bản cao cấp nhất của dòng xe này.

GLC 350e PHEV có gì đặc biệt?

GLC sẽ lần đầu tiên có bản PHEV tại Việt Nam. Ảnh: Mercedes-Benz

Phiên bản PHEV có tên đầy đủ là Mercedes-Benz GLC 350e 4MATIC. Xe sử dụng hệ truyền động Plug-in Hybrid, kết hợp giữa động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 2.0L tăng áp và một mô-tơ điện. Động cơ xăng sản sinh công suất 204 mã lực và mô-men xoắn cực đại 320 Nm. Mô-tơ điện bổ sung công suất 136 mã lực và mô-men xoắn 440 Nm. Tổng công suất kết hợp của toàn hệ thống đạt 313 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 550 Nm. Xe được trang bị hộp số tự động 9 cấp cùng hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian 4MATIC.

Mẫu SUV này sở hữu cụm pin dung lượng lớn, cung cấp khả năng di chuyển hoàn toàn bằng điện với quãng đường 87-131 km sau một lần sạc đầy theo chu trình thử nghiệm WLTP. Xe hỗ trợ cả công nghệ sạc nhanh dòng điện một chiều (DC) với công suất tối đa 60 kW, giúp rút ngắn thời gian sạc pin từ 10% lên 80% trong khoảng 20 phút, bên cạnh cổng sạc dòng điện xoay chiều (AC) tiêu chuẩn.

Xe có khả năng chạy thuần điện hàng ngày được với quãng đường khoảng 100 km đổ lại. Ảnh: Mercedes-Benz

Các trang bị khác có thể giống GLC 300

Ngoài động cơ hybrid cắm sạc mới, trang bị khác trên GLC 350e có thể gần tương đồng với GLC 300 đang bán trên thị trường.

Về ngoại thất, bản GLC 300 đang sở hữu hệ thống đèn chiếu sáng công nghệ Digital Light, gói thiết kế thể thao AMG Line, hệ thống phanh trước lớn, đĩa phanh tản nhiệt và mâm xe kích thước 20 inch dạng nhiều nan nhỏ. GLC 350e có thể sẽ có điểm khác ở một số trang bị.

Bản GLC 350e có thể sẽ một số điểm khác biệt nhỏ ở ngoại hình so với GLC 300. Ảnh: Mercedes-Benz

Ở bên trong, bản này có thể sở hữu màn hình cảm ứng trung tâm đặt dọc kích thước 11,9 inch tích hợp hệ thống giải trí MBUX Gen 3, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây. Phía sau vô-lăng là bảng đồng hồ kỹ thuật số kích thước 12,3 inch có giao diện riêng hiển thị trạng thái pin và quãng đường thuần điện còn lại.

Các trang bị tiện nghi cao cấp khác kỳ vọng trên GLC 350e bao gồm hệ thống âm thanh vòm Burmester 3D gồm 15 loa công suất lớn, cửa sổ trời toàn cảnh Panorama, đèn viền nội thất 64 màu, ốp trang trí nội thất bằng sợi kim loại và bệ sạc điện thoại không dây.

Nội thất bản GLC 350e có thể tương đồng GLC 300. Ảnh: Mercedes-Benz

Về công nghệ an toàn, nếu giống GLC 300, danh sách trang bị trên GLC 350e sẽ gồm có hỗ trợ phanh ngừa va chạm, ga tự động thích ứng, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo điểm mù, cảnh báo mất tập trung, hỗ trợ đỗ xe chủ động, hệ thống bảo vệ chủ động, bảo vệ va chạm bên hông. Hệ thống hiển thị bao gồm camera 360 độ đi kèm tính năng nhìn xuyên nắp ca-pô...

Việc Mercedes-Benz bổ sung phiên bản PHEV cho GLC là bước đi hợp lý để gia tăng sức cạnh tranh với BMW X3, dù GLC thế hệ hiện tại đã có mặt trên thị trường gần 3 năm. Hiện tại, BMW X3 chỉ có các tùy chọn động cơ thuần xăng hoặc phiên bản iX3 thuần điện, chưa có cấu hình lai điện cắm sạc tương tự tại Việt Nam. Trong khi đó, ở tầm giá hơn 3 tỷ đồng này, dòng xe Lexus RX cũng chỉ được trang bị công nghệ hybrid tự sạc (HEV) truyền thống.