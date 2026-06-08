Xe Trung Quốc liên tiếp ‘đổ bộ’ vào phân khúc nóng nhất thị trường Việt

Nếu không phân biệt hệ truyền động, nhóm SUV cỡ B (gồm cả B+) tại Việt Nam hiện có hơn 20 mẫu xe góp mặt. Một số cái tên nổi bật trong nhóm này gồm VinFast VF 6, Toyota Yaris Cross và Corolla Cross, Mitsubishi Xforce, Kia Seltos, Hyundai Creta, Mazda CX-3, Mazda CX-30, Honda HR-V…

Đây cũng là phân khúc được ưa chuộng hàng đầu tại nước ta, thể hiện qua việc có nhiều đại diện ‘quen mặt’ trong danh sách xe bán chạy hàng tháng. Tính cạnh tranh nội bộ trong phân khúc cũng rất cao khi ngoại trừ VinFast VF 6, các mẫu xe xăng như Toyota Yaris Cross, Mitsubishi Xforce hay Hyundai Creta thường xuyên ganh đua doanh số và có thể vượt nhau chỉ sau 1 tháng.

Nhận thấy tiềm năng của phân khúc này, nhiều hãng xe Trung Quốc cũng không đứng ngoài cuộc và liên tục đưa các mẫu mới về. Nổi bật có thể kể đến Geely Coolray, Omoda C5, BYD Atto 2, Lynk & Co 06 hay Haval Jolion.

Từ đầu năm 2026, có hai mẫu SUV cỡ B thương hiệu Trung Quốc được đưa về Việt Nam gồm Omoda C5 SHS-H và Geely Coolray 2026. Trong đó, cái tên thứ hai là bản nâng cấp (facelift) chỉ sau một năm dòng xe Coolray ra mắt Việt Nam.

Geely Coolray ra bản mới sau một năm có mặt tại Việt Nam. Ảnh: Đại lý

Với phiên bản mới, xe được tân trang ngoại thất nhưng giữ phong cách thiết kế thể thao quen thuộc. Nội thất cũng được tinh chỉnh theo hướng tối giản hơn.

Thay đổi lớn nhất ở bản facelift nằm ở động cơ. Dù vẫn là máy xăng 1.5L tăng áp nhưng động cơ bản mới có 4 xi-lanh, trong khi đời cũ chỉ có 3 xi-lanh. Hộp số đi kèm vẫn là loại tự động ly hợp kép 7 cấp.

Động cơ mới có công suất 172 mã lực, thấp hơn đời cũ một chút (175 mã lực). Bù lại, mô-men xoắn được tăng đáng kể lên 290 Nm so với 255 Nm trước đó.

Đáng chú ý, ở phiên bản 2026, Geely Coolray được bán ra với 3 phiên bản, mức giá lần lượt là 499-549-599 triệu đồng. So với bản trước ra mắt hồi tháng 3/2025, mức giá mới giảm khoảng 39-40 triệu đồng ở cả ba phiên bản.

Với mức giá khởi điểm dưới 500 triệu đồng, Coolray 2026 hiện là một trong những mẫu SUV cỡ B có giá bán thấp nhất thị trường. Đây sẽ là lợi thế lớn của mẫu xe Trung Quốc để cạnh tranh với các đối thủ như Toyota Yaris Cross, Mitsubishi Xforce, Hyundai Creta hay Kia Seltos.

Sau Geely Coolray mới, một mẫu SUV cỡ B thương hiệu Trung Quốc sắp được đưa về nước là GAC GS3 Emzoom. Theo Paultan, WTC Automotif (WTCA) – công ty thành viên của Tập đoàn Tan Chong, đơn vị phụ trách phân phối và lắp ráp các dòng xe GAC tại Malaysia, vừa chính thức xuất khẩu lô xe GAC GS3 Emzoom đầu tiên sang thị trường Việt Nam.

Lễ xuất xưởng lô xe GAC GS3 Emzoom xuất khẩu sang Việt Nam. Ảnh: Paultan.

Đây là mẫu SUV cỡ B được lắp ráp tại Malaysia, từng ra mắt thị trường nội địa vào tháng 8/2024. Mẫu xe cũng này từng được hé lộ sẽ về nước ta vào năm 2025, nhưng đến nay mới có thêm thông tin.

GAC GS3 Emzoom có kích thước nhỉnh hơn một chút so với những Yaris Cross hay Xforce, nên có thể được xếp vào nhóm B+. Xe sở hữu thiết kế phong cách thể thao, trang bị máy xăng 1.5L tăng áp, công suất 177 mã lực và mô-men xoắn 270 Nm. Động cơ kết hợp với hộp số ly hợp kép 7 cấp.

Bộ thông số này mạnh hơn khá nhiều mẫu SUV cỡ B đang bán tại Việt Nam, do phần lớn sản phẩm sử dụng động cơ 1.5L hút khí tự nhiên, như Creta hay Xforce.

Trong khi đó, chỉ các xe Trung Quốc như Lynk & Co 06 và Geely Coolray mới trang bị động cơ 1.5L tăng áp tương tự GS3 Emzoom. Theo đó, đây sẽ là hai đối thủ chính của mẫu xe đến từ GAC khi về Việt Nam.

Tại Malaysia, dòng GAC GS3 Emzoom vừa được nâng cấp và có giá bán dao động từ 116.800-126.800 Ringgit, quy đổi khoảng 763-828 triệu đồng.

Với xu hướng chốt giá thấp của xe Trung Quốc tại Việt Nam hiện nay, có thể kỳ vọng GAC GS3 Emzoom khi về nước sẽ có mức giá cạnh tranh. Hiện tại, các mẫu SUV cỡ B trong nước đang có giá bán trung bình dao động khoảng 600-700 triệu đồng.

Về GAC, hãng xe Trung Quốc này gia nhập thị trường Việt Nam vào năm 2024, lần lượt mở bán 3 mẫu xe là GS8, M8 và M6 Pro. Từ đó cho đến nay, GAC chưa đưa về thêm một mẫu xe mới nào khác.