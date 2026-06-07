Đằng sau làn sóng nhập khẩu ô tô Trung Quốc

Theo số liệu từ Cục Hải quan, tháng 4-2026, Việt Nam nhập khẩu 16.580 ô tô nguyên chiếc, giảm mạnh 34,35% so với tháng trước. Trong đó, Trung Quốc vươn lên dẫn đầu với 6.856 xe, vượt Thái Lan với 4.827 xe và Indonesia với 3.768 xe.

Tuy nhiên, lũy kế 4 tháng đầu năm, khu vực ASEAN vẫn là nguồn cung ô tô lớn nhất cho thị trường Việt Nam với tổng cộng 45.074 xe nhập khẩu. Indonesia hiện là quốc gia xuất khẩu ô tô nhiều nhất vào Việt Nam với 27.170 chiếc, tăng 13,61% so với cùng kỳ năm trước; Thái Lan đứng thứ hai với 17.904 chiếc, giảm 25,56%.

Đáng chú ý, số lượng ô tô nhập khẩu từ Trung Quốc tăng rất mạnh. Trong 4 tháng, Việt Nam nhập khẩu 23.723 xe từ thị trường này, tăng tới 68,61% so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, theo số liệu cập nhật từ các hãng xe, hiện có khoảng 13 thương hiệu ô tô Trung Quốc đang hiện diện tại Việt Nam. Trong 4 tháng đầu năm, lượng xe tiêu thụ đạt khoảng 10.000 - 12.000 chiếc, trong khi cả năm 2025 đạt khoảng 19.100 chiếc. Điều này cho thấy xe Trung Quốc tại thị trường Việt Nam đang ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể, tuy vậy, số lượng bán ra mới chỉ tương đương khoảng 50%. Trong khi đó, hàng tồn kho từ năm trước còn lớn, nâng tổng số ô tô còn tồn ước tính khoảng 20.000 chiếc. Đây là áp lực lớn, buộc các hãng xe Trung Quốc phải liên tục triển khai các chương trình giảm giá nhằm giải phóng hàng tồn.

Ông Trần Thanh Nguyên - chủ một showroom ô tô tại phường An Đông, TP HCM - cho biết để bán được xe, các hãng phải liên tục đưa mẫu mã mới vào thị trường Việt Nam. Vì thế, các mẫu đời cũ dù giảm giá đến hàng trăm triệu đồng vẫn không dễ bán.

Ô tô Trung Quốc xuất hiện ngày càng nhiều trên thị trường Việt Nam

Theo giới kinh doanh ô tô, Trung Quốc sở hữu hàng trăm thương hiệu xe với công suất sản xuất lên tới hàng chục triệu chiếc mỗi năm. Nguồn cung dư thừa và lượng tồn kho rất lớn khiến các doanh nghiệp phải tìm cách đẩy mạnh xuất khẩu sang các thị trường khác, trong đó có Việt Nam nhờ lợi thế về khoảng cách địa lý. "Số lượng xe nhập khẩu có thể tạm thời giảm trong tháng 6 và tháng 7-2026 để chuẩn bị cho đợt tăng tốc mạnh vào những tháng cuối năm, khi sản lượng có thể tăng gấp đôi so với các tháng đầu năm" - chủ một đại lý ô tô tại TP HCM dự đoán.

Ông Hoàng Hữu Đoàn - Giám đốc kinh doanh một showroom ô tô tại phường Hiệp Bình, TP HCM - cho biết các hãng xe Trung Quốc như BYD, Omoda, Jaecoo và Geely đang triển khai các hoạt động truyền thông rất mạnh mẽ, đồng thời mở rộng mạng lưới đại lý trên toàn quốc. Theo ông Đoàn, việc đưa số lượng lớn xe vào Việt Nam cũng là một phần trong chiến lược quảng bá thương hiệu. "Các hãng ồ ạt đưa xe vào Việt Nam có thể nhằm mục đích khẳng định sự hiện diện của thương hiệu trên thị trường. Còn việc sản phẩm có được tiêu thụ hay không lại là chuyện khác" - ông Đoàn dự đoán.

Theo ông Võ Minh Lực, Giám đốc điều hành Auto BYD Việt Nam, thị trường ô tô Việt Nam vẫn còn nhiều dư địa phát triển, đặc biệt là phân khúc xe điện trong bối cảnh toàn cầu đang triển khai chiến lược xanh hóa. Vì vậy, hãng ô tô này đã mở rộng danh mục sản phẩm với đầy đủ dòng xe - gồm xe xăng, hybrid, thuần điện - nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng.

Trong khi đó, ông Trần Nam Thắng, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH SAIC Motor Việt Nam, nhìn nhận dù chất lượng xe Trung Quốc đã được cải thiện đáng kể, có khả năng cạnh tranh với xe Hàn Quốc, Nhật Bản song tâm lý e ngại của người tiêu dùng vẫn còn khá lớn. Theo ông, để tạo dựng niềm tin đối với ô tô Trung Quốc, các doanh nghiệp cần mở rộng hệ thống bảo hành, bảo dưỡng trên phạm vi cả nước; tiến tới xây dựng nhà máy lắp ráp tại Việt Nam.