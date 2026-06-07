Sau sầu riêng, một loại quả từ Campuchia sắp cạnh tranh Việt Nam tại Trung Quốc, nước ta có sản lượng 600.000 tấn mỗi năm

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Campuchia vừa đạt thêm một bước tiến trong hoạt động xuất khẩu nông sản khi chính thức được phép đưa sản phẩm nhãn sấy khô vào thị trường Trung Quốc sau khi hai nước ký kết một nghị định thư mới về các yêu cầu vệ sinh và kiểm dịch thực vật (SPS).

Thỏa thuận được ký ngày 3/6 trong cuộc gặp giữa Bộ trưởng Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Campuchia Dith Tina và Bộ trưởng Hải quan Trung Quốc Sun Meijun. Nghị định thư mới cho phép nhãn sấy khô của Campuchia tiếp cận thị trường Trung Quốc, đồng thời mở rộng phạm vi hợp tác nông nghiệp giữa hai quốc gia.

Cùng với nghị định thư SPS, hai bên cũng ký một bản ghi nhớ nhằm tăng cường phối hợp trong lĩnh vực kiểm dịch thực vật và động vật, hướng tới đơn giản hóa các thủ tục thương mại nông sản song phương.

Theo Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Campuchia (MAFF), nghị định thư SPS quy định chi tiết các yêu cầu liên quan đến sản xuất, chế biến, đóng gói và vận chuyển đối với sản phẩm nhãn sấy khô xuất khẩu sang Trung Quốc. Các doanh nghiệp Campuchia phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về phương thức canh tác, quy trình thu hoạch, chế biến sau thu hoạch, bao bì đóng gói và vận chuyển nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm cũng như ngăn ngừa nguy cơ ô nhiễm.

Ngoài ra, thỏa thuận cũng đưa ra các yêu cầu nghiêm ngặt về kiểm soát sâu bệnh, mầm bệnh và dư lượng hóa chất. Chỉ những lô hàng đáp ứng đầy đủ quy định mới được phép nhập khẩu vào Trung Quốc thông qua các cảng được phía Trung Quốc phê duyệt.

Việc được cấp quyền xuất khẩu nhãn sấy khô được đánh giá là bước tiến mới trong chiến lược mở rộng thị trường nông sản của Campuchia. Những năm gần đây, nước này liên tục đẩy mạnh xuất khẩu các mặt hàng trái cây sang Trung Quốc sau khi nhiều hiệp định thương mại tự do được triển khai.

Trước đó, một số loại trái cây tươi của Campuchia như xoài, chuối và nhãn đã được Trung Quốc cấp phép nhập khẩu trực tiếp. Việc bổ sung nhãn sấy khô vào danh mục xuất khẩu giúp Campuchia gia tăng giá trị cho các sản phẩm nông nghiệp thông qua chế biến, thay vì chỉ phụ thuộc vào xuất khẩu nguyên liệu tươi.

Bộ trưởng Dith Tina cho biết Campuchia đang tiếp tục phối hợp với Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) nhằm đẩy nhanh quá trình đăng ký và phê duyệt đối với nhiều sản phẩm nông nghiệp khác, qua đó mở rộng khả năng tiếp cận thị trường tỷ dân.

Nông nghiệp hiện vẫn là một trong những trụ cột quan trọng của nền kinh tế Campuchia. Bên cạnh các thị trường truyền thống như Việt Nam, Thái Lan, Hàn Quốc và châu Âu, Trung Quốc ngày càng trở thành điểm đến xuất khẩu quan trọng đối với nông sản nước này.

Theo Viện Tài nguyên Phát triển Campuchia (CDRI), giá trị xuất khẩu nông sản của Campuchia đã tăng mạnh từ 566 triệu USD năm 2016 lên khoảng 1,69 tỷ USD vào năm 2021, tương đương gần 10% tổng kim ngạch xuất khẩu quốc gia.

Đà tăng trưởng này tiếp tục được duy trì trong những năm gần đây. Năm 2025, Campuchia ghi nhận doanh thu xuất khẩu nông sản đạt 6,46 tỷ USD, tăng 7,3% so với mức 6,02 tỷ USD của năm 2024. Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực gồm sắn, xoài, chuối, hạt điều, nhãn và sầu riêng.

Theo MAFF, Campuchia và Trung Quốc sẽ tiếp tục phối hợp để mở rộng danh mục nông sản được phép xuất khẩu, đồng thời duy trì các tiêu chuẩn chất lượng, an toàn thực phẩm và kiểm dịch theo yêu cầu của thị trường Trung Quốc.

Nhãn là loại trái cây ưa chuộng tại Trung Quốc, đặc biệt phổ biến ở các tỉnh phía Nam. Ngoài tiêu thụ tươi, nhãn còn được dùng làm nguyên liệu chế biến trà, thực phẩm chức năng, dược liệu hoặc các món tráng miệng truyền thống. Vì vậy, nhu cầu thị trường tương đối ổn định và có xu hướng tăng. Trong khi đó, sản lượng nhãn của Việt Nam mỗi năm ước đạt trên 600.000 tấn, tập trung ở nhiều địa phương như Hưng Yên, Sơn La, Đồng Tháp.



