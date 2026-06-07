Sản phẩm của Vingroup được truyền thông quốc tế đánh giá cao: Họ đang gia nhập vào thị trường toàn cầu

Theo Interesting Egineering, một công ty công nghệ Việt Nam đã ra mắt robot hình người mới nhất của mình, VR-H3, tại Hội nghị Quốc tế IEEE về Robot và Tự động hóa (ICRA 2026) ở Vienna và COMPUTEX Taipei 2026.

Sản phẩm này được phát triển bởi VinRobotics, một công ty con của tập đoàn Vingroup. Robot hình người thế hệ thứ ba được thiết kế cho các ứng dụng công nghiệp và vận hành, kết hợp các khả năng di chuyển, nhận thức và thao tác tiên tiến.

Nhờ trang bị hơn 31 bộ truyền động và hai máy tính biên tích hợp, VR-H3 có thể di chuyển trong môi trường phức tạp, tương tác với con người, nâng vật nặng, vận chuyển vật liệu và thực hiện các nhiệm vụ lắp ráp trong môi trường thực tế.

Bên cạnh đó, VinDynamics, một công ty con khác của Vingroup, đã giới thiệu robot hình người đầu tiên của mình, Dyno, đánh dấu sự gia nhập của đất nước vào lĩnh vực robot hình người toàn cầu.

Người máy hình người thông minh được tiết lộ

VR-H3 là robot hình người thế hệ thứ ba của VinRobotics, được phát triển cho tự động hóa công nghiệp, xử lý vật liệu và hỗ trợ vận hành trong môi trường làm việc phức tạp.

Robot này được trang bị hơn 31 bộ truyền động cung cấp chuyển động toàn thân phối hợp, cho phép nó thực hiện các nhiệm vụ đòi hỏi sự khéo léo, thăng bằng và độ chính xác. Được hỗ trợ bởi hai máy tính biên tích hợp, VR-H3 xử lý dữ liệu cảm biến và hoạt động cục bộ, hỗ trợ ra quyết định với độ trễ thấp và điều khiển tự động theo thời gian thực.

Robot hình người này có khả năng cảm nhận môi trường, tương tác với con người, vận chuyển vật thể và xử lý tải trọng lên đến 6 - 8 kg, cũng như thực hiện các thao tác lắp ráp. Theo tuyên bố từ công ty, hệ thống cảm biến và điều khiển tích hợp cho phép nó di chuyển trong môi trường năng động đồng thời duy trì hiệu suất ổn định trong các nhiệm vụ thao tác.

Đặc biệt, tất cả các công nghệ chủ chốt đều được phát triển hoàn toàn nội bộ, bao gồm kiến trúc cơ khí của robot, cơ sở hạ tầng tính toán và truyền thông thời gian thực, kiến trúc điện và điện tử (E/E), nền tảng phân phối điện, hệ thống quản lý pin và khung điều khiển AI toàn thân. Cách tiếp cận phát triển tích hợp theo chiều dọc này giúp VinRobotics kiểm soát hoàn toàn việc tối ưu hóa cả phần cứng và phần mềm.

Tại triển lãm ICRA 2026, công ty đã trình diễn khả năng điều khiển từ xa tiên tiến của VR-H3 bằng công nghệ ghi hình chuyển động được tích hợp trực tiếp vào kính thực tế ảo. Hệ thống này cho phép người vận hành điều khiển từ xa chuyển động của robot hình người trong thời gian thực mà không cần thiết bị theo dõi bên ngoài bổ sung, làm nổi bật tiềm năng của nó trong các hoạt động công nghiệp từ xa, môi trường nguy hiểm và các ứng dụng hợp tác giữa người và robot.

Bước tiến đột phá của robot tại Việt Nam

Không dừng lại ở đó, một công ty con khác của tập đoàn, VinDynamics, đã cho ra mắt Dyno, robot hình người đầu tiên của họ, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong tham vọng phát triển ngành robot của Việt Nam.

Dyno kết hợp trí tuệ nhân tạo tiên tiến, khả năng nhận thức môi trường và kỹ năng thao tác khéo léo trong một hệ thống hình người duy nhất. Được trang bị bộ cảm biến tinh vi và nền tảng AI, robot được thiết kế để tự động di chuyển trong môi trường phức tạp, tương tác tự nhiên với con người và thực hiện các nhiệm vụ đòi hỏi nhận thức tình huống và khả năng xử lý vật thể chính xác.

Dyno đang được phát triển cho các hoạt động an ninh và giám sát tại các khu vực đô thị, khuôn viên trường học và các cơ sở thương mại, đồng thời cũng đóng vai trò là trợ lý gia đình có khả năng hỗ trợ các hoạt động hàng ngày. Kiến trúc cánh tay linh hoạt và hệ thống điều khiển tiên tiến cho phép nó tương tác với các vật thể và hoạt động hiệu quả trong môi trường thực tế năng động.

Buổi trình diễn trực tiếp tại cả hai sự kiện đã làm nổi bật khả năng của Dyno với vai trò là hướng dẫn viên robot tự hành, một vai trò đã được thử nghiệm trước đó tại Vinpearl Safari Phú Quốc. Trong các đợt triển khai thử nghiệm, robot đã sử dụng khả năng nói nhiều ngôn ngữ, tương tác bằng ngôn ngữ tự nhiên và nhận thức môi trường theo thời gian thực để tương tác với du khách và trả lời các câu hỏi.

Cùng với Dyno, VinDynamics đã giới thiệu các công nghệ then chốt, bao gồm bộ truyền động hiệu suất cao VDM 80, một bàn tay robot giống người với 11 khớp và cảm biến lực tích hợp, cùng bộ dữ liệu huấn luyện AI được thiết kế để đẩy nhanh quá trình học tập và hiệu suất thực tế của robot hình người.