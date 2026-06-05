Bản sao ô tô 148 triệu đồng của Việt Nam được đăng ký bởi công ty Trung Quốc: Thiết kế y hệt, 2 chỗ, pin tháo rời như xe máy

Dữ liệu từ Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam ghi nhận pháp nhân Zhejiang Haotao Technology Co., Ltd. (Chiết Giang, Trung Quốc) đã nộp đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp cho một mẫu ô tô điện đô thị cỡ nhỏ. Hồ sơ cho thấy Guande Li là người thiết kế.

Mẫu ô tô điện mini mới được đăng ký tại Việt Nam. Ảnh: NOIP

Khi đối chiếu các bản vẽ kỹ thuật, kiểu dáng của phương tiện này trùng khớp hoàn toàn với mẫu TMT Nano S05 - mẫu ô tô điện mini của Việt Nam chưa ra mắt. Mẫu xe này có giá từ 148 triệu đồng, dự kiến ra mắt vào khoảng quý III năm nay. Hiện chưa rõ mẫu xe Trung Quốc với mẫu xe của TMT có liên quan gì tới nhau.

Không khó nhận ra sự tương đồng về thiết kế của mẫu Nano S05. Ảnh: TMT

Trước đó, theo thông tin từ TMT Motors, đây là dòng xe hai chỗ ngồi do hãng xe Việt phát triển dựa trên nền tảng kỹ thuật của mẫu Silence S04 từ châu Âu, được tinh chỉnh về vận hành và độ bền để thích nghi với điều kiện khí hậu nhiệt đới. Không loại trừ khả năng hãng Trung Quốc cũng áp dụng cách tương tự để phát triển xe.

Về thông số kỹ thuật, Nano S05 có kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 2.280 x 1.290 x 1.590 mm, nhỏ gọn hơn nhiều so với VinFast VF 3 (3.190 x 1.679 x 1.622 mm).

Xe được trang bị bốn mâm loại 13 inch (lốp 155/65R13), đèn chiếu sáng LED kết hợp dải đèn định vị ban ngày. Đầu xe ngắn cùng kính chắn gió lớn giúp tối ưu tầm nhìn trong ngõ hẹp. Thân xe gồm hai cửa hông và một cửa mở phía sau tiện dụng.

Không gian nội thất nhỏ gọn với 2 ghế ngồi. Ảnh: TMT

Khoang cabin thiết kế tối giản cho hai hành khách với màn hình màu 5 inch hiển thị dung lượng pin, tốc độ và chế độ lái. Dù không có màn hình giải trí trung tâm, xe vẫn tích hợp sẵn cổng sạc USB, giá đỡ điện thoại, kính chỉnh điện và điều hòa nhiệt độ tiêu chuẩn. Khu vực cốp sau đáp ứng tốt nhu cầu chứa vật dụng cá nhân hằng ngày của người dùng đô thị.

Pin xe có thể tháo rời. Ảnh: TMT

Hệ thống lưu trữ năng lượng của Nano S05 hỗ trợ sạc qua nguồn điện dân dụng 220V và chuẩn sạc CCS2 với hai tùy chọn chính. Phiên bản pin cố định cung cấp phạm vi di chuyển khoảng 120 km cho một lần sạc đầy. Phiên bản pin tháo rời mang lại tầm hoạt động từ 75 km đến 150 km, cho phép tháo rời khối pin trong 15 giây để mang vào nhà sạc trực tiếp.