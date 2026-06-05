MOVA ra mắt E50 Ultra và V70 Ultra Complete, tham vọng nâng chuẩn robot hút bụi tại Việt Nam

MOVA vừa chính thức giới thiệu hai mẫu robot hút bụi mới gồm V70 Ultra Complete và E50 Ultra tại thị trường Việt Nam, tiếp tục mở rộng danh mục thiết bị gia dụng thông minh chỉ sau thời gian ngắn gia nhập thị trường hồi tháng 4/2026.

Theo đại diện thương hiệu, bộ đôi sản phẩm mới được phát triển theo định hướng tăng cường tự động hóa trong chăm sóc nhà cửa, đồng thời tối ưu khả năng làm sạch tại các không gian sống hiện đại có nhiều nội thất và khu vực khó tiếp cận.

Trong đó, MOVA V70 Ultra Complete là dòng sản phẩm cao cấp nhất hiện nay của hãng tại Việt Nam. Điểm đáng chú ý trên mẫu robot này nằm ở hệ thống khăn lau có thể mở rộng chủ động tới 16cm, cho phép tiếp cận các vị trí sát chân tường, góc khuất hoặc khu vực quanh bàn ghế - những nơi robot hút bụi truyền thống thường khó xử lý triệt để.

Bên cạnh đó, chổi quét cạnh phía trước cũng có khả năng mở rộng tới 12cm, hỗ trợ thu gom bụi bẩn trong các khe hẹp từ 3,8cm. MOVA cho biết sự kết hợp giữa hệ thống chổi quét và khăn lau mở rộng giúp tăng hiệu quả làm sạch trong các căn hộ hoặc không gian có mật độ nội thất cao.

Ở phân khúc phổ thông hơn, MOVA E50 Ultra được nâng cấp mạnh về lực hút và hệ thống chống rối so với thế hệ trước. Thiết bị sở hữu lực hút công bố là 30.000Pa cùng hệ thống ba chổi chống rối, hướng tới nhu cầu xử lý tóc, bụi mịn và lông thú cưng trong quá trình sử dụng hàng ngày.

Robot này cũng được trang bị hệ thống lau sàn áp lực cao với lực nén 12N kết hợp cơ chế lau xoay tốc độ 260 vòng/phút. Theo MOVA, hệ thống có khả năng tự điều chỉnh theo từng khu vực làm sạch nhằm tăng hiệu quả xử lý các vết bẩn cứng đầu trên sàn nhà.

Không chỉ tập trung mở rộng danh mục sản phẩm, MOVA cho biết hãng đang đẩy mạnh đầu tư vào hệ sinh thái hậu mãi tại Việt Nam thông qua hợp tác cùng nhà phân phối Besttech Việt Nam. Thương hiệu định hướng phát triển các dịch vụ bảo hành chính hãng và nâng cao trải nghiệm khách hàng trong giai đoạn mở rộng thị trường.

Ông Jacey Zheng, Tổng Giám đốc MOVA khu vực châu Á – Thái Bình Dương, cho biết hãng không chỉ hướng đến việc phát triển robot hút bụi mà còn muốn xây dựng các giải pháp giúp người dùng giảm thời gian dành cho việc dọn dẹp để tập trung hơn cho gia đình và công việc.

Theo MOVA, ngay trong ngày ra mắt, hai sản phẩm V70 Ultra Complete và E50 Ultra đã ghi nhận lượng đơn đặt trước tích cực từ hệ thống đại lý và nhà phân phối.