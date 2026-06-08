Ngày mai, Apple ra mắt iOS 27 cho loạt iPhone

Apple sẽ chính thức khai mạc Hội nghị các nhà phát triển toàn cầu WWDC 2026 vào ngày 8/6 tại Apple Park, California, Mỹ (0h 9/6, giờ Việt Nam).

Tại sự kiện này, hãng được kỳ vọng sẽ giới thiệu loạt hệ điều hành mới gồm iOS 27, iPadOS 27, macOS 27 và watchOS 27, đồng thời công bố những nâng cấp đáng chú ý về trí tuệ nhân tạo (AI), trong đó tâm điểm là trợ lý ảo Siri thế hệ mới.

Tâm điểm của sự kiện năm nay được cho là những nâng cấp mạnh mẽ về trí tuệ nhân tạo (AI), đặc biệt là cuộc "đại tu" dành cho trợ lý ảo Siri. (Ảnh minh hoạ)

Các thông tin cho biết, bài phát biểu khai mạc WWDC 2026 sẽ giới thiệu các nền tảng phần mềm thế hệ mới dành cho hệ sinh thái thiết bị của hãng. Ngoài ra, Apple cũng tổ chức nhiều phiên chuyên sâu dành cho nhà phát triển, bao gồm chương trình Platforms State of the Union, các buổi thảo luận kỹ thuật và hoạt động giao lưu với đội ngũ kỹ sư, nhà thiết kế.

Biểu tượng thư mời WWDC năm nay gây chú ý với thiết kế lấy cảm hứng từ vòng tròn đặc trưng của Apple Park kết hợp hiệu ứng quầng sáng thường xuất hiện trong các sản phẩm AI. Điều này làm dấy lên đồn đoán rằng trí tuệ nhân tạo sẽ trở thành chủ đề trọng tâm của sự kiện.

Nhiều nguồn tin trong giới công nghệ cho biết Siri có thể nhận được bản nâng cấp lớn nhất kể từ khi ra mắt. Trợ lý ảo của Apple được kỳ vọng sẽ hiểu ngữ cảnh cá nhân tốt hơn, có khả năng tìm kiếm sâu trong ứng dụng, nhận diện nội dung hiển thị trên màn hình và thực hiện các tác vụ liên ứng dụng một cách thông minh hơn.

Đáng chú ý, Apple được cho là đang phát triển một phiên bản Siri mang phong cách chatbot nhằm cạnh tranh với các nền tảng AI tạo sinh như ChatGPT, Gemini hay Claude. Trước đó, việc Apple công bố hợp tác với Google đã làm dấy lên nhiều suy đoán về khả năng tích hợp công nghệ Gemini vào Siri trong tương lai.

Thông tin về Siri càng nhận được sự quan tâm khi Apple từng chưa thể triển khai đầy đủ các tính năng AI đã giới thiệu trong năm ngoái. Vì vậy, WWDC 2026 được xem là cơ hội để hãng chứng minh năng lực cạnh tranh trong cuộc đua AI đang ngày càng khốc liệt.

Bên cạnh các tính năng AI, iOS 27 cũng được cho là sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ thế hệ iPhone màn hình gập mà Apple được đồn đoán sẽ ra mắt vào tháng 9 năm nay. Một số nguồn tin cho biết thiết bị này có thể sở hữu màn hình kích thước 7,8 inch khi mở hoàn toàn, tương đương dòng iPad mini hiện nay.

Người dùng trên toàn thế giới có thể theo dõi trực tiếp lễ khai mạc WWDC 2026 thông qua website chính thức của Apple, ứng dụng Apple TV và kênh YouTube của hãng.