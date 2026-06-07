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Dưới 60 triệu đồng chọn Honda UC3 hay lấy Dat Bike Quantum S1, bảng này cho thấy xe rẻ hơn chưa chắc yếu thế hơn

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Mức giá cho những người mua sớm Honda UC3 chỉ nhỉnh hơn Datbike Quantum S1 khoảng 7 triệu đồng. Tuy nhiên, sự khác biệt của hai mẫu xe này đến từ quãng đường di chuyển, trang bị tiện nghi và đặc biệt là xuất xứ thương hiệu.

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Xe máy điện xịn nhất của Honda bán tại Việt Nam có gì hot?

Theo Hoàng Dũng

Đời sống Pháp luật

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