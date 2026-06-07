Dưới 60 triệu đồng chọn Honda UC3 hay lấy Dat Bike Quantum S1, bảng này cho thấy xe rẻ hơn chưa chắc yếu thế hơn
Mức giá cho những người mua sớm Honda UC3 chỉ nhỉnh hơn Datbike Quantum S1 khoảng 7 triệu đồng. Tuy nhiên, sự khác biệt của hai mẫu xe này đến từ quãng đường di chuyển, trang bị tiện nghi và đặc biệt là xuất xứ thương hiệu.
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