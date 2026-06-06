Tin vui cho người mua xe máy điện Honda: Thử miễn phí 7 ngày, mua xe giảm giá tới 22 triệu đồng

Từ 4/6, hãng xe Nhật Bản - Honda sẽ triển khai hàng loạt chính sách nhằm phát triển xe máy điện, gồm sử dụng miễn phí, trạm đổi pin, trạm sạc. Nổi bật nhất trong chiến dịch lần này là chương trình cho mượn xe trải nghiệm miễn phí 7 ngày tại nhà cùng hàng loạt chính sách bán hàng, đổi pin linh hoạt nhằm cạnh tranh trực tiếp trong thị trường xe xanh đang ngày càng sôi động.

Đến hết năm nay, dải sản phẩm xe máy điện của hãng xe Nhật Bản sẽ có tổng cộng ba đại diện trải đều ở ba phân khúc. Cùng với mẫu ICON e: đã thăm dò thị trường trước đó, Honda chính thức bổ sung thêm mẫu CUV e: từ ngày 4/6 và mẫu UC3 cao cấp từ tháng 7. Mặc dù số lượng sản phẩm vẫn còn khiêm tốn hơn nhiều so với nhiều thương hiệu khác, Honda vẫn đang là hãng xe triển khai xe điện mạnh mẽ và nhanh nhất trong Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM).

Sự cẩn trọng của "gã khổng lồ" chiếm 80% thị phần xe máy xăng được thể hiện rõ qua chiến lược phân phối mạng lưới đại lý. Mẫu xe đô thị CUV e: ban đầu chỉ được bán tại 59 cửa hàng ủy nhiệm (HEAD) ở Hà Nội, TP HCM và Đà Nẵng nhằm đảm bảo chất lượng phục vụ. Trong khi đó, dòng xe cao cấp UC3 có độ phủ rộng hơn, được phân phối tại 83 HEAD trải dài trên 20 tỉnh thành.

Để đưa sản phẩm đến gần hơn với thói quen của người tiêu dùng, hãng áp dụng chính sách tiên phong cho phép khách hàng tại Hà Nội và TP HCM mang mẫu CUV e: và UC3 về sử dụng miễn phí tại nhà trong vòng 7 ngày. Chương trình hấp dẫn này bắt đầu kích hoạt từ tháng 6 đối với mẫu CUV e: và tháng 7 đối với mẫu UC3.

Đi kèm với đặc quyền trải nghiệm là chế độ hậu mãi vượt trội nhằm xóa bỏ những e ngại của người dùng về tuổi thọ linh kiện. Cụ thể, toàn bộ xe được bảo hành ba năm, trong khi pin được bảo hành hai năm và có thể gia hạn thêm một năm nếu khách hàng tuân thủ lịch kiểm tra định kỳ theo tiêu chuẩn. Đặc biệt, những khách hàng mua xe trong hai tháng đầu mở bán sẽ nhận được thẻ cứu hộ miễn phí kéo dài một năm. Riêng đối với dòng xe cao cấp UC3, Honda cùng hệ thống đại lý tạo sự an tâm tuyệt đối khi cam kết mua lại xe trong vòng ba năm đầu sử dụng nếu xe đáp ứng đủ các tiêu chí hao mòn do hãng đề ra.

So sánh chi phí, chính sách pin và trạm sạc

Tiêu chí Dòng xe đô thị CUV e: Dòng xe cao cấp UC3 Giá bán niêm yết 65 triệu (kèm 2 pin, 2 sạc)45 triệu (không pin, có 2 sạc) 58 - 59,4 triệu (đã ưu đãi giảm 22 triệu) Thông số vận hành Động cơ tiêu chuẩn đi phố Môtơ 8 mã lực, tốc độ tối đa 80 km/h Hệ thống pin Pin tháo rời linh hoạt Pin cố định, hỗ trợ công nghệ sạc nhanh Giải pháp năng lượng Đổi pin trạm: 350.000đ/thángThuê pin sạc nhà: 250.000đ/tháng Sạc nhanh tại trạm: 7.150đ/lần sạc Công nghệ sạc Sạc tại nhà hoặc đổi pin vật lý Sạc chuẩn CHAdeMO (1.200 W)

Đối với mẫu CUV e:, người dùng có thể linh hoạt sử dụng hệ thống trạm đổi pin Honda e:Swap Battery Station đặt trực tiếp tại các HEAD. Thông qua ứng dụng quản lý MyHonda+, khách hàng sau khi thanh toán sẽ nhận được thẻ chip để tiến hành đổi pin không giới hạn số lần, giải quyết triệt để nỗi lo chờ đợi sạc điện.

Ngược lại, mẫu UC3 hướng tới nhóm khách hàng ưu tiên hiệu năng nên được trang bị hệ thống pin cố định cùng công nghệ sạc nhanh chuẩn CHAdeMO. Bộ sạc 1.200 W đi kèm cho phép xe nạp từ 0 lên 100% chỉ trong khoảng 4 giờ, và mất vỏn vẹn 2 giờ để sạc từ mức 20% lên 80%. Ngoài việc tự sạc tại nhà, chủ xe UC3 có thể sử dụng các trạm sạc nhanh Honda Motor Charger Hub tại các HEAD kinh doanh xe máy điện với mức phí một lần sạc vô cùng tiết kiệm. Đặc biệt, để kích cầu trong giai đoạn đầu, Honda đã tung ra mức ưu đãi khổng lồ cho dòng UC3, giảm thẳng 22 triệu đồng so với giá bán lẻ đề xuất ban đầu (80 - 81,4 triệu đồng).

Dù bước chân vào thị trường xe máy điện khá từ tốn, chiến lược không chạy theo doanh số ồ ạt của Honda cho thấy sự đầu tư vô cùng nghiêm túc. Việc tập trung xây dựng hệ sinh thái trạm sạc, trạm đổi pin cùng dịch vụ sau bán hàng toàn diện chính là nền tảng vững chắc để thương hiệu xe máy lâu đời nhất Việt Nam dần chuyển mình và thâu tóm thị phần trong kỷ nguyên phương tiện xanh.