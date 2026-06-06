Chiếc iPhone đáng mua hơn cả iPhone 17 Pro Max

Thị trường di động trong nước đang chứng kiến một làn sóng mua sắm đầy bất ngờ khi dòng flagship thế hệ trước của Apple lại trở thành tâm điểm chú ý. Thay vì dốc hầu bao cho chiếc iPhone 17 Pro Max mới nhất với mức giá đắt đỏ, phần lớn khách hàng Việt lại đang đổ dồn sự quan tâm vào iPhone 16 Pro Max. Nguyên nhân cốt lõi đến từ làn sóng giảm giá mạnh mẽ tại các đại lý bán lẻ, biến mẫu máy này thành lựa chọn kinh tế và thực dụng bậc nhất hiện nay.

Hiện tại, giá bán lẻ của iPhone 16 Pro Max đã lùi về vùng cực kỳ dễ chịu và tạo sức ép lớn lên các đối thủ cùng phân khúc. Phiên bản tiêu chuẩn 256GB hiện chỉ còn neo ở mức 29.390.000 đồng . Trong khi đó, hai phiên bản dung lượng lớn hơn là 512GB và 1TB cũng đồng loạt hạ nhiệt, lần lượt giữ mức 34.590.000 đồng và 41.090.000 đồng .

Khi đặt lên bàn cân với việc đập hộp người em iPhone 17 Pro Max, việc chọn mua phiên bản tiền nhiệm giúp người dùng bỏ túi ngay khoảng 5 triệu đồng tiền mặt. Đây là một con số không hề nhỏ, đủ để khiến bất kỳ người yêu công nghệ thực dụng nào cũng phải cân nhắc lại. Điều đáng nói là trong trải nghiệm thực tế hàng ngày, khoảng cách giữa hai thế hệ gần như không mang lại sự khác biệt quá lớn, khiến iPhone 16 Pro Max trở thành một món hời lớn.

Cầm trên tay chiếc iPhone 16 Pro Max, người dùng vẫn cảm nhận trọn vẹn sự đẳng cấp và xa xỉ nhờ bộ khung titan hàng không vũ trụ kết hợp với mặt kính siêu bền. Vật liệu cao cấp này không chỉ mang lại độ cứng cáp tuyệt đối trước các va đập thông thường mà còn tối ưu trọng lượng, giúp máy nhẹ hơn hẳn so với thời kỳ dùng viền thép không gỉ. Khả năng bảo vệ của thiết bị cũng đạt chuẩn chống nước IP68 tối đa, cho phép máy hoạt động an toàn ngay cả khi vô tình rơi xuống nước.

Điểm nhấn đáng tiền nhất trên sản phẩm phải kể đến tấm nền Super Retina XDR OLED kích thước khổng lồ 6,9 inch. Với độ phân giải siêu nét, mật độ điểm ảnh 460 ppi cùng công nghệ tần số quét 120Hz ProMotion, mọi thao tác vuốt chạm, lướt mạng xã hội hay cày các tựa game đồ họa nặng đều diễn ra mượt mà đến khó tin, kể cả dưới điều kiện ánh nắng gắt chiếu trực tiếp.

Nằm sâu bên trong lớp vỏ titan sang trọng là sức mạnh đáng gờm của con chip A18 Pro được sản xuất trên tiến trình 3nm tối tân. Kết hợp cùng GPU 6 lõi mạnh mẽ và bộ nhớ RAM 8GB, cỗ máy này dễ dàng xử lý mượt mà mọi tác vụ từ render video 4K, chỉnh sửa đồ họa chuyên nghiệp cho đến xử lý các luồng dữ liệu AI phức tạp mà không gặp bất kỳ hiện tượng giật lag nào. Để duy trì nguồn năng lượng cho hệ thống phần cứng khủng này, Apple đã trang bị viên pin dung lượng 4685 mAh, mang lại thời gian phát video liên tục lên đến 29 giờ và biến đây thành một trong những chiếc iPhone có thời lượng pin ấn tượng nhất lịch sử.

Về khả năng nhiếp ảnh, hệ thống 3 camera sau gồm cảm biến chính 48MP, góc siêu rộng 48MP và ống kính tele 12MP hỗ trợ zoom quang học 5x dễ dàng biến chiếc điện thoại thành một máy quay phim chuyên nghiệp chuẩn Dolby Vision và ProRes. Sở hữu loạt kết nối tương lai như 5G, Wi-Fi 7 và cổng Type-C tốc độ cao, iPhone 16 Pro Max không chỉ tự tin đứng chung mâm với các flagship mới nhất mà còn sẵn sàng cạnh tranh sòng phẳng với đối thủ sừng sỏ Galaxy S26 Ultra trên đường đua công nghệ.